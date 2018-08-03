多亏这位土耳其教授的理论 华为在5G竞赛中抢占先机

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月28日消息，据福布斯报道，对于华为和中国来说，5G竞赛的关键在于一位土耳其教授――埃尔多尔・艾利坎（Erdal Arikan）。而艾利坎对自己提出的、相对年轻的编码理论已经发展到如今的水平感到惊讶，并将其归功于与华为的合作。

图1：2018年2月26日，在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会(MWC)开幕当天，与会者通过他们的智能手机体验5G信号

5G部署竞赛正在升温，特朗普政府认为这本质上是中美两国之间的竞赛，而美国人很可能面临糟糕的结果。不过许多业内人士和分析师实际上认为，韩国电信在5G开发方面领先于美国，因此韩国电信肯定不同意“中美争夺5G霸权”的说法。甚至就连中国电信巨头华为也积极回避“美国反对他们”的论调。

但现实是，这个有趣的故事情节自有其道理。原因在于，近十年来，华为始终在倡导名为“极化码”(polar codes)的5G数据传输替代编码方法，这被认为是对美国开发的“LDPC”(低密度奇偶校验)编码方法形成了直接挑战。后者被认为是“涡轮码”（turbo codes）的逻辑后续，而“涡轮码”又是3G网络的关键推动者之一。

所有这些都是复杂的数学问题，但关键是，随着新一代电信网络的出现，人们对数据传输速度的需求越来越大，而运行3G和4G旧代码集并不会减少5G的使用。从4G到5G的跨越幅度比之前任何一次（从2G到3G、从3G到4G）跨越都要大得多，这是因为5G的速度有可能比4G快100倍。

这不仅是能让我们在几分钟内下载22部漫威电影的、对于下载速度产生的重要影响。5G是充足的数据流，可以让整个智能城市构建基础设施。例如，业内人士都同意，5G技术将使无人驾驶汽车最终成为现实。无人驾驶汽车的概念已经风行多年，但从未完全进入人们的生活。

图2：华为在今年世界移动通信大会(MWC)上的5G展台

正如中国移动科技总经理王晓云（Wang Xiaoyun）去年所说:“如果4G技术是为我们铺路，那么5G技术就是在为我们建设城市。”随着如此重要的网络基础设施建成，全球电信巨头已经同意成立一个国际标准化组织，以确保5G网络从东京到密西西比都能以同样的方式正常运行。2016年开始对一种被接受的编码技术进行投票，其中最热门的竞争者就是华威支持的“极化码”和美国支持的LDPC。因为它们都有令人信服的理由，选民们最终投票支持它们并肩发展。

尽管美国政府和高通(Qualcomm)等公司都热衷于推动LDPC超越“极化码”，但发明“极化码”的土耳其教授埃尔多尔・艾利坎（Erdal Arikan）采用了一种更为策略性的方式。艾利坎博士是麻省理工学院电气工程专业的博士，他日前在深圳发表的讲话中称：“目前还没有明确的答案可以判定哪种代码更好。根据应用程序的不同，有些人可能更喜欢LDPC，而其他人则更喜欢极化码，从来没有一种解决方案能适合所有人。”

图3：土耳其教授埃尔多尔・艾利坎（Erdal Arikan）(右)和华为创始人任正非(左)出席在深圳的颁奖典礼

Moor Insights & Strategy电信分析师安谢尔・萨格(Anshel Sag)认为，当极化码和LPDC同时部署时，就很可能分出谁是赢家。他说：“因为它们都属于纠错(编码)方法，所以我认为，从长远来看，实际部署将会告诉我们哪种方法最有效。”

艾利坎博士表示，他很惊讶自己相对年轻的编码理论已经发展到如今的水平，他把这归功于与华为的合作。这家中国科技巨头从2009年开始研究5G解决方案，并在2010年接受了艾利坎的极化码理论。华为无线部门研究主管文通(Wen Tong)表示，该公司对极化码印象深刻，但知道支持这种理论是有风险的。

文通解释称：“从工程学角度来看，极化码不是成熟的技术，因此对我们来说风险很高，但它也能带来高回报。那时，我们只知道极化码在理论上是可能的，但我们也不能确定。”华为在赌博，经过8年钻研以及在研发上投入的数十亿美元资金，华为已经被视为5G开发的领导者。但前方的道路并非没有挑战，美国政府几乎肯定会继续把华为拒之门外，它甚至说服澳大利亚政府重新考虑是否让华为在该国推出5G网络。

好消息是，中国庞大的人口使其成为世界上最大的5G市场。到2023年，这一市场将占全球约13亿5G用户的一半。沃达丰等欧洲运营商也在与华为密切合作，在欧洲各地建设5G基础设施。不管怎么说，华为是在争取团结。华为现任轮值首席执行官徐直军(Eric Xu)表示：“我们希望，企业和学术界之间的密切合作将继续下去，并产生更多推动技术发展的科学奇迹。”（小小）

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