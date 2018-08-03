　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

多亏这位土耳其教授的理论 华为在5G竞赛中抢占先机

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-03 04:00

多亏这位土耳其教授的理论 华为在5G竞赛中抢占先机,土耳其 5g 华为 中国电信 4g

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月28日消息，据福布斯报道，对于华为和中国来说，5G竞赛的关键在于一位土耳其教授――埃尔多尔・艾利坎（Erdal Arikan）。而艾利坎对自己提出的、相对年轻的编码理论已经发展到如今的水平感到惊讶，并将其归功于与华为的合作。

多亏这位土耳其教授的理论 华为在5G竞赛中抢占先机


图1：2018年2月26日，在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会(MWC)开幕当天，与会者通过他们的智能手机体验5G信号

5G部署竞赛正在升温，特朗普政府认为这本质上是中美两国之间的竞赛，而美国人很可能面临糟糕的结果。不过许多业内人士和分析师实际上认为，韩国电信在5G开发方面领先于美国，因此韩国电信肯定不同意“中美争夺5G霸权”的说法。甚至就连中国电信巨头华为也积极回避“美国反对他们”的论调。

但现实是，这个有趣的故事情节自有其道理。原因在于，近十年来，华为始终在倡导名为“极化码”(polar codes)的5G数据传输替代编码方法，这被认为是对美国开发的“LDPC”(低密度奇偶校验)编码方法形成了直接挑战。后者被认为是“涡轮码”（turbo codes）的逻辑后续，而“涡轮码”又是3G网络的关键推动者之一。

所有这些都是复杂的数学问题，但关键是，随着新一代电信网络的出现，人们对数据传输速度的需求越来越大，而运行3G和4G旧代码集并不会减少5G的使用。从4G到5G的跨越幅度比之前任何一次（从2G到3G、从3G到4G）跨越都要大得多，这是因为5G的速度有可能比4G快100倍。

这不仅是能让我们在几分钟内下载22部漫威电影的、对于下载速度产生的重要影响。5G是充足的数据流，可以让整个智能城市构建基础设施。例如，业内人士都同意，5G技术将使无人驾驶汽车最终成为现实。无人驾驶汽车的概念已经风行多年，但从未完全进入人们的生活。

多亏这位土耳其教授的理论 华为在5G竞赛中抢占先机


图2：华为在今年世界移动通信大会(MWC)上的5G展台

正如中国移动科技总经理王晓云（Wang Xiaoyun）去年所说:“如果4G技术是为我们铺路，那么5G技术就是在为我们建设城市。”随着如此重要的网络基础设施建成，全球电信巨头已经同意成立一个国际标准化组织，以确保5G网络从东京到密西西比都能以同样的方式正常运行。2016年开始对一种被接受的编码技术进行投票，其中最热门的竞争者就是华威支持的“极化码”和美国支持的LDPC。因为它们都有令人信服的理由，选民们最终投票支持它们并肩发展。

尽管美国政府和高通(Qualcomm)等公司都热衷于推动LDPC超越“极化码”，但发明“极化码”的土耳其教授埃尔多尔・艾利坎（Erdal Arikan）采用了一种更为策略性的方式。艾利坎博士是麻省理工学院电气工程专业的博士，他日前在深圳发表的讲话中称：“目前还没有明确的答案可以判定哪种代码更好。根据应用程序的不同，有些人可能更喜欢LDPC，而其他人则更喜欢极化码，从来没有一种解决方案能适合所有人。”

多亏这位土耳其教授的理论 华为在5G竞赛中抢占先机


图3：土耳其教授埃尔多尔・艾利坎（Erdal Arikan）(右)和华为创始人任正非(左)出席在深圳的颁奖典礼

Moor Insights & Strategy电信分析师安谢尔・萨格(Anshel Sag)认为，当极化码和LPDC同时部署时，就很可能分出谁是赢家。他说：“因为它们都属于纠错(编码)方法，所以我认为，从长远来看，实际部署将会告诉我们哪种方法最有效。”

艾利坎博士表示，他很惊讶自己相对年轻的编码理论已经发展到如今的水平，他把这归功于与华为的合作。这家中国科技巨头从2009年开始研究5G解决方案，并在2010年接受了艾利坎的极化码理论。华为无线部门研究主管文通(Wen Tong)表示，该公司对极化码印象深刻，但知道支持这种理论是有风险的。

文通解释称：“从工程学角度来看，极化码不是成熟的技术，因此对我们来说风险很高，但它也能带来高回报。那时，我们只知道极化码在理论上是可能的，但我们也不能确定。”华为在赌博，经过8年钻研以及在研发上投入的数十亿美元资金，华为已经被视为5G开发的领导者。但前方的道路并非没有挑战，美国政府几乎肯定会继续把华为拒之门外，它甚至说服澳大利亚政府重新考虑是否让华为在该国推出5G网络。

好消息是，中国庞大的人口使其成为世界上最大的5G市场。到2023年，这一市场将占全球约13亿5G用户的一半。沃达丰等欧洲运营商也在与华为密切合作，在欧洲各地建设5G基础设施。不管怎么说，华为是在争取团结。华为现任轮值首席执行官徐直军(Eric Xu)表示：“我们希望，企业和学术界之间的密切合作将继续下去，并产生更多推动技术发展的科学奇迹。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216983-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:4G华为土耳其中国电信5G

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

亚马逊也是有野心的，它的下一步:管理顾客资金？

亚马逊也是有野心的，它的下一步:管理顾客资金？,亚马逊 蚂蚁金服 摩根大通 零售

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS