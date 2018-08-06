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搜狗二季度营收3.01亿美元，净利润3320万美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-06 07:02

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搜狗二季度营收3.01亿美元，净利润3320万美元


网易科技讯 7月30日消息，7月30日，搜狗公布了2018年第二季度财报，数据显示，搜狗第二季度营收3.01亿美元，约合19.23亿元，同比增长43%，环比增长21%。

在具体业务上，搜索及相关业务营收2.71亿美元，同比增长45%；其他收入3000万美元，同比增长27%，这部分营收包括智能硬件销售和互联网增值服务。

搜狗第二季度净利润3320万美元，同比增长41%。非美国通用会计准则下，净利润3820万美元，较去年同期增长58%。

搜狗CEO王小川表示：“搜狗以语言为核心的AI战略日益清晰。我们会继续提升搜狗搜索结果页首条直接显示答案的比例，让搜索更智能；我们会通过AI提升机器对于语言的理解能力，真正辅助对话，让输入法更聪明。同时，搜狗也会加快智能硬件的布局，让AI技术更好地为大家服务。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216993-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:AI智能硬件王小川搜狗

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