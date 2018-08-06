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健身品牌Shape塑健身获数千万元Pre-A轮融资

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-06 07:03

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科技传媒网讯 网易科技新闻 7月30日消息，健身品牌Shape塑健身宣布获得数千万元Pre-A轮融资，此轮融资由清流资本领投，真格基金跟投。Shape塑健身创立于今年年初，这是Shape成立半年以来的第二笔融资，Shape3月份曾经宣布获得真格基金的数千万天使轮融资。

健身品牌Shape塑健身获数千万元Pre-A轮融资




今年3月份在北京开出第一家店铺，Shape截至目前已经在北京开出共7家店铺共计11个功能操房，全部位于北京的地标商圈，包括CBD、三里屯、望京、中关村、将台和王府井。据创始人曾翔介绍，Shape从签署物业租赁合同到店铺试营业的周期控制在30天左右，且物业平均租金显著低于周边竞品。除此之外， 作为一个出现在市场只有4个多月的新品牌， Shape会员复购率超过80%，会员转介绍率超过70%，平均会员月消费次数>6次，金额超过300元，且这些数据仍然在持续提升中。

据官方资料显示，Shape全程监控和记录会员的所有运动数据，包括心率、燃脂；并通过独特的3D体测仪记录和储存会员身体的阶段性数据，包括基础心率、基础代谢率、体脂、体态以及其他健康状态。根据这些会员身体数据和锻炼历史数据，Shape对会员进行课程推荐、饮食建议和生活习惯的建议，并逐渐将健身产品从店铺内扩展到家庭场景。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216994-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:融资shape健身A轮融资pre

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