易读|国内手机上半年出货量：OPPO居首苹果第三

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月30日消息，赛诺近期发布了2018年上半年整体市场销量报告。数据显示，2018年1-6月份，2018年上半年整体市场中，OPPO以销量3813万台位列第一，紧接着是vivo和苹果，华为第四，荣耀第五。

数据显示，2018年1-6月份，OPPO、vivo分别以3813万台、1551万台的销量位列前两位，之后是苹果3211万台，这也是前七名中唯一的国外手机品牌。

华为以3057万台排名第四，荣耀则以2839万台紧随其后，是唯一排名前列的纯互联网手机品牌，小米2670万台排名第六。

在销售额方面，苹果1727亿元排名第一，OPPO以761亿元排名第二，华为755亿元，排名第三。

赛诺表示从整体市场销量变化来看，市场在2017年年底-2018年1月的传统淡季后，各厂商销量均有所回升，而在2018年1月过后，OPPO销量迅速拉升，目前处于整体市场销量第一；值得一提的是，OPPO在3月发布R15终端后，整体销售量出现明显增长。

除此之外，赛诺称OPPO、vivo、苹果、华为、荣耀、小米六大品牌组成了第一集团，之后的魅族不到700万台了，寡头局面已定。而第二集团生存艰难，金立、魅族、三星都在大幅度缩水，和第一集团的差距不断拉大。（静静）

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