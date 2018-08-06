张朝阳：搜狐视频亏损持续缩小 预计明年将盈利

科技传媒网讯 网易科技新闻7月30日消息，搜狐今日发布二季度财报；财报显示，该季度搜狐营收为4.86亿美元 ，较2017年同期增长5%，较上一季度增长7%；净亏损为4,800万美元，较去年同期大幅缩小。

随后，张朝阳在接受网易科技等媒体采访时表示，本季度搜狐财报最大的特点在于视频业务的亏损减少，促使了整个集团的亏损缩小。

张朝阳表示，从2017年年中搜狐开始逐步缩减头部天价视频的购买；鉴于一方面内容成本降低，一方面广告收入在复苏、收费保持稳定，所以本季度亏损持续减少，这次视频亏损大约是3500万美元，而去年二季度是亏损1亿美元。

张朝阳表示，按照目前趋势，预计视频将在明年会实现盈利。

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