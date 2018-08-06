畅游二季度营收1.13亿美元，净利润3200万美元

科技传媒网讯 网易科技新闻7月30日消息，畅游(Nasaq:CYOU)今天公布了截至2018年6月30日未经审计的第二季度财报。数据显示，畅游二季度总收入为1.13亿美元，同比下降25%，环比下降18%；净利润为3200万美元，而2017年第二季度净利润为5200万美元，2018年第一季度净亏损为1300万美元。

2018年第二季度要点

・总收入为1.13亿美元，同比下降25%，环比下降18%，与公司的指导性预测一致。

・网络游戏收入为9,400万美元，同比下降23%，环比下降11%，与公司的指导性预测一致。

・美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润为3,200万美元。2017年第二季度净利润为5,200万美元，2018年第一季度净亏损为1,300万美元。

・非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润为2,800万美元。2017年第二季度净利润为6,100万美元，2018年第一季度净亏损为1,600万美元。

畅游首席执行官陈德文表示：“得益于本季度推出的年度资料片以及多处游戏内容优化，天龙八部端游表现再次超出预期。同时，通过项目组的积极调整和改进，经典版天龙手游收入的下滑幅度进一步收窄。未来我们会继续实施以MMORPG类游戏为主，休闲竞技和策略类游戏为辅的精品化游戏策略，并积极在画面品质、细节设计、玩法创新等方面寻求突破，以适应游戏市场的持续变化，满足不断提升的玩家需求。”

畅游首席游戏开发官韦青补充道：“本季度我们推出了经典版天龙手游的首个年度资料片，得益于资料片中周年庆活动和新加入的游戏元素，游戏收入下滑的速度得以进一步减缓。第三季度，我们会推出新的门派，上线更多新鲜玩法，并对游戏内出现的问题做更细致的优化，以促进玩家活跃度。”

畅游首席财务官王耀斌表示：“畅游第二季度总收入达到公司指导性预测范围，净利润超出指导性预测。本季度由于资源采购和销售战略调整，映前广告业务收入有较大下滑，预计调整后该业务三季度收入将有明显回升。”

2018年第二季度经营业绩

・公司PC客户端游戏的总计平均月度活跃用户数为230万，同比下降4%，环比下降8%。

・公司移动游戏的总计平均月度活跃用户数为320万，同比下降57%，环比增长23%。同比下降主要由于老游戏的自然衰减，包括经典版天龙手游。环比增长归功于老游戏本季度所上线资料片的新内容。

・公司PC客户端游戏的季度总计活跃付费用户数为70万，同比下降22%，环比下降13%。

・公司移动游戏的季度总计活跃付费用户数为70万，同比下降72%，环比下降13%。同比和环比下降主要由于老游戏的自然衰减，包括经典版天龙手游。

公司PC客户端游戏同比和环比指标的下降主要是由于老游戏的自然衰减，包括天龙端游。

2018年第二季度未经审计财报

收入

2018年第二季度的收入为1.13亿美元，同比下降25%，环比下降18%。

2018年第二季度的网络游戏收入为9,400万美元，同比下降23%，环比下降11%。同比和环比下降主要是由于老游戏的自然衰减，包括经典版天龙手游。

2018年第二季度的在线广告收入为600万美元，同比下降22%，环比增长9%。同比下降和环比增长反映了网页游戏运营商在17173网站上投放广告的需求的变化。

2018年第二季度的映前广告业务收入为1,200万美元，同比下降33%，环比下降53%。同比下降主要是由于本季度资源采购与销售策略的调整。环比下降主要是由于本季度策略的调整以及二季度是映前广告业务的季节性淡季。

2018年第二季度公司互联网增值服务收入为100万美元，同比下降60%，环比下降21%。同比和环比下降主要是由于本季度PC端和移动端互联网产品收入的减少。

毛利润 /（亏损）

2018年第二季度的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润均为7,400万美元，同比下降36%，环比下降21%。2018年第二季度的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润率均为66%，2017年第二季度均为77%，2018年第一季度均为69%。

2018年第二季度网络游戏业务的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润均为8,000万美元，同比下降28%，环比下降10%。2018年第二季度网络游戏业务的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润率均为85%，2017年第二季度均为91%，2018年第一季度均为84%。毛利润率同比下降主要是由于高毛利的经典版天龙手游收入下降，该款游戏的收入按照扣除第三方运营商的收入分成后的净额确认，因而毛利润率较高。

2018年第二季度在线广告业务的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润均为400万美元，同比下降20%，环比增长20%。2018年第二季度在线广告业务的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润率均为78%，2017年第二季度均为76%，2018年第一季度均为71%。毛利润率环比增长主要是由于本季度在线广告业务收入增加以及有效的成本控制。

2018年第二季度映前广告业务的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛亏损均为1,000万美元，2017年第二季度毛亏损均为200万美元，2018年第一季度毛利润均为200万美元。2018年第二季度映前广告业务的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛损率均为84%，2017年第二季度的毛损率均为13%，2018年第一季度的毛利率均为9%。毛利润率同比和环比下降主要是由于本季度映前广告业务收入下降。

2018年第二季度互联网增值服务业务的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的毛利润均为10万美元，2017年第二季度均为100万美元，2018年第一季度均为20万美元。

营业费用

2018年第二季度的营业费用总额为4,900万美元，同比下降21%，环比下降14%。

2018年第二季度的产品开发费用为2,900万美元，同比下降20%，环比下降16%。同比下降主要是由于与2017年第二季度相比本季度股权激励费用的下降。环比下降主要是由于版权金费用的下降以及奖金费用的减少带来薪酬福利费用的减少。

2018年第二季度的销售及市场推广费用为1,400万美元，同比增长15%，环比下降6%。同比增长主要是由于本季度网络游戏的市场推广费用的增加，但被股权激励费用5的下降所部分抵消。环比下降主要是由于映前广告业务的销售及市场推广费用的减少。

2018年第二季度的管理费用为600万美元，同比下降56%，环比下降25%。同比和环比下降主要是由于与2017年第二季度和2018年第一季度相比，本季度股权激励费用5的减少。

营业利润

2018年第二季度营业利润为2,600万美元，2017年第二季度营业利润为5,400万美元，2018年第一季度营业利润为3,700万美元。

2018年第二季度非美国通用会计准则的营业利润为2,100万美元，2017年第二季度非美国通用会计准则的营业利润为6,300万美元，2018年第一季度非美国通用会计准则的营业利润为3,500万美元。

其他收入，净值

2018年第二季度其他收入为500万美元，2017年第二季度为300万美元，2018年第一季度为500万美元。

所得税费用

2018年第二季度所得税费用为800万美元，2017年第二季度所得税费用为1,000万美元，2018年第一季度所得税费用为6,100万美元。

2018年第一季度的所得税费用包括了因修改中国境内子公司分配股利的政策而补提的截至2017年12月31日之前的预提所得税费用金额4,700万美元。

净利润 /（亏损）

2018年第二季度净利润为3,200万美元，2017年第二季度净利润为5,200万美元，2018年第一季度净亏损为1,300万美元。

2018年第二季度非美国通用会计准则净利润为2,800万美元，2017年第二季度净利润为6,100万美元，2018年第一季度净亏损为1,600万美元。

归属于少数股东的净利润 /（亏损）

2018年第二季度归属于少数股东的美国通用会计准则和非美国通用会计准则的净亏损均为2万美元，2017年第二季度净利润均为4万美元，2018年第一季度净亏损均为30万美元。少数股东权益包括RC语音业务（主要业务是提供台湾地区在线音乐和娱乐服务）及一家在中国在线经营韩国漫画的合资公司中畅游的非控制性股东权益。

归属于畅游公司的净利润/（亏损）

2018年第二季度归属于畅游公司的净利润为3,200万美元，2017年第二季度净利润为5,200万美元，

2018年第一季度净亏损为1,300万美元。2018年第二季度归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为0.60美元，2017年第二季度净收益为0.96美元，2018年第一季度净亏损为0.25美元。

2018年第二季度非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润为2,800万美元，2017年第二季度净利润为6,100万美元，2018年第一季度净亏损为1,600万美元。2018年第二季度非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为0.52美元，2017年第二季度净收益为1.14美元，

2018年第一季度净亏损为0.30美元。

资金流动性

截至2018年6月30日，畅游持有的现金及现金等价物、短期投资和受限资金合计5.71亿美元，截至2017年12月31日的余额为9.78亿美元。

2018年第二季度的营运现金流为净流入4,500万美元。

业务展望

对于2018年第三季度，畅游预计：

・总收入在1亿美元至1.1亿美元之间。其中，预计网络游戏收入在8,000万美元至9,000万美元之间。

・预计非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润在2,000万美元至2,500万美元之间，预计非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益在0.37美元至0.47美元之间。假设不再授予新的股权激励，预计股权激励费用为100万美元。考虑股权激励费用的影响，美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润在1,900万美元至2,400万美元之间，美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益在0.35美元至0.45美元之间。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216997-1.html

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