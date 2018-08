外国教授看美团:外卖利润率低,未来靠什么赚钱

(原标题:3 takeaways from my visit to Meituan-Dianping’s headquarters)

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息,北京大学光华管理学院投资教授、《一小时读懂中国消费者》作者杰弗里·陶森(Jeffrey Towson)在国外媒体Tech in Asia发表文章,讲述其在探访美团点评北京总部后得出的三个主要看法。在他看来,美团在庞大的中国市场占有非常有利的位置,它也在构建自己的竞争壁垒,其服务组合是否理想将会是决定盈利能力的一大关键。

以下是文章主要内容:

最近我接到一个电话,问我是否想参观美团点评的北京总部,我欣然接受了这个机会。

我关注美团已经有很长一段时间了,但是我对这家公司并不是非常了解。但这一次,我终于可以深入了解它了。美团最近也提交了IPO(首次公开招股)申请。

在这篇文章中,我将列出我从探访美团之行得出的三个主要看法。

对美团总部的一些观察

美团总部位于北京东北的四环路外的一个新商业区。出了地铁以后,你会感觉像进入了一个不同的北京——更像是硅谷和圣克拉拉,而不是熙熙攘攘的天安门广场和国贸大厦地段。

走进该公司的办公大楼的大厅,就像走进一个博物馆。他们展示了美团外卖骑手标志性的黄色制服和外卖箱子。他们也在不久前收购了摩拜单车,所以也展示了该公司的共享单车。

美团总部展示的摩拜单车

有趣的是,他们还展示了他们正进行原型设计的无人机和送货无人车。

送货无人车

他们也在墙上展示了很多的信息。我最喜欢的是那个实时显示所有骑手踪迹的系统。

三个主要看法

1.美团占据非常有利的位置

许多业务的发展很大程度上都是由你所选择的行业领域来决定的。

如果你是一名牙医,你或许会开一家小诊所,拥有丰厚的利润和大量的回头客。但是你的业务扩展能力有限。另一方面,如果你销售钢琴或大型摩托车,那你就是被限制在一个消费者购买频率不高的小众市场。你几乎无法改变这一切。

不管是凭借运势,还是卓越的战略,还是二者兼而有之,美团在一个极具吸引力的领域占据了统治地位。

他们是一家电子商务公司,在中国这一全球最大的电子商务市场拥有可规模化的商业模式。

中国消费者也在持续升级他们的生活方式,这意味着随着消费的增加,这个市场将会变得更大。5到7年前,中国的电子商务市场规模还不算大。那么,想象一下再过5到7年会是什么样子呢?15年后呢?

中国消费者越来越多地购买优质啤酒,而不是选择经济型品牌。他们越来越多地购买SUV,而不是紧凑型车型。他们在食品和其他的服务方面的消费正在增加,这对于作为服务平台的美团而言大有裨益。在这个已经很大的市场,这是一个巨大的增长推动力。

此外,中国的服务业目前正在进行数字化升级。在中国,餐馆、美容院、快递、旅行、酒店和其他的服务大多是本地的、分散的、开发不充分的。

作为一家服务于消费者和服务类企业的公司,美团在整个行业的数字化升级中处于非常有利的地位。给餐馆提供配送服务是一个良好的开端。但是帮助这些商家和其他的服务公司触网、寻找客户、做市场营销、进入ERP系统和获得融资和付款等等的机会,也正在出现。

在一个受益于一些重大趋势的庞大市场里,美团处于一个很好的位置。

2.美团正在构筑自己的竞争壁垒

我对每一项业务都会提出一个标准问题:“我能进入这个行业吗?”进入和拿下这个行业的难度、代价会有多大?有些行业(比如汽水产业)很容易进入,但长期而言无法成功(可口可乐会让你陷入困境)。还有的行业很难进入(比如医院),但挺过最初的阶段之后就有希望取得成功。

还有少数的一些行业很难进入,同时也很难取得长期的成功——有的企业所建立起来的竞争壁垒极难被攻破,比如微信、中国移动(通信网络)、联邦快递和美国航空(国际运输网络),可能还包括美团。

想想,要怎么样才能进入美团所在的行业。你会面临一个“鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题:没有庞大的本地用户基础,你去哪里找第一家餐馆入驻,而没有本地餐馆入驻,你又如何能够建立起庞大的用户基础?

这是许多平台企业常见的情况。但要挑战美团,难度甚至会更加大,因为你还需要从一开始就建立起一支庞大的骑手军队。你必须得说服他们签约,即使你还没有足够的订单量。另外还有一些相对较小的竞争壁垒,比如建立品牌、搭建IT系统等等。除非你是像阿里巴巴这样的巨无霸,否则很难进入该领域。

即便你进入了该领域,你这个小玩家还是得面对两家牢牢占据主导地位的公司饿了么和美团。它们拥有着各种优势,如订单规模更大、配送更快更便宜以及更好的技术、营销和产品开发。

另一个日益突出的因素是低利润服务和高利润服务的结合。相比纯在线交易(如餐厅预订),外卖的利润率相对较低。但如果不提供后一项业务,你就不可能获得前一项业务。这种由一低利润(或亏损)业务和另一盈利业务组成的服务组合,很难复制。

3.服务组合是否理想是一大关键,将决定美团的盈利能力

美团正提供大量的服务,他们不断地进军新的服务领域,如网约车、共享单车和国际餐馆预订。他们越来越多地连接小型服务企业和他们的用户基础,正成为“服务领域的阿里巴巴。”

这些服务有的最终会取得盈亏平衡,有的则不会盈利。有的将具有重大战略意义,有的则不会。

要指出的是,产品类电子商务销售增长了10年以后,才出现食品杂货和跨境电商。目前尚不清楚服务类电子商务未来将会如何增长,其他的利润可能会从哪里来。也不清楚产品和服务大体上是否仍将是分离开来的(阿里巴巴旗下的盒马鲜生同时提供服务和产品),还是二者将会融合成为一个巨大的B2C市场。(乐邦)

