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诺基亚拿下T-Mobile 35亿美元大单：迄今最大5G合同

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-06 17:03

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（原标题：Nokia, T-Mobile US agree $3.5 billion deal, world's first big 5G award）

诺基亚拿下T-Mobile 35亿美元大单：迄今最大5G合同


科技传媒网讯 网易科技新闻 7月30日消息，据国外媒体报道，两家公司周一表示，诺基亚将向T-Mobile美国提供35亿美元的下一代5G网络设备，这是迄今为止全球最大的5G交易，也标志着下一代无线网络升级的开始。这一消息是两家公司周一对外宣布的。

T-Mobile美国是美国第三大移动运营商，该公司表示，与诺基亚达成的这一多年供应协议，将让其在美国全国范围率先提供5G服务。今年4月份，T-Mobile美国同意与Sprint合并，从而在美国电信巨头Verizon和AT&T面前创造一家更加强大的竞争对手。

获得T-Mobile美国的交易协议，对于诺基亚来说至关重要。多年来，市场对现有4G网络需求的放缓，一直对诺基亚业绩产生冲击。而现在，投资者对5G合同是否能够很快提振盈利能力，仍然抱有疑虑心态。

5G网络据称能够为移动电话用户提供更快的速度，并且能够为新型工业自动化、医疗监测、无人驾驶汽车和其他商业用途的最终发展，提供更加迅速和可靠的网络。

但是从全球范围看成，资金紧张的电信运营商一直不愿承诺对现有网络进行商业升级，许多人认为5G技术提供的只是容量的增加，而非推出新功能。

两家公司表示，该协议条款要求诺基亚提供一系列5G硬件、软件和服务，让T-Mobile美国提供下一代高速网络服务。

两家公司在一份声明中说，诺基亚将向T-Mobile美国提供其AirScale音频接入平台，以及云连接的硬件、软件和加速服务。

网络设备业务市场，目前由中国的华为、芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信三大厂商占据主导地位。网络设备业务，自当前的4G网络设备业务于2015年达到高峰以来，一直在艰难应对增长乏力的局面。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217002-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:美国运营商诺基亚5GT-Mobile

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