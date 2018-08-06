印度或设立单独机构监管电商 要求数据存储在国内

印度或设立单独机构监管电商 要求数据存储在国内,印度 电子商务 存储

（原标题：India eyes single regulator for e-commerce sector: document）

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月30日消息，据国外媒体报道，路透社看到的一份政策文件草案显示，印度正在考虑设立一个单独监管机构并进行立法，以解决该国所有与电子商务相关的问题，消除目前监管该行业的法律不成体系现象。

这份政策文件即《国家政策框架草案》中提出的一些措施包括：本地数据存储、强制使用国内用卡支付网络Rupay进行网上交易，以及推动微型、小型和中型企业提供网上零售服务。

该文件还表示，印度还将采取措施，发展数据存储能力，并鼓励在印度国内存储数据。这份文件还称，将给予时间让电子商务行业“在本地化成为强制性要求之前进行调整”。

该政策草案表示，“在遵守隐私、许可等相关规定情况下，印度政府将有权让数据存储在印度国内，以实现国家安全和公共政策目标。”

该文件表示，印度反垄断监管机构将考虑改变外资投资的进入规则，以便对可能扭曲竞争的电子商务市场的并购行为进行强制审查。

Flipkart是印度重要电子商务公司之一。美国零售巨头沃尔玛(Walmart)、电商巨头亚马逊旗下印度子公司，以及由日本软银(SoftBank)支持的Snapdeal，目前正在展开对Flipkart的收购。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217004-1.html

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