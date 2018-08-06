Uber"砍掉"无人驾驶卡车项目 专注无人驾驶小汽车

（原标题：Uber shutters its self-driving truck business）

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息，据VentureBeat报道，网约车巨头Uber在今天发出的电子邮件中宣布，该公司正将资源从其先进技术集团（Advanced Technologies Group）的无人驾驶卡车部门转移出去。这意味着，该公司将停止开发收购自奥拓（Otto）品牌的自主货运平台。

图：奥拓（Otto）品牌的无人驾驶卡车

Uber技术集团负责人埃里克・迈霍弗尔(Eric Meyhofer)在声明中表示:“我们决定停止开发无人驾驶卡车项目，专注于开发无人驾驶小汽车。我们最近在重返匹兹堡的公共道路上迈出了重要的一步，我们希望继续保持这种势头。我们相信，让我们整个团队的精力和专业知识专注于这一努力是最好的出路。”

搁置无人驾驶卡车项目不会影响Uber Freight，也不会影响Uber内部研发的激光雷达技术。Uber Freight是Uber的业务部门，帮助卡车司机与运输公司取得联系。相反，始终致力于研发无人驾驶卡车的工程师和软件开发人员将被重新分配到无人驾驶汽车部门。Uber表示，该公司将为那些找不到类似职位的员工提供搬迁或离职安排。该公司的无人驾驶卡车部门总部设在旧金山，其无人驾驶汽车团队的大部分成员在匹兹堡。

迈霍弗尔在内部电子邮件中写道:“与其让两个团队并肩工作，专注于不同的车辆平台，我更希望我们作为一个整体团队合作。我知道，我们都为卡车团队所取得的成就感到无比自豪，我们将继续看到无人驾驶技术在全国各地货运服务方面的巨大前景。但我们相信，首先应为乘客提供无人驾驶服务，然后将其应用到货运行业中，这才是未来的最佳途径。现在，我们需要整个团队集中注意力，为同一个明确的目标努力。”

尽管言辞很坚决，但Uber并不排除未来将重启无人驾驶卡车项目的可能性。该公司表示，先进技术集团将维持与卡车制造商的亲密关系。

两年前，Uber斥资6.8亿美元收购了无人驾驶卡车初创企业奥拓（Otto），后者是由前谷歌工程师安东尼・莱万多夫斯基(Anthony Levandowski)和利奥・罗恩(Lior Ron)创建的。莱万多夫斯基成为Uber无人自动驾驶汽车部门的负责人，但这段“婚姻”并没有持续多久。2017年，谷歌无人驾驶汽车子公司Waymo对Uber提起诉讼，指控莱万多夫斯基利用偷来的激光雷达技术构建奥托(Otto，后来Uber)的无人驾驶平台。

Uber在2018年2月案件审理前解雇了莱万多夫斯基，并最终与Waymo达成和解，同意支付相当于2.448亿美元Uber股权的赔偿。上周，Uber表示，它将重新开始在匹兹堡测试自己的无人驾驶汽车原型机。近4个月前，Uber的一辆无人驾驶汽车在亚利桑那州坦佩(Tempe)撞死一名行人，导致其无人驾驶项目全线搁置。

迈霍弗尔在宣布重新部署新车的文章中写道，新的无人测试车将由两名员工手动驾驶，并有现成的售后监控系统，旨在防止分心驾驶。她称：“无人驾驶技术有可能改变我们的行动方式，重塑我们设计城市、拯救生命的方式。我们认识到，我们有责任为打造这样的未来做出贡献，在向前迈进的过程中，我们将在安全方面发挥至关重要的作用。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217005-1.html

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