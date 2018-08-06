医联完成10亿元D轮融资，中投中财领投

科技传媒网讯 网易科技新闻7月31日消息，今日，医疗解决方案提供商医联宣布获得10亿元D轮融资，该轮融资已于2018年6月完成，由中投中财领投，红杉资本中国基金、中电健康产业基金、华兴新经济基金等跟投。华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。

医联成立于2014年6月，同年8月获得联创策源与PreAngel共投的天使轮融资，2015年2月获得红杉中国数百万美元的A轮融资，2015年9月获得由腾讯领投、云锋基金跟投的4000万美元B轮融资。2017年12月获得中电健康产业基金战略投资，华兴新经济基金、腾讯、红杉中国参与投资的4亿元C轮系列融资。

医联创始人兼CEO王仕锐表示，未来医联还将借助医疗大数据与人工智能等核心资源与技术，不断完善以智慧互联网医院解决方案为重心的全产业链条。此外，我们还将考虑投资并购一些业内优秀企业，完善公司在大健康领域的多元化布局。（温泉）

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