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易读|FF提前启动整车组装，贾跃亭称已超越自我

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-06 21:01

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易读|FF启动整车组装 贾跃亭称提前完成超越自我


科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息，洛杉矶当地时间7月30日，在首台白车身提前两天抵达汉福德工厂之后，FF宣布于当天成功启动整车组装

FF 91于2017年CES前夕在拉斯维加斯首发亮相，迄今已经历了两年多的密集认证测试，以确保最终产品能够超越最挑剔的VIP用户的期待。

据FF透露，FF 91白车身运用了多项尖端制造技术，而所有的技术都会于今年12月前在汉福德工厂配备完成：用于铝制车身结构连接的1500多个自冲铆钉；几种特定的车身连接技术：铝合金电阻点焊、冷金属转移（CMT）焊接；FuffFrand螺纹技术，可使传统钣金连接方法下无法实现的单向连接过程成为可能；首批应用了FLASHELL电阻元件焊接（REW）技术用于铝与钢的焊接；最早使用无线“换能器”扭矩工具，该工具在全面防错、总过程连接性/可追溯性和装配精度方面均有很大作用。

易读|FF启动整车组装 贾跃亭称提前完成超越自我

FF创始人兼全球CEO贾跃亭表示：“这是FF在将‘新物种’FF 91引入市场的最后阶段所取得的最重要的进展之一。秉承最真实的FF精神，我们的团队和全球合作伙伴已经超越自我，提前完成了这一重要的阶段性任务。“

“一切都源于我们独特的UP2U模式。FF将以全新的深度、高端和个性化水平重新定义定制化，每位用户都将有机会在不远的将来为其个人的FF 91建言献策，亲眼见证车辆的产出过程及FF汉福德工厂的高端生产线。”（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217008-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:贾跃亭组装FF白车身

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