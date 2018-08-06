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易读|网易云发布开源私有云“瀚海”及云计算全栈一体机

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-06 23:02

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易读|网易云发布开源私有云“瀚海”及云计算全栈一体机


科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息，在网易云创大会上，网易云发布了单集群可支持5000物理节点的“瀚海”私有云，以及微服务解决方案“轻舟”、工业智能平台等最新产品，并联合浪潮推出首款云计算全栈一体机

“数字经济已经成为中国经济创新发展的主流模式。可以说，未来只有一种企业，就是‘数字企业’。要成为数字企业，第一步即是要采用云计算、大数据的技术”，网易杭州研究院执行院长汪源在云创大会上发表主题演讲，认为当前“上云已经成为共识”，“但并不是所有的云计算都能适用于具体企业的转型”。

在汪源看来，企业上云，就像选择一个人结婚，必须考虑长远，要保证系统平滑演进、自主可控而不被云厂商锁死、以及有源源不断的生态人才。“满足这三个要求，这朵云一定是开放的云，基于开源技术，并采用最主流的开放标准。唯有如此，企业的未来才有保障”。

此前，国内云计算领域关于自研与开源一度引发争论，有厂商基于自身立场鼓吹“自研等于自主可控”。看汪源看来，这种说法混淆视听，导致市场出现不少偏激的认知。“事实上，软件的代码世界完全不同于硬件领域，飞机、发动机、芯片，确实需要自研，买过来的无法掌控”。“但在软件方面，只要它的代码是开源的，就是全世界的共同资产。就像牛顿，发现了三大定律并且公开发表出来，他就是开源了物理学的源代码。这个时候，我们还需要去自研一套与众不同的物理学吗？”

同样，针对“自主可控”的话题，汪源表示，个别自研厂商鼓吹的“自主可控”，是属于厂商自己的“自主可控”。而从企业客户立场出发，“自研云”恰恰是企业所不能掌控的，且难以寻找匹配自研技术的人才。“所以，我们才说，开放才是未来，开放不等于拿来主义，开放更能自主可控。这个自主可控，对于厂商，对于客户，对于国家层面，都是完全的。”

同时，在本届云创大会上，网易云继场景化云服务、专属云等产品体系之后，发布了解决企业技术架构演进问题的“轻舟”微服务，和目前开源领域性能领先的“瀚海”私有云。

据了解，微服务可以把系统划分成多个小模块，通过标准的服务接口协作，类似人类世界的法律、文化基础，但目前业界尚无完整的解决方案，支持架构更灵活地持续发展。“网易云轻舟微服务整合了所有主流开源技术，支持DevOps，配备单个集群可支持3万节点、45万容器的容器云平台，允许企业轻松构建、治理和管控，应该说是业界已知最完整的微服务解决方案”，汪源现场介绍。

“瀚海”私有云同样支持OpenStack等主流开源技术，“但跟其他OpenStack云不同的地方在于，其单个集群就可以支持5000个物理节点、3万台云主机，据我所知，这个数字是第二名的2倍”，汪源说。

此外，网易云联合浪潮集团发布了全球首款云计算全栈一体机，融合浪潮在计算基础架构的技术与网易云的互联网级IT能力，为传统企业用户提供一站式云基础设施解决方案。

“相对于此前一体机单个战舰一样的存在，全栈一体机就相当于一艘装备齐全的航母，可以海空一体作战，其支撑业务的研发效率，远超以往产品”，汪源表示。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217010-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:云计算一体机网易云私有云全栈

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