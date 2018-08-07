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库克在LGBT青年音乐节上演说：你们是"天赐之礼"

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-07 01:03

库克在LGBT青年音乐节上演说：你们是“天赐之礼“,音乐节 库克 犹他州 美国 lgbt

（原标题：Tim Cook to LGBT Youth: 'You Are a Gift to the World'）

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息，据美国媒体报道，苹果CEO蒂姆・库克在LoveLoud音乐节上发表了诚挚的演说。LoveLoud音乐节是Imagine Dragons乐队负责人丹・雷诺斯（Dan Reynolds）为LGBT（同性恋、跨性恋和双性恋的缩写）青年人举办的公益活动。

Tim Cook

库克周六在盐湖城Rice-Eccles体育场向3万观众讲到：“今晚我是作为一位叔叔、体育迷、犹他州户外活动爱好者和自豪的美国同性恋者站在你们面前。我来到这只是告诉你们，我希望每一位LGBTQ（即LGBT加上酷儿（queer））人听到并相信：你们是给这个世界的礼物，以你们自己的方式给这个世界的独特而特殊的礼物。你们的生命很重要，我要对你们说，寻找你们的真实、说出你们的真实、活出你们的真实。”

2017年为了应对耶稣基督后期圣徒教会反LGBT立场带来的致命影响，雷诺斯发起LoveLoud音乐节活动。在摩门教会所在地犹他州，青年人自杀率在2007-2015年间增长四倍。犹他州卫生部称，从全国来看LGBT青年人受此危机影响更大，相比异性恋者自杀率高出8.5倍。库克与演艺界艺人如泰勒・格伦等一起出席了音乐节，在演讲中直面这些被视为异类的青年人的苦难。

库克称：“当我看到年轻人为了让社会和家人接受他们而挣扎时，我的心都碎了。让我来告诉你们，正常只是人们创造出来的最糟糕的词汇。你们不应该被认为都一样，感觉一样，或想得一样，你们没有错。”截止当日深夜，LoveLoud音乐节已经为LGBT青年人募集100多万美元。超过500万人在线观看了此活动。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217012-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:美国LGBT库克音乐节犹他州

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