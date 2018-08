库克在LGBT青年音乐节上演说:你们是"天赐之礼"

(原标题:Tim Cook to LGBT Youth: 'You Are a Gift to the World')

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息,据美国媒体报道,苹果CEO蒂姆·库克在LoveLoud音乐节上发表了诚挚的演说。LoveLoud音乐节是Imagine Dragons乐队负责人丹·雷诺斯(Dan Reynolds)为LGBT(同性恋、跨性恋和双性恋的缩写)青年人举办的公益活动。

库克周六在盐湖城Rice-Eccles体育场向3万观众讲到:“今晚我是作为一位叔叔、体育迷、犹他州户外活动爱好者和自豪的美国同性恋者站在你们面前。我来到这只是告诉你们,我希望每一位LGBTQ(即LGBT加上酷儿(queer))人听到并相信:你们是给这个世界的礼物,以你们自己的方式给这个世界的独特而特殊的礼物。你们的生命很重要,我要对你们说,寻找你们的真实、说出你们的真实、活出你们的真实。”

2017年为了应对耶稣基督后期圣徒教会反LGBT立场带来的致命影响,雷诺斯发起LoveLoud音乐节活动。在摩门教会所在地犹他州,青年人自杀率在2007-2015年间增长四倍。犹他州卫生部称,从全国来看LGBT青年人受此危机影响更大,相比异性恋者自杀率高出8.5倍。库克与演艺界艺人如泰勒·格伦等一起出席了音乐节,在演讲中直面这些被视为异类的青年人的苦难。

库克称:“当我看到年轻人为了让社会和家人接受他们而挣扎时,我的心都碎了。让我来告诉你们,正常只是人们创造出来的最糟糕的词汇。你们不应该被认为都一样,感觉一样,或想得一样,你们没有错。”截止当日深夜,LoveLoud音乐节已经为LGBT青年人募集100多万美元。超过500万人在线观看了此活动。(木秀林)

