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浪潮联合网易云发布云计算全栈一体机:瀚海一体机

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-07 04:02

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浪潮联合网易云发布云计算全栈一体机:瀚海一体机



科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息，网易云与浪潮联合发布云计算全栈一体机――瀚海一体机，该产品结合浪潮计算基础架构技术与网易云解决方案，为传统企业用户提供一站式云基础设施解决方案，同时，采取软硬一体化交付方式，以降低基础设施运维难度和交付效率问题，帮助企业上云，构建互联网化的云基础设施。

瀚海一体机采用浪潮机架式服务器NF5280M5、SA5224M5以及InCloudRack等不同形态平台，基于开源OpenStack技术，整合计算虚拟化KVM、网络虚拟化OVS以及容器Kubernetes和Docker，构成计算、存储和网络全虚拟化的一体方案。

据了解，目前，瀚海一体机能覆盖网易云几乎所有“场景化云服务”和“专属云”服务，可以对外提供云计算基础服务、通信与视频、云安全、云客服、大数据等服务，并且针对教育、金融、电商等行业应用提供针对性软硬件一体化解决方案。（曲舜）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217014-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:云计算浪潮一体机网易云瀚海

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