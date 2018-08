阿里京东搁置发行计划 CDR为何遇冷?

(原标题:Alibaba Shares Remain Out of Reach in China, For Now)

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息,据华尔街日报报道,中国吸引科技巨头回国上市的雄心勃勃的计划遇冷。国内股市疲软,企业和监管机构之间存在分歧,阿里巴巴和京东已经搁置各自的CDR(中国存托凭证)发行计划。

不过阿里表示,“只要条件允许,我们就回来。我们正在积极探索各种可能性。”

中国政府本来希望通过推出名为CDR的新型证券,来试图扭转阿里巴巴集团、腾讯和百度等大公司在海外上市的趋势。这些公司的市值合计超过1万亿美元。与ADR(美国存托凭证)类似,这些工具可让本地投资者能够接触到快速增长的股票,而发行方的其他股票则继续在海外市场交易。

该计划于今年6月正式生效,旨在证明中国内地的交易所可以与香港、纽约和其他地方的证券交易所竞争。

然而,接近企业的人士表示证券监管机构目前也不再热衷于迅速推进该计划,而接近监管机构的人士则表示这些企业正在推迟申请。至少有两家公司——阿里巴巴和京东——暂停了CDR发行计划。

据说,官员们担心疲弱的股市——上证指数今年下跌了13%——可能无法消化如此大规模的股票发行。

与上海和深圳股市共计价值7.4万亿美元的股票相比,CDR的发行数额可以说微不足道,但令人担忧的是,这些科技明星股的上市会促使资金从不那么耀眼的本地股票中转移出来。

一位经常与中国证监会打交道的律师表示,即便是中国证监会的官员,也缺乏热情,他们也没有得到其他政府机构的足够支持。

两方的知情人士均表示,尽管存在种种困难,但CDR进程并没有结束,如果中国股市出现反弹,该计划可能会继续推进。

接近监管机构的人士表示,该机构希望看到至少有一家公司发行CDR,以展示进展,吸引更多的公司上市。他们说,市场低迷并不是很大的障碍。“我们已经基本铺设了道路,现在的问题是汽车是否想在上面行驶。”其中一位人士表示。

这一僵局尤其令人尴尬,因为中国长期以来一直都在试图引入CDR:这个想法早在2001年就已经提出。

CDR计划的实行一度看起来会顺风顺水。腾讯首席执行官马化腾、京东首席执行官刘强东和阿里巴巴首席财务官武卫等知名互联网企业的高管纷纷公开表示支持该计划,称愿意回国内上市。

今年6月,小米率先申请在上海通过发行CDR上市。但该公司最终继续推进在香港上市的计划,但无限期推迟了在内地上市的计划。从那以后,没有一家公司提出申请。

知情人士说,一些企业高管担心会像小米那样在商业模式和会计标准等问题上受到那种严格的审查。银行家和律师指出,监管机构坚持要求企业按照中国的标准报告业绩,但那些在美国上市的企业遵循的是美国的会计准则,它们表示需要时间和资源来进行调整。

政府的微观管理已扩展到上市的细节上。对于常规的IPO(首次公开招股),由监管机构来决定哪些公司可以上市,何时上市。一项不成文的规定将IPO价格的市盈率限制在23倍以内,目的是帮助确保早期投资者获得收益。

早些时候,当局同样希望防止CDR价格跌得太低或涨得太高。华尔街日报早些时候报道说,这一点引起了小米的抵触。监管机构希望发行价定在较低的水平,以便保证首日实现上涨和日后取得良好的表现,进而提振市场对CDR的信心。

与当局一样,高管们也在审慎地关注市场环境。一些知情人士说,中美贸易争端引发了市场的不安情绪,进一步抑制了企业上市的热情。(乐邦)

