谷歌眼镜回来了,有云计算和AI支持功能更强大

(原标题:Google Glass Is Back, And May Have Finally Found A Place It Belongs)

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息,据Futurism报道,美国当地时间周二,以色列软件公司Plataine展示了一款针对谷歌眼镜的新应用。它主要适用于制造业工人,能够理解口语并提供口头回答。就像工厂版亚马逊Alexa。

Plataine的应用很可能代表着未来趋势,谷歌眼镜将通过人工智能(AI)增强功能,使其功能更强大,更易于使用。与通用电气(GE)、波音(Boeing)和空中客车(Airbus)等客户合作,Plataine正在努力为其应用程序增加图像识别功能。

在旧金山举行的谷歌云计算业务会议上,Plataine展示了其眼镜技术。来自Plataine的应用程序是利用谷歌云计算部门提供的AI服务构建的,并得到了这家搜索巨头的支持。谷歌认为,向其他公司收费,让它们使用自己开发的AI技术,可以帮助其云计算业务从竞争对手亚马逊和微软那里吸引客户。

Google Cloud部门的技术总监詹尼弗·贝内特(Jennifer Bennett)表示,将谷歌的云计算服务添加到谷歌眼镜中,可能有助于让员工在笔记本电脑或智能手机不太好用的情况下,让眼镜成为一款革命性的工具。贝内特说:“你们中很多人可能还记得以前的谷歌眼镜,现在它回来了!这款眼镜已经成为对企业真正有趣的技术。”

图:去年,出于对隐私问题的担忧,谷歌停止销售消费者版本谷歌眼镜

大约一年前,谷歌放弃了向消费者出售谷歌眼镜及其人眼水平摄像头和显示屏的尝试。出于隐私方面的考虑,这一尝试引起了争议。相反,谷歌重新推出了这款设备,并将其作为商业工具,称为谷歌眼镜企业版。试验项目包括波音公司的员工在直升机生产线上使用谷歌眼镜,医生在检查室内佩戴谷歌眼镜等。

周二,Plataine的产品负责人阿纳特·卡尼(Anat Karni)在黑色的谷歌眼镜上展示了这款应用程序。她展示了该应用如何让员工看到需要紧急关注的生产问题,并展示了解决设备显示问题的有用信息。工作人员也可以和Plataine的应用程序对话来寻求帮助。卡尼演示了一个工人走进储藏室时的场景,他只简单地说“帮我挑选材料”。

这款应用会在屏幕上、口头上做出回应,告知使用者在哪里能找到需要的材料。工人的行为可以立即被工厂老板看到,并与Plataine已经为客户提供的软件同步,比如空中客车,来跟踪生产操作。

Plataine是通过将谷歌的语音界面服务Dialogflow插入到已经构建的类似聊天机器人的助手上来开发这款应用的。它得到了谷歌的支持,也得到了软件承包商和谷歌合作伙伴Nagarro的支持。卡尼将其成功归功于谷歌的技术,后者可以理解措辞的变化,以及诸如“昨天”之类通常会让人喋喋不休的词汇,用于管理员工的任务和需求。她说:“这让人感觉非常自然。”

卡尼表示,她的团队正在与Google Cloud旗下的AutoML服务团队合作,为这款应用增加图像识别功能,以便它可以读取条形码并识别工具。AutoML来自谷歌的AI研究实验室,可以自动化某些机器学习模型的训练。它也已成为谷歌云计算战略的旗舰,该公司希望企业云服务将成为主要收入来源,谷歌在机器学习和计算基础设施方面的专长将帮助其他企业。该部门负责人黛安·格林(Diane Greene)去年夏天表示,她希望在2022年之前赶上遥遥领先的市场领头羊亚马逊。

加州大学欧文分校研究人机交互的吉莉安·海斯(Gillian Hayes)教授说,Plataine项目以及将谷歌AI服务接入到智能眼镜中,充分体现了这一备受争议的硬件的优势。海斯此前曾测试过这款应用的消费者版,以帮助自闭症患者适应社交环境。她说:“像制造地板这样的领域,没有社会规范说不可以使用谷歌眼镜,我认为这些领域会做得更好。”

自从谷歌眼镜首次出现和消失以来,语音界面和图像识别的改进可能会帮助谷歌眼镜重新焕发活力。海斯称:“图像和语音识别技术的改进将使可穿戴设备更加实用。”(小小)

