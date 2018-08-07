特朗普政府允许3D打印枪图纸上网出售 多个州反对

（原标题：States sue to block sale of 3D-printed weapon designs online）

科技传媒网讯 网易科技新闻7月31日消息，据路透社报道，美国多个州表示，将联合起诉特朗普政府，为阻止公众从网上下载3D打印枪支设计图做最后努力。此前美国政府与得克萨斯州Defense Distributed公司在6月达成和解协议，允许后者出版3D打印枪支设计图，周三这些图纸将上线出售。

这些州包括华盛顿、纽约、新泽西、宾夕法尼亚、康涅狄格、俄勒冈、马里兰、哥伦比亚特区等，他们要求法庭发布禁令阻止出版。华盛顿州总检察官鲍勃・弗格森表示，各州的总检察官在研究诉讼问题，准备周一晚些时候提交。这些州认为，出版设计图将允许犯罪分子很容易获得武器。

拥枪权利支持团体表示，基于当前的技术，对3D打印枪支的害怕基本上是被夸大的。美国连续出现大规模枪击事件，使得长久以来对控枪立法的争论再次高涨，民主党议员不断要求施加更大限制。Defense Distributed公司曾表示前任政府的禁令违反了宪法第一和第二修正案中有关言论自由和拥枪权利的条款。

2013年该公司开始出版枪支设计图，但不久被美国国务院叫停。美国务院称，该公司的3D打印步枪设计图违反了《国际武器贸易条例》。2015年该公司与第二修正案基金会一起起诉了国务院国防贸易控制局，称它的枪支设计图属于言论自由，不属于轻武器出口监管范围。得克萨斯州法庭驳回了Defense Distributed的禁令要求，随后上诉法庭也驳回了上诉。

今年1月美国最高法院拒绝就此案举行听证会。理论上此案就此结束，政府也在4月驳回了起诉。但奇怪的是，今年6月美司法部与Defense Distributed达成和解，同意取消2013年的限制，允许该公司出版3D打印枪支设计图。该公司在自己网站上称，它准备在8月1日前发布这些图纸。

美国国务院周一发表声明称，和解的决定是根据美国外交政策和安全利益做出的，并咨询了司法部。对此美司法部拒绝置评。弗格森称，特朗普政府没有给出和解此案并允许出版设计图的合理解释，“我们的国会认真起草法律保护我们，但这一刻，政府没有咨询专家就毁了法律。”（木秀林）

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