拼多多：刚上市就要我们玩二选一？有点早

拼多多：刚上市就要我们玩二选一？有点早,上市 创维 进程 二选一 维权

对于近期 创维 维权 事件，达达表示，2018年6月17日，创维在拼多多上线官方旗舰店。6月20日双方建立工作组，持续讨论系统对接，拼多多上市当天，创维未做任何沟通突然下架全部商品，7月28日创维发起维权声明。

他表示，拼多多创业第一天就投身打假下架了1070万件问题商品，拦截4000万条侵权链接。

科技传媒网讯 网易 科技新闻 7月31日消息，拼多多 上市 以后发生的一系列事件，拼多多联合创始人达达疑惑称，“拼多多刚上市就要进入 二选一 的 进程 ，是不是有点早？”

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