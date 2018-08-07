拼多多：刚上市就要我们玩二选一？有点早,上市 创维 进程 二选一 维权
科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息，拼多多上市以后发生的一系列事件，拼多多联合创始人达达疑惑称，“拼多多刚上市就要进入二选一的进程，是不是有点早？”
他表示，拼多多创业第一天就投身打假下架了1070万件问题商品，拦截4000万条侵权链接。
对于近期创维维权事件，达达表示，2018年6月17日，创维在拼多多上线官方旗舰店。6月20日双方建立工作组，持续讨论系统对接，拼多多上市当天，创维未做任何沟通突然下架全部商品，7月28日创维发起维权声明。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217018-1.html
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