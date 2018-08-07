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易读|荣耀发布AI大屏旗舰机Note10售价2799元起

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-07 12:00

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科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息，荣耀今天发布了新品AI大屏旗舰：荣耀Note10，搭载了“双Turbo”技术，售价2799元起。

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发布会上，荣耀总裁赵明表示，荣耀荣耀76%的用户是35岁以下。2018上半年荣耀成为国内互联网品牌第一，销量和销售额实现了双料冠军。“整个手机市场上半年情况并不乐观，但荣耀却取得了不错的成绩。”赵明表示。

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荣耀的海外市场实现了爆发式增长，海外销量同比增长了150%。具体来说，2018年上半年荣耀印度销量同比增长300%；2018年第二季度，荣耀成为俄罗斯TOP2的品牌；2018年上半年，荣耀英国销量同比增长了200%，西班牙销量同比增长了500%。

此次发布的新品是继荣耀Note8之后，跨代的荣耀Note10。荣耀Note10屏幕尺寸从Note8的6.6英寸增加到6.95英寸，机身5.9mm，单手也可以轻松握持。配色有幻影蓝、幻夜黑两种颜色。

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在视频功能方面，荣耀Note10主打AI大屏，视频播放加上AI功能，可以实现画质的增强，视频画质可以提升20%；同时采用了对称的双扬声器，实现专业环绕立体声。

在续航上，荣耀Note10采用了5000mAh电池，本地追剧可以17.5个小时，刷抖音10个小时，在线视频15个小时。

对于游戏爱好者来说，荣耀Note10除了大屏握持优势之外，还搭载着麒麟970的AI芯片和8GB内容；而且出厂即带着“很吓人”的GPU Turbo技术。

除此之外，荣耀Note10还带着CPU Turbo技术，并为荣耀Note10设置了“Turbo”键，可以一键切换到CPU Turbo状态，也是游戏快捷键。

CPU Turbo技术可以实现性能加速，后台智能清理，激发CPU性能。在崩溃3上，荣耀Note10持续满帧，抖动率比小米8稳定13倍。

在高性能的同时，荣耀Note10还采用了“THE NINE”液冷散热技术，9层立体散热，散热能力提升41%，CPU最高可降10摄氏度。

赵明表示，2018年荣耀定位“很吓人”的科技之年，除了GPU Turbo、CPU Turbo和液冷散热技术之外，荣耀还会带来更多吓人的技术。

在拍照体验方面，荣耀Note10采用了2400万+1600万后置双摄，可以智能识别场景，分区调优。对于夜景拍摄，荣耀Note10配备了AIS人工智能图像防抖，6s内手持拍摄，无需三脚架也能拍出清晰照片。

荣耀Note10的6GB+64GB版本售价2799元；6GB+128GB版本售价3199元；8GB+128GB版本售价3599元。8月3日线上线下首销。

另外，在荣耀Note10发布的同时，荣耀还推出了荣耀10GT全新配色：铃兰白。这款新配色是继幻影紫、幻影蓝、海鸥灰、幻夜黑之后的第五款配色，将于七夕之际浪漫上市。

据悉，这款新配色来自于铃兰花，铃兰白ID设计师从花语“幸福自来”中汲取灵感，取铃兰花的美意，将代表浪漫和幸福的铃兰白融入在手机背壳的设计中。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217019-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:配色TurboNoteCPUAI

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