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易读|拼多多：低价茅台酒、盗版书籍已经下架封店

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-07 12:02

易读|拼多多：低价茅台酒、盗版书籍已经下架封店,茅台 封店 郑渊洁 杏子

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月31日消息，对于拼多多平台上出现价格很低的茅台酒，拼多多联合创始人达达表示，在进行了全店排查后，查完发现商家式24号商家，27号就下架封店

对于，前几日童话大王郑渊洁在社交平台上公开举报拼 多多平台上出现了盗版书籍，拼多多法务负责人杏子表示表示，事件发生后拼多多及时就与郑渊洁取了沟通，1个小时内进行了处理。

同时，杏子表示，书籍盗版有专门的投诉通道，但拼多多以后会对标其他平台的做法，不断改进。

达达强调，拼多多建立了很严格的打假政策如，假一赔十。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217020-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:茅台封店郑渊洁杏子

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