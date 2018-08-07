易见|赵明：荣耀2020年目标全球前五 不再对标小米

崔玉贤/文

这次，荣耀总裁赵明表示，2020年荣耀的目标是全球前五，国内前三，不可能往后对标。根据目前市场销量的排名，这意味着一直对标小米的荣耀不再对标小米。

不再对标小米

赵明表示，2018年上半年在中国大盘下滑的情况，荣耀仍然取得了不错的成绩，这是荣耀前几年一直坚持的理念的爆发。

“按照规划，我们认为是今年年底会产生的结果，没想到在年中爆发了。”荣耀提到的这个“结果”更多的是销量层面上的结果。

赛诺最近发布的数据显示，荣耀以2605万台的销量排名国内市场第五的成绩，是唯一一个排名前列的纯互联网手机品牌。小米2463万台稍稍落后于荣耀。

数据也显示，2017年，荣耀全年销量、销售额首次成为互联网手机第一，2018年上半年则坐稳双料第一。

在海外市场方面，赵明在荣耀Note10上也透露了一些数据：海外销量同比增长了150%。具体来说，2018年上半年荣耀印度销量同比增长300%；2018年第二季度，荣耀成为俄罗斯TOP2的品牌；2018年上半年，荣耀英国销量同比增长了200%，西班牙销量同比增长了500%。

“但我还想说，荣耀还是在打基础，我们认为2019年或2020年会有大爆发，因此，现在不要透支未来。”赵明表示。

在谈到与小米的对标时，赵明表示：“我们整个团队规划，2020年进入全球前五，国内前三。在这个目标下，我们不可能往后对标。未来荣耀全球视野和目标更多是往前对标。”

这意味着，荣耀不再与小米对标。

新零售不该有很高的门槛

荣耀一直主打互联网品牌，主打轻资产。在线下渠道占优的情况下，荣耀提出了新零售3.0的概念。赵明认为，新零售不应该有很高的门槛：比如门店只能开在核心商圈，核心地带。

荣耀则是与友商自建，让新零售普及化，帮助合作伙伴同步升级到新零售的模式。比如荣耀为合作伙伴提供热销品类名单，帮助清理库存。提供货源、库存、选品、引流、体验等一条龙服务。

目前，荣耀在在全国范围加速体验店与专区专柜的建设。截至目前，荣耀线下体验店累计建成666家，同比增长260%；荣耀专区专柜8000家，同比增长200%。

“我们预计合作伙伴帮荣耀开的店在今年年底超过1000家。”赵明表示。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217021-1.html

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