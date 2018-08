蜥蜴能够再生部分大脑 新发现或让人类成为受益者

(原标题:Geckos Can Regenerate Parts of Their Brain, Which Could Help Us Heal Our Own)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月1日消息,我们都知道蜥蜴能够再生它们的尾巴和脊髓,但是据加拿大圭尔夫大学的研究人员称,蜥蜴也能够再生它们的部分大脑。那对于蜥蜴来说是非常酷的行为,但是这对于我们人类来说也可能意味着很酷的事情。这一发现或许代表着治疗脑损伤和退化的研究迎来了一个新的领域。

由于蜥蜴能够再生它们身体的各个部分,因此研究人员猜测蜥蜴的大脑中也发生了某些有趣的事情。研究人员为美洲蜥蜴注射了一种化学标签,这样他们就能够探测任何新生细胞内的DNA。这也能够让研究人员在蜥蜴的大脑出现新细胞时就发现它们。研究人员在上个月将他们的这一研究发表在《科学报告》杂志上。

研究人员在研究中发现的新细胞数量远超他们的预期。研究人员也识别出了通常会转变成动物内侧皮质层脑细胞的一种干细胞。动物的大脑内侧皮质层与人类的海马体有着相同的功能。这也是科学家们首次了解到干细胞参与到美洲蜥蜴大脑新神经元的形成过程。

这项研究的首席研究员Rebecca McDonald在一份新闻通讯中称,蜥蜴与人类之间的亲缘关系要比两栖动物或者鱼类更近。因此发现蜥蜴能够再生部分大脑有可能改变我们研究人类大脑的方式,而且或许会比之前的再生学研究探索的更加深刻。

这项研究的合著者Matthew Vickaryous称:“这些发现表明蜥蜴大脑会不断再生大脑细胞,这是人类大脑所不擅长的事情。这项研究的下一步是确定为何蜥蜴等物种能够在其它物种无法再生脑细胞的时候仍然具备这种能力。”

但是研究人员也声称,即使我们了解为何人类无法像蜥蜴一样再生脑细胞,也并不意味着我们人类就能够清楚如何改变我们的生物学来更多的模仿它们。而且考虑到人类大脑惊人的复杂性,任何对大脑内部工作的最新研究发现,都意味着我们向大脑损伤、疾病和退化的更佳治疗方案又迈进了一步。(过客)

