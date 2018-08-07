宝马宣布在匈牙利建新厂 准备年产15万辆电动汽车

（原标题：BMW announces new factory with electric vehicle production capacity）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月1日消息，据Electrek报道，宝马公司(BMW)正准备推出下一代电动汽车。今天，该公司宣布，它的第一家工厂即将破土动工，准备生产电动汽车。宝马的新工厂将建在匈牙利德布勒森（Debrecen）附近，其年产量可达15万辆。

上个月，当宝马展示其下一代iX3电动汽车动力系统技术时表示，它正在为所有工厂增加电动汽车生产能力。该公司计划在同一条生产线上生产燃油车、插电式混合动力汽车以及全电动汽车。目前，该公司正在现有工厂设施基础之上增加产能。不过，该公司即将建设全新工厂。

宝马汽车公司(BMW AG)负责生产事务的董事奥利弗・西斯科(Oliver Zipse)补充道:“将来，宝马在欧洲的每家工厂都将配备能同时生产电动汽车和传统汽车的设备。我们在匈牙利的新工厂也将能够生产燃油和电动车型，而且它们都可在一条生产线上生产。它将为我们的全球生产网络带来更高产能。当生产开始时，这家工厂将在灵活性、数字化和生产率方面制定新的标准。”

宝马表示，新工厂的投资大约为10亿欧元，它将创建“超过1000个新的就业机会。”至于地点，宝马谈到德布勒森时称：“德布勒森是宝马集团扩大生产网络的理想场所。选择它主要是因为这里有非常好的基础设施、合适的物流，并接近已建立的供应商网络。当地丰富的人才是另一个关键优势。除了工厂内部的团队之外，宝马还将与供应商和服务供应商共同创造大量的工作岗位，无论是在新工厂内还是在整个地区。”

令人感到惊讶的是，匈牙利正迅速成为电动汽车的重要中心。除了宝马即将在匈牙利新增的电动汽车生产设施之外，SK Innovation还在匈牙利推出了一款新的电动汽车电池组。三星也在匈牙利建设电池工厂。他们计划生产足够的电池，以满足欧洲汽车制造商每年生产5万辆电动汽车的需求。

奥迪最近也在匈牙利的工厂开始生产e-tron quattro电动汽车。这个拥有1000万人口、相对较小的国家似乎正在成为电动汽车的生产中心。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217023-1.html

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