这家美国电商借鉴无印良品卖20元商品 获软银2.4亿美元投资

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月1日消息,据国外媒体报道,要获得软银掌门人孙正义的青睐可谓艰难,但是在今年春季的一次会议上,日用品电商Brandles却吸引了来自软银集团这位首席执行官目光。

是的,这家初创公司的几位创始人向亿万富翁孙正义保证,摆在他面前的每一件商品,从特纯橄榄油到碳钢睫毛卷发器,都只有3美元。诡异的是,只有商店牌子,没有其它替代选择。该网站只出售一种牙膏,或一种杯托,或一种无树卫生纸。

受到日本无印良品的启发,Brandless公司让事情变得简单。该公司的网站上只出售约300种商品,所有的这些日用品每件价格只有3美元。尽管包装粗糙,但这些商品中有相当多的一部分听起来是高档商品(有机面酱、无毒洗洁精等),它们的价格通常低于亚马逊和其他电商平台的同类商品。与亚马逊进行进行下面对决,听起来这好像是一次自杀,但是Brandless的宣传就足以赢得孙正义的支持。

7月31日,Brandless宣布已经获得软银旗下愿景基金(Vision Fund)高达2.24亿美元投资,这笔交易将Brandless的估值推高至略微超过5亿美元。Brandless首席执行官蒂娜·夏基(Tina Sharkey)表示,她不把亚马逊视作直接竞争对手。“亚马逊是一家无所不包的商店,”她表示,“相比较,我们则更像是经过精心策划的收藏品店。”

夏基创建了在线媒体网络iVillage,并担任着育儿网站BabyCenter的领导。2014年,她于与澳大利亚零售业老将伊多·莱弗勒(Ido Leffler)在旧金山启动了Brandless。但是,该网站于去年推出。夏基在专注于消费者导向的公司Sherpa Capital刚刚担任风险合伙人三年。关于与Sherpa Capital联合创始人谢文·皮什瓦(Shervin Pishevar)合作事宜,她拒绝发表评论。在遭受一系列性行为不当指控之后,皮什瓦于去年12月辞职。Sherpa Capital是Brandless的投资者。

Brandless很快吸引了5100万美元的三轮资金,这些投资来自NEA、Redpoint、GV和NBA冠军斯蒂夫·卡里和尼克·杨(Nick Young),但是来自软银投资标志着Brandless的融资步伐取得一个大的进步。不过,夏基没有提供Brandless营收和用户量数据。她表示,她专注于在买家之间建立一种社区意识,就如BabyCenter和iVillage给予他们粉丝那样的感觉。例如,发一个食谱配方帖子,并且该网站能够提供该食谱配方所需原材料,或者偶尔还会弹出相应商店。

软银旗下愿意基金高管杰夫·豪森博尔德(Jeff Housenbord),是孙正义派往Brandless董事会的两名董事之一。豪森博尔德表示,Brandless所卖商品具有独特性,而围绕这种独特性所产生的热议是其关键的卖点。

尽管软银在海外已经拥有一些电商公司股份,它所投资的电商包括印度的Flipkart.com,拥有中国电商巨头阿里巴巴三分之一股份,但是Brandless只是其在美国第二笔此类投资。软银曾对运动服装销售商Fanatics投资10亿美元,这软银在美国进行的此类第一笔投资。

Brandless的产品所引发的热议并非总是正面。艾米·布兰特利(Amy Brantley)是一位作家,也是北卡罗来纳州农村的一位YouTuber,她在“一个节俭的女孩”频道上对该公司的无防腐剂巧克力奇普饼干嗤之以鼻。但她喜欢它的塑料鱼,并感觉其肥皂使用感觉很好。因此,她已经下了两次订单,每一个订单金额大约为30美元。

市场研究公司Forrester Research分析师苏查丽塔·科达利(Sucharita Kodali)表示,对艾米·布兰特利这样的消费者来说,转化率是至关重要的,因为Brandless的商品利润较低,而且发货成本很高。

“他们需要让人们向购物车中添加大量商品,以提高成本效益,或者有机会实现盈利。”科达利表示,“这需要销售量,还要有许多回头客。”

而市值已经达到8000亿美元的西雅图的亚马逊怎么做呢?科达利表示,“如果杰夫·贝佐斯真的想要来进行产品竞争,Brandless可能会被亚马逊压垮。”目前,以一个大幅度的加价,经销商们正在亚马逊网上叫卖一些更受欢迎的Brandless的产品。最新的查看显示,3美元的两包无麸薄煎饼在亚马逊网站上的售价为8.99美元。

夏基表示,她有兴趣与软银投资组合中的其他公司合作,其中包括配送服务和垂直农场。不过,对此她还没有任何明确的计划。在亚洲,她和软银正在组建一家合资企业。目前,她正致力于改善物流,扩大在美国的送货覆盖范围。

她说,目前拥有90名员工的这家网站计划在年底前进行一次不那么激进的扩张:它将销售400种产品,其中包括扁豆薯片、曲奇饼干、唇膏等。

分析认为,软银这笔投资将会提升Brandless的运营能力,但是为了应对来自亚马逊的持续价格战,Brandless必须打造用户的忠诚度。(天门山)

