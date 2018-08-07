　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

与苹果大战延续，高通要求英特尔交出iPhone新芯片技术文档

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-07 19:00

与苹果大战延续，高通要求英特尔交出iPhone新芯片技术文档,英特尔 新款iphone 高通 苹果 芯片 iphone

（原标题：Qualcomm demands blueprints to Intel chips used in Apple iPhones）

与苹果大战延续，高通要求英特尔交出iPhone新芯片技术文档


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月1日消息，据国外媒体报道，高通要求英特尔提供其被苹果2018年版iPhone使用芯片的技术文档和代码资料。

高通向加州法院提交了一份请求，要求英特尔提交据称它已同意提供的内容，即详述英特尔被苹果最新智能手机使用的蜂窝调制解调器的设计文档。

“英特尔违背了它的承诺，”这份请求表示，“英特尔未能提交该材料，两个月后仍未提交该材料。”

2017年1月，苹果起诉高通称，高通的技术专利授权收费过高，要求赔偿损失费10亿美元。2017年7月1日，高通反诉苹果，并将诉讼扩大到中国、德国和英国。高通还要求美国国际贸易委员会(ITC)阻止苹果iPhone的销售。

高通表示，按照它起诉苹果时与英特尔达成的协议，英特尔提供了一些文件，但没有涉及苹果2018年移动产品的材料，比如3月份发布的第六代iPad。

预计苹果即将推出新款iPhone。高通CFO乔治・戴维斯(George Davis)本月初表示，预计苹果即将推出的手机将只使用英特尔的蜂窝调制解调器。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217026-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:苹果iphone芯片英特尔高通

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

易读|华为上半年业绩：营收3257亿元 同比增长15%

易读|华为上半年业绩：营收3257亿元 同比增长15%,华为

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS