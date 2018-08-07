易读|瑞幸咖啡出击轻食市场 年内建店将达2000家

科技传媒网讯 网易科技新闻8月1日消息，瑞幸咖啡（luckin coffee）召开发布会，宣布进军轻食市场，即日起至年底全国所有门店所有轻食一律五折优惠，并宣布年底前将在全国建成门店2000家。

据发布会介绍，瑞幸咖啡自运营以来已完成门店布局809家，服务用户350余万，销售杯量1800余万。依托大数据和移动互联网技术，瑞幸咖啡不断优化业务流程、提升客户体验。据统计，外送订单平均完成时间降至18分钟，“30分钟慢必赔”超时率降低至0.4%，用户满意度达到99.3%。

发布会上，瑞幸咖啡宣布将进军轻食领域，并联手三家全球顶级轻食供应商共同为消费者提供高品质的轻食产品，这三家供应商分别是英国最大的生鲜食品公司百卡弗、拥有80年历史的美国食品公司百麦和世界五百强中粮集团。

瑞幸咖啡联合创始人、高级副总裁郭谨一表示：“轻食是咖啡业态的重要组成部分，也是我们一直高度关注的业务领域。”

瑞幸咖啡由原神州优车集团COO钱治亚创建，于2018年1月试营业，5月8日正式营业。瑞幸咖啡倡导“无限场景（Any Moment）”的品牌战略，并与雪莱、弗兰卡、法布芮、恒天然等全球20余家顶级咖啡配套供应商在咖啡设备和产品原料等方面深度战略合作。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217027-1.html

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