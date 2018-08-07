苏宁启动“北京攻略”推进苏宁小店、零售云店布局

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月1日消息，苏宁易购总裁侯恩龙日前在北京接受网易科技等媒体采访时表示，将推进苏宁小店、零售云店等新型业态在北京加速布局。





侯恩龙表示，“纯电商的黄金十年已经结束，封闭的纯电商已成落后生产力的代表。苏宁要用智慧零售新场景，犁一遍零售的土地。”

苏宁方面表示，在7月31日上午，苏宁自创立以来售出的第15亿台大家电在北京慈云寺店成交，这是一台80英寸的海信激光电视；现任苏宁零售集团副总裁、负责大家电事业群的范志军表示，苏宁起于家电销售，目前线上线下全渠道市场份额超过22%，苏宁的目标是在年内将这一份额提升至30%；苏宁正通过大开发战略，建立全国无盲区的家电销售智慧门店网络，全面覆盖一线城市至乡镇农村4级市场。

对于“北京攻略”，侯恩龙表示，是苏宁面向北京零售市场推出的一项全面超越战略计划，旨在针对目前北京市场的零售竞争格局，以苏宁线上线下全渠道、全业态优势，发动一场智慧零售主场的总攻。

“具体到行动层面，主要是这样几个方面，加速推进苏宁小店智慧社区建设、零售云店等新型业态布局，巩固家电销售老大地位，进一步提升服务质量。”侯恩龙强调，智慧零售是一个类似安卓系统的开放系统， “我们希望用智慧零售赋能大北京，全面开启场景互联时代。因此，这是具有全局意义的战役，打好此役，苏宁将全面实现智慧零售主场的目标。”

关于苏宁小店，据分管大快消事业群的苏宁零售集团副总裁卞农表示，按照年初的规划，苏宁小店今年将在全国开店1500家，现在看来这一项目推进成效显著，预计到年底超过5000家，其中在北京开业600家，大大超过之前预期。

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