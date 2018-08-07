拼多多：全力配合有关部门调查 努力达到消费者期望

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月1日消息，国家市场监督管理总局表示，正密切关注与媒体有关“拼多多”的报道，针对平台销售侵权假冒商品等问题，已要求上海市工商局认真开展调查检查。

对此，拼多多发表声明并回应称，将全力配合工商、市场监管部门开展调查，进一步严厉打击平台上侵权假冒商品，努力达到社会和广大消费者的期望。

同时，拼多多也真诚欢迎社会各界群策群力，形成打击侵权假冒商品的社会共治局面，共同为最广泛消费者提供更好的服务。

以下为拼多多声明全文：

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217029-1.html

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