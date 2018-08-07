拼多多：全力配合有关部门调查 努力达到消费者期望,假冒商品 侵权 上海市工商局
科技传媒网讯 网易科技新闻 8月1日消息，国家市场监督管理总局表示，正密切关注与媒体有关“拼多多”的报道，针对平台销售侵权假冒商品等问题，已要求上海市工商局认真开展调查检查。
对此，拼多多发表声明并回应称，将全力配合工商、市场监管部门开展调查，进一步严厉打击平台上侵权假冒商品，努力达到社会和广大消费者的期望。
同时，拼多多也真诚欢迎社会各界群策群力，形成打击侵权假冒商品的社会共治局面，共同为最广泛消费者提供更好的服务。
以下为拼多多声明全文：
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217029-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。
HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作
VIPKID启动V+战略 构建覆盖0-18岁的K12教育生态,k12教育 教研 vipkid 教育
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。