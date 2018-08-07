在公海上非法捕鱼没人看见？卫星看出了小伎俩

（原标题：In international waters, satellites detect signs of secret crimes）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月2日消息，据《连线》网站报道，借助卫星技术，一项对五年的船舶运动数据的新研究显示了世界海洋上非法捕鱼和侵犯人权行为的潜在规模。

在开放水域，两艘船之间转移货物是正常的活动。这种转运对于渔船来说是一种有效的做法，因为通过使用货船来代它前往港口，它就能够持续捕鱼，而不必浪费时间或者燃油自己前往港口。然而，该类活动也可以被用来掩盖不法行为，而当局对于这种行为的普遍程度知之甚少，尤其是当它发生在国家水域之外的时候。

一项发表在《海洋科学前沿》期刊的新研究论文寻求了解清楚转运的频率，它鉴别和分析了7万多次潜在的转运。该项研究是由卫星环境分析集团Skytruth、谷歌以及渔业监察机构Global Fishing Watch共同完成的，其中谷歌给研究人员提供了云计算和技术方面的帮助。这是第一次有这种规模的研究将这些信息公之于众。虽然渔业和供应商公司通常都知道转运在某种程度上的确存在，但由于被认为是商业机密，这些信息都不公开，尽管它们不一定能够反映出海洋上所发生的事情的全貌。

“你可以想象，如果你是一个大供应商，比如说是金枪鱼供应商，你通常都会知道你是从什么船买来金枪鱼的。”SkyTruth的数据科学家、该研究的主要作者内特・米勒（Nate Miller）博士指出，“你甚至有可能知道这些船什么时候转运，把金枪鱼放到一艘去往港口的货船上，但这些公司并不知道还有没有别的船跟那艘货船碰头，把它们捕获的东西放在一起。对于一家公司来说，很难确定他们的鱼是否与IUU（非法、不受监管和未报告的）鱼混在一起，因为商业信息没有公开。”

那些数据来自船舶的自动识别系统（AIS），它包含无线电装置和GPS收发器，安装特定吨位以上的船舶上，每2秒到180秒发送一条包含其位置的信息。在获得320亿条AIS信息以后――信息发送于2012年至2017年期间，被AIS探测卫星运营商记录了下来――研究人员得以追踪641艘可转运的船舶，发现了总共71468起潜在的转运事件。

这张基于研究数据的地图显示了全球转运活动的分布

该研究将可疑的转运分为两类：“很可能的”事件，即有两艘船在远离海岸期间，曾在很长一段时间内靠得很近；“潜在的”事件，至少有一艘船在远离海岸后，有相当长的一段时间是处于静止状态的。进行第二种分类的目的是为了将在有AIS的船只和没有AIS的船只之间的转运考虑在内，没有AIS的船只可能是体积更小的船只，也可能是关闭了AIS的船只。

转运的主要问题在于，它会干扰渔业的管理。在把捕获的鱼送到港口之前，在船只之间进行转运可以隐藏鱼的真实来源，这种转运行为就像“洗鱼”，让非法捕捞的鱼到了正规的市场上出售。根据该研究援引的一份联合国报告，每年捕获的鱼类中，约有15%是“非法的、未报告的或不受监管的”。

转运也有可能被用于人口贩卖和现代奴役。在渔船上工作的奴隶可以被无限期地关押在同一艘船上，因为他们不返回港口，因此不受有关当局的检查。

近四分之一的事件涉及在俄罗斯水域俄罗斯注册船只，这可以用鳕鱼类和蟹类渔场与俄罗斯主要港口之间的距离来解释。米勒表示，尽管不能保证这些转运是100%合法的，但鉴于渔场与俄罗斯主要港口摩尔曼斯克和符拉迪沃斯托克之间的距离，“看起来一切都是正常的”。

相反，他们的注意力集中在47%发生在国际水域的转运，这类转运也正是因为发生在国际水域而能够远离陆地和政府审查。该报告特别指出“太平洋、大西洋和南印度洋的赤道地区”。

“那些活动更有趣，因为它们发生在公海（国际水域），没有受到什么监管的约束，因为公海不受任何国家的管辖。而那些热点地区则与真正的生产性渔业有关，在那里捕捞的也往往是外国船队。”米勒解释说。

从这张通过卫星拍摄的照片可以看到，在印度洋的一艘货船拴着两艘小渔船

同样地，在西非国家的沿海地区活动也相当活跃，因为那里的管制和执法特别薄弱。“鉴于它们发生在离海岸如此近的地方，它们要么是获得了许可，要么是因为监管不力。它们之所以会在那里发生，是因为它们能够在那里发生。”米勒说。

该研究得出的结论是，关于转运的数据需要公开，相关船只应该有法律义务记录转运情况。此外，它建议实施一项全球性的战略，以确保世界各地的转运都能依法进行，同时希望使得非法捕鱼和侵犯人权的行为更难逃脱法律的制裁。米勒总结道，“这不是一件能够零零碎碎地解决的事情，我们不能说‘我们要在这个地区防止转运’，或者‘我们要在这个地区发布我们的信息’，这真的需要全球范围的合作。”（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217030-1.html

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