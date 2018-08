异常高温热浪能造成数万人死亡,为何这么凶猛?

(原标题:The science of why heatwaves are so dangerous to human health)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月2日消息,据连线杂志报道,我们目前所经历的异常高温并没有减弱的迹象。英国很多地方已经接近2个月没有下雨,多地频现30摄氏度以上的高温,伦敦一地最高温度逼近38摄氏度,这是英国自1976年以来,持续时间最长的一次高温和干旱天气。

研究称,高温也会带来更大的健康危险。有大量的科学证据支持这一事实:过热会对我们的健康产生有害影响,导致从抑郁到心脏病发作等各种疾病。例如,2003年夏天袭击欧洲的反常热浪(有史以来最热的夏天),在整个欧洲大陆夺去了超过7万人的生命,其中大部分是老年人。伦敦国王学院临床研究员亚历山大·库马尔(Alexander Kumar)说:“我记得2003年访问法国时,一场热浪夺去了大约4万人的生命。我最初对此感到很惊讶,但自从访问了世界各地的处于饥荒、炎热状态的国家之后,我才明白热浪对全球健康构成了真正的威胁。”

在那个夏天的英国,估计有超过2000人因此死亡。库马尔说:“就全球健康安全而言,美国国防部认为热浪是最致命的天气现象,它会对基础设施、野火以及最令人担忧的人类和动物健康造成物理破坏。”

炎热如何影响我们的身体?

体温调节是我们最重要的生理功能之一。人类是吸热的,这意味着各种机制使我们的核心体温保持在37摄氏度的正常范围内,不管外面的温度如何。这种体温调节是由下丘脑控制的,下丘脑是大脑的一部分,通过感温神经细胞有效地充当生物恒温器。当温度升高时,我们的身体试图冷却。一种方法是通过分泌含有溶解离子的水,即汗液。水会吸收热量,所以汗水会蒸发,蒸发会释放热量,这就是为什么汗水会让人降温的秘密。

热浪的问题在于,过度的高温会给人类带来巨大的生理压力。因为出汗是最有效的机制,在炎热的天气里,最容易出汗的是那些由于各种可能的原因导致排汗机制低于平均水平的人,包括老人、慢性病患者和儿童。库马尔解释称:“老年人、儿童和宠物最容易受到热浪影响的群体。除了没有成年人较大的体表面积外,儿童(尤其是婴儿)无法考虑限制他们在阳光下的时间,也无法在热浪中调节他们的口腔液体摄入量,这给他们带来了严重的健康问题。”

患有慢性健康疾病的人,如糖尿病和高血压,也会在热浪中遭受更多的痛苦。库马尔说:“他们经常遇到体液平衡和散热方面的问题,经常服用利尿剂、抗高血压药和感染等药物,需要谨慎的体液平衡。”如果我们的体温超过40摄氏度,就会陷入生理应对机制不足的状态。

热血症(Hyperthermia,通常被称为中暑)是一种医学急症,其特点是嗜睡、晕厥、精神错乱、癫痫发作等症状。库马尔说:“如果你被遗弃在炎热的沙漠里,这一切都会有所帮助,但时间有限。生理补偿性的时钟开始滴答作响,如果你不通过寻找阴凉、补液和休息来改变你的处境,你将有生命危险。”根据一项研究显示,美国每年超过600人死于中暑。

英国如何应对热浪?

英国公共卫生署(PHE)估计,2003年8月4日至13日的热浪可能导致2000多人死亡。一年后,英国公共卫生署发布了第一份“英国热浪计划”,这是一项全国性的计划,旨在应对未来的热浪袭击。

人类可以适应高温,在正常的夏季,他们对高温不那么敏感。然而,热浪却不同,这就是为什么死亡通常会在最初几天发生的原因。因此,预测热浪的国家应急计划至关重要。作为英国热浪计划的一部分,英国公共卫生署(PHE)引入了一个热健康监测系统,这是一种颜色编码的警报系统,旨在在全国范围内实施不同的应急计划。

其中一级警报(绿色)将在6月1日自动发布,直到9月15日,开始了所谓的“热浪和夏季准备进展”阶段。如果英国气象局预测在两到三天内发生热浪的可能性为60%,那么二级警报(琥珀)就会被触发。当热浪来袭时,我们进入三级警告(橙色)。作为该计划的一部分,英国公共卫生署(PHE)还发布了各种建议。为了避免高温,你可以试着在11点到15点的时候把太阳挡在外面,如果可以的话,应该在阴凉处散步,如果必须在高温下外出的话,可以涂上防晒霜,戴上帽子。旅行时也要随身携带水。

只有当温度恢复正常时,热健康监测系统才会恢复到一级。然而,如果情况进一步恶化,可能会触发四级警告。这意味着国家进入紧急状态,因此只能由政府发出。

热浪是否会随着气候变化而加剧?

如果不减少碳排放,情况会变得更糟。事实上,由于人为活动导致的温度升高一摄氏度,已经使热浪发生的频率大大增加。据估计,2003年热浪所记录的极端温度到2040年将成为夏季的正常温度。到那时,热浪将会持续更久、更频繁、更强烈。

人类可以在生理上适应气温升高的变化,但只是在一定程度上可行。东英吉利大学廷德尔气候变化研究中心主任科琳(Corinne Le Quere)表示:“一般30摄氏度的天气,工作起来就感觉太热了。而40摄氏度的天气,就连日常生活也会受到影响。”

城市地区通常比农村地区要热几度,这种效应被称为“城市热岛”,这是由于空气流动减少和建筑物吸收热量等因素造成的。这就是为什么将来重新思考城市设计显得尤其重要的原因,特别是翻新建筑时增加凉爽屋顶和适当隔热设计。科琳表示:“我们需要规范建筑,这样房屋就不会吸收热量,也会保持适当的通风。绿色空间是关键,因为它们把水留在城市里,让水蒸发,并提供一些冷却效应。” (小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217031-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm