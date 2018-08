英媒:亚马逊蓝领员工工伤后太惨 有人成了流浪汉

(原标题:Accidents at Amazon: workers left to suffer after warehouse injuries)

图:2017年8月1日,工人们正在伊利诺斯州亚马逊配送中心完成客户订单

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月2日消息,据卫报报道,英国《卫报》的调查显示,亚马逊的许多员工在遭遇与工作相关的意外事故后,因无法工作或失去收入而沦为流浪汉。

现年49岁的维基·香农·艾伦(Vickie Shannon Allen),曾于2017年5月在德克萨斯州哈斯利特市(Haslet)的亚马逊配送仓库工作。起初,和许多员工一样,艾伦对为世界上发展最快的公司工作感到非常兴奋。可是几个月后,这种感觉就逐渐消失了。艾伦说:“我注意到经理们总是会问你许多问题,比如任何上厕所的时间、工作表现和工作效率等。他们所做的就是记录你的时间,他们可以随意改变时间。对我来说,这就是他们赶人的方式。”

亚马逊现在是世界上最有价值的零售商。它在140多个配送中心为客户提供服务,它们遍布美国各地,就像艾伦工作的那样。据彭博亿万富翁指数显示,这些中心的收入使得亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)成为世界首富。贝索斯的净资产最近超过了1500亿美元,成为历史上最富有的人。与此同时,艾伦在一次工作场所发生事故后,导致她无法工作而成为流浪者。

艾伦的遭遇并不罕见。英国《卫报》的一项调查显示,亚马逊庞大的仓库系统中,有很多员工因工作事故或受伤无法工作或失去收入,进而变得无家可归。艾伦的故事开始于去年10月24日,当时她在工作站上清点货物时弄伤了背,这个工作站上没有滚刷规避装置,即可以用来防止产品掉落到地板上的安全设备。

这次受伤是她在亚马逊工作持续遭受折磨的开始。在最初几周的时间里,亚马逊的医疗团队给了她可以在背上使用的加热垫,而亚马逊的管理层每天都免费送她回家,直到艾伦要求获得工伤补偿。她说:“我又试着工作了,但我的右臂伸展不开,而且我还是右撇子。所以我很难跟上工作进度。这种情况持续了大约三个星期。”尽管没有得到报酬,艾伦还是花自己的钱,每天驱车近百公里到仓库上班,然后被送回家。

一拿到工伤补偿,艾伦就开始接受物理治疗。2018年1月份,她重返工作岗位,但在同一台仍未修好的工作站上再次受伤。艾伦又休了两周的病假,因为她没有钱开车上班。2018年4月,一次核磁共振扫描显示,她的背部伤势仍然未愈,但就在她被确诊后五天,她声称,亚马逊的工伤赔偿保险公司塞奇威克(Sedgwick)让公司医生把她作为病人送去了。

艾伦称:“到2018年6月,他们终于修好了这个工作站。他们花了8个月的时间才在顶部按装上滚刷规避装置。”7月2日,艾伦与亚马逊配送中心的管理人员会面,后者为她过去九个月必须处理的问题提供了一周的带薪休假。艾伦解释称:“他们上周还会给我24小时的报酬,但他们此次什么都没说。他们给了我一笔3500美元的买断费,这意味着我必须签署一份保密协议,不得对亚马逊或我的个人经历进行任何贬损。”

艾伦说,她拒绝了亚马逊提出的要求,拒绝隐瞒亚马逊对待她的态度。她目前住在汽车里,而汽车就停在亚马逊配送中心的停车场里。艾伦说:“他们把我的房子给毁了,一遍又一遍地欺骗我,我好几天都未吃过东西了。”来自亚马逊员工的众多报道中,艾伦的案例只是其中之一。

报道称,在本可以避免的工伤事故发生后,亚马逊员工受到了不恰当的待遇。亚马逊的仓库出现在美国职业安全与健康委员会(National Council for Occupational Safety and Health)的“12个最危险场所”名单上,该名单是2018年4月在美国工作的最危险场所。亚马逊之所以上榜,是因为它的工作环境不安全,而且它注重生产率和效率,而非员工的安全和生计。亚马逊强调称,满足高订单需求导致其仓库员工的工作环境不安全。

2018年4月,美国佛罗里达州泽夫纳市(Seffner)43岁的布莱恩·希尔(Bryan Hill)对亚马逊提起诉讼,指控其在工作中背部受伤后经理们解雇了他,并未给与他员工受伤后应得的工伤补偿。希尔的代理律师米格尔·扎斯(Miguel zas)表示:“这一案件原定于今年9月进行调解,在此之前我们始终处于僵持状态。”诉讼中称,一位经理告诉希尔,他太年轻了,不会有背部问题,而在亚马逊人力资源部门批准他去看医生之前,他就被解雇了。

在宾夕法尼亚州的亚马逊配送中心,一名前雇员在工作中受伤五周后被解雇。克里斯蒂娜·米诺-威尔本(Christina Miano-Wilburn)说:“当时我在梯子上,有人飞奔到我所在的地方,撞倒梯子。我从梯子上掉了下来,背部和左腿先着地。”米诺-威尔本的背部在事故中永久受伤,她说:“他们拒绝给我工人工资的证明文件,仅仅五周后,我就被解雇了。”在亚马逊工作了两年之后,米诺-威尔本于2017年5月通过邮件得知被解雇。她在被亚马逊解雇后不久就失去了自己的住宅。

亚马逊的其他员工也不堪工作疲劳困扰,在受伤前就被迫辞职了。在加州圣贝纳迪诺的亚马逊配送中心工作的林德赛·弗洛伦斯·约翰逊(Lindsai Florence Johnson)说:“我觉得他们以为我是在装腔作势,实际上我已经脱水,头晕不已。”今年4月份一个炎热的日子里,约翰逊被救护车带走。她从2017年6月开始入职,2018年5月份辞职。约翰逊说:“并不是所有人都会报告受伤事故,因为他们害怕被解雇或被告知不能在那里工作。我曾多次带着在亚马逊工作时留下的瘀伤回家,我在那里第一次经历了疝气。”

在很多情况下,亚马逊的员工只能与雇佣他们的临时工中介机构打交道,将责任转移给第三方,这使员工更难获得适当的待遇和补偿。近三年来,迈克尔·耶夫塔克(Michael Yevtuck)始终因一项针对Integrity Staffing的工人赔偿要求而在法庭上进进出出。耶夫塔克受雇于这家中介机构,在亚马逊位于新泽西州罗宾斯维尔(Robbinsville)的配送中心工作。

耶夫塔克说:“我以最快的速度蹲着,在阶梯上爬了一小时,尽可能多的爬几次,试图达到这个速度。”在2015年11月膝盖受伤后,耶夫塔克说:“所有这些蹲爬动作伤害了我的左膝,所以我更依赖于右膝,导致其同样不堪重负而受伤。”

亚马逊公司的一名医生建议耶夫塔克重返较为轻松的工作岗位,并为他的每只膝盖都戴上了护套。耶夫塔克提供的文件证实了他的医学诊断来自亚马逊公司的医生和私人医生。他说:“我一回来,主管就把我送到了全职工作岗位上,我的膝盖再次受伤。”他补充说,亚马逊告诉他,如果他签署一份表格,说明他在亚马逊工作之前就曾受伤,他将可以重返工作岗位,或者做一份较为轻松的工作。

2016年4月,耶夫塔克接受了一名私人医生的核磁共振检查,结果发现他左膝的半月板撕裂,但亚马逊不会支付他医疗费用,也不会接受他的工人赔偿申请。耶夫塔克的下一次庭审日期是2018年9月,他希望通过诉诸法律能从亚马逊获得工伤补偿和医疗赔偿。

与此同时,亚马逊坚称,确保员工的安全是第一要务,并对自己的记录感到“自豪”。亚马逊发言人梅兰妮·埃切斯(Melanie Etches)表示:“仅去年一年,亚马逊就创造了超过13万个工作岗位,目前在全球拥有超过56万名员工。确保这些员工的安全是我们的首要任务。安全领导计划就是在这个问题上采取主动行动的一个例子。”

埃切斯还指出:“业务会议、新员工培训、流程培训和新流程开发都是从提高安全意识开始的,每个项目都制定了安全指标和审计。虽然我们不希望发生任何严重事故,但我们在学习和改进我们的项目,防止未来发生类似意外。”(小小)

