360上半年安全报告：网络诈骗受害者男性占比超七成

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月1日消息，360互联网安全中心刚刚发布的《2018年上半年中国互联网安全报告》（以下简称报告）显示，00后已经由过去的第三、第四突然跃居到网络诈骗受害者数量第一的位置。

此外，2018年上半年，360累计截获新增恶意程序样本1.4亿个，这意味着，平均每秒就会新增5个恶意程序。

据《报告》显示，在网络诈骗举报用户中，男性受害者占总数的70%，而女性受害者仅占30%，男性受害者占比远远高于女性。

同时，据《报告》统计的受害者年龄来看，00后网络诈骗受害者以38.6%的比例高居受害人群首位。回顾以往报告就会发现，从2016年的3.0%，到2017年8.4% ，短短三年时间，00后竟已成为了网络诈骗受害的主要人群。

360首席安全专家裴智勇表示，根据以往的情况看，谁经常上网，谁就是网络威胁的受害者。2018年第一批00后成年，上网比率大幅增加，受骗的比率也一跃而升为第一名，这是00后突然跃居受骗第一的最主要原因。

据《报告》显示，2018年上半年，360互联网安全中心共截获各类新增钓鱼网站1622.6万个，同比2017年上半年（201.5万个）上升7.1倍，钓鱼网站的攻势同去年相比更为猛烈。而在新增钓鱼网站中，境外彩票占比达82.4%，位居首位；拦截量方面，境外彩票也以88.2%的超高占比排名第一。

在地区方面，举报量最多的城市依次为北京、深圳、广州、上海，“北上广深”齐齐中枪。从各城市网络诈骗涉案总金额来看，北京再次以1123.7万元位居榜首，其主要举报虚假兼职诈骗较多。

此外，报告中还给出了不同类型的网络诈骗在人均损失和举报数量的象限图，从图中可直观地看到哪些是低危、中危诈骗，哪些是案件高发、损失惨重的高危诈骗。其中，金融理财诈骗（1026人，52305元）、赌博博彩（1284人，39062元）和身份冒充（546人，19929元）、虚假兼职（1363人，8231元）都属于高危诈骗类型，受害人数多，人均损失金额大。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217033-1.html

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