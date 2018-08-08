均价千万元一套，59%硅谷科技从业者买不起房子

（原标题：In Silicon Valley, 59% of tech workers can't afford homes）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月2日消息，据VentureBeat报道，职场匿名在线社区Team Blind最近调查发现，硅谷房价已经失控，甚至就连科技行业从业者都买不起房子。

图：Team Blind发现，59%的科技行业从业者买不起房子

调查发现，59%的科技从业者(包括13家大型科技公司的许多员工)表示，他们买不起旧金山湾区的房子。每个人都知道硅谷是个生活成本高昂的地方，但科技从业者的反应表明，即便是那些理应买得起房子的人，也无法负担得起这笔开支。

加州房地产经纪人协会(California Association of Realtors)报告称，目前旧金山住房的平均售价超过150万美元，到2017年底，只有12%的旧金山家庭能够买得起中等价位的单户住宅。在附近的圣马特奥县（San Mateo County），14%的家庭买得起该地区同样价格的住房。而硅谷所在地圣克拉拉县（Santa Clara County），这个数字是15%。

加州房地产经纪人协会表示，在2017年第四季度，全州范围内的单户型住房负担能力评级为29%，全国范围内为56%。即便是高于平均水平的年薪，每年总计超过30万美元，科技行业从业者也表示，在旧金山湾区很难拥有自己的房子。湾区议会的一项调查显示，46%的居民计划很快离开该地区。Team Blind从7月24日到7月28日进行了这项调查，收集到2326份回复。

上周，Team Blind表示，61%的科技行业从业者希望获得更多报酬，因为他们认为自己的薪酬过低。然而，华尔街和科技公司的回应是宣布大规模股票回购计划，这可能会使经济陷入困境。在接受调查的13家公司中，超过50%的员工说他们买不起房子。其中，思科的员工比例最高(72.07%)，其次是eBay(70.63%)。

即便是在接受调查的Facebook和谷歌员工中，大多数人也都在为买房子发愁，但就宣称自己买不起房的员工而言，这两家公司的比例最低。Team Blind表示：“居民们正搬到更便宜的城市去，这并不奇怪。今年年初以来，离开这里的居民数量已经打破纪录，搬家公司的卡车甚至都忙不开。随着需求增加和供应短缺，搬家价格已经飙升至2000美元。在旧金山湾区生活成本很高，但离开这里也同样如此。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217034-1.html

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