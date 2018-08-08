¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ ÍøÒ× 2018-08-08 07:00
¶À¼ÒÌ½·Ã£¡½ÒÃØÈÕ±¾Êý×Ö»õ±Ò½»Ò×ËùµÄ¼à¹ÜÖ®Â·,ÈÕ±¾ Êý×Ö»õ±Ò ¼à¹Ü
ÎÄ£¯ÖÜÞÈæÃ£¨Íõ»ª´º¶Ô´ËÎÄÒàÓÐ¹±Ï×£©
7ÔÂ24ÈÕ£¬ÈÕ±¾½»Ò×ËùBtcBox¸±×Ü²ÃÁøÑÒÖÕÓÚ¿ÉÒÔÉÔÎ¢Ðª¿ÚÆøÁË£¬ÈÕ±¾½ðÈÚÌü½ÓÊÜÁËBtcBoxÉÏ½»Õû¸Ä¼Æ»®¡£5ÔÂ·ÝÇ°ºó£¬½ðÈÚÌüÈë×¤ÈÕ±¾¸÷´ó½»Ò×Ëù£¬½øÐÐÁËÎªÆÚ2-6ÖÜ²»µÈµÄ¼ì²é¡£´óµ½²ÆÎñ±¨±í¡¢·´Ï´Ç®ÏµÍ³¡¢Ô±¹¤±³¾°µ÷²é£¬µ½Ã¿Ì¨µçÄÔµÄÏµÍ³°æ±¾Æ÷¡¢ÃÜÂëÒÔ¼°Ô±¹¤µÄ¿¼ÇÚÇé¿ö£¬¶¼Òª½ÓÊÜ½ðÈÚÌüµÄÉó²é£¬Î´ÄÜÍ¨¹ý¼ì²éÖ®´¦ÐèÒª½øÐÐÏµÍ³Õû¸Ä¡£
ÕâÒ»ÇÐÔµÓÚÄÇ³¡È«Çò×î´óÊý×Ö»õ±ÒÊ§ÇÔ°¸¡£2018Äê1ÔÂÈÕ±¾Coincheck½»Ò×Ëù±»µÁ£¬¶ªÊ§µÄÐÂ¾±Ò¼ÛÖµÔ¼34ÒÚÈËÃñ±Ò¡£3ÔÂ·Ý£¬ÈÕ±¾½ðÈÚÌü½ô¼±Á¬ÏÂ8µÀ¡°ËàÇåÁî¡±£¬¶ÔÈÕ±¾µÄ32¸öÊý×Ö»õ±Ò½»Ò×Ëù£¨ÆäÖÐ16¸öÔÚÉêÇëÅÆÕÕµÄ½»Ò×Ëù£©½øÐÐ¼ì²é¡£¼ì²éºó£¬¿ª³ö7ÕÅ·£µ¥£¬2¼Ò±»¹ØÍ££¬5¼Ò±»Õû¸Ä£¬2¼ÒÔÚÉêÇëµÄ½»Ò×Ëù±»È°ÍË¡£6ÔÂ·Ý£¬ÈÕ±¾¹æÄ£×î´óµÄ½»Ò×ËùbitFlyerµÈÔÚÄÚµÄ6¼Ò½»Ò×Ëù£¬Ò²ÊÕµ½Õû¸ÄÍ¨Öª¡£
ÁøÑÒ¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£¬Õâ´ÎÉó²é£¬½ðÈÚÌü»ù±¾°´ÕÕ½ðÈÚ»ú¹¹µÄÒªÇó¶Ô½»Ò×Ëù½øÐÐÉó²éµÄ¡£ËäÈ»¾ÝÈÕ±¾¡¶ÈÕ¾ÑÇÖÞÆÀÂÛ¡·7ÔÂ17ÈÕ±¨µÀ£¬ÈÕ±¾ÒÑ¾¶ÔÆä½ðÈÚ¼à¹Ü»ú¹¹¡ª¡ª½ðÈÚ·þÎñ¹ÜÀí¾Ö£¨FSA£©½øÐÐÁËÈ«Ãæ¸Ä¸ï¡£ÐÂ³ÉÁ¢µÄÕ½ÂÔ·¢Õ¹ºÍ¹ÜÀí¾Ö£¬´¦ÀíÉæ¼°Êý×Ö»õ±ÒÊÐ³¡Ï´Ç®µÈÎÊÌâ¡£ºÜ¶à×¨¼Ò·ÖÎöÈÏÎª£¬ÈÕ±¾´Ë¾Ù½«°ÑÊý×Ö»õ±Ò×÷Îª½ðÈÚ²úÆ·ÕýÊ½¼à¹Ü¡£´Ë´ÎÍøÒ×¿Æ¼¼Í¨¹ý×ß·ÃÈÕ±¾¸÷½»Ò×ËùµÈ»ú¹¹·¢ÏÖ£¬Êµ¼ÊÔÚ¼à¹ÜÖÐ£¬ÈÕ±¾½ðÈÚÌüÒÑ¾¿ªÊ¼ÊµÊ©ÁËÕâÖÖ×ª±ä¡£
ÓëÈÕ±¾ÑÏ¸ñ¼à¹ÜÏà±È£¬ÖÐ¹úº£ÍâµÄ½»Ò×Ëù¶¼»¹ÔÚ²ÝÃ§Ö®ÖÐÒ°ÂùÉú³¤¡£µ«ÊÇ¼à¹Ü³ÙÔç¶¼»áµ½À´£¬³ÉÁË´÷ÔÚÃ¿¸öÈËÍ·ÉÏµÄ½ô¹¿Öä¡£´ó¼Ò½ô½ô¶¢×ÅÈÕ±¾Õþ¸®µÄÒ»¾ÙÒ»¶¯£¬´§²â×ÅÕâÐ©»áÎªÖÐ¹úÕþ¸®½«À´¼à¹Ü´øÀ´ÆôÊ¾ºÍ½è¼ø×÷ÓÃ¡£
Êý×Ö»õ±ÒÔÚÈÕ±¾Åî²ª·¢Õ¹
20ÊÀ¼Í90Äê´ú³õ£¬ÈÕ±¾¾¼ÃÅÝÄÆÆÃð£¬½ðÈÚÌåÏµÊÜµ½ÖØ´´£¬¾¼Ã³¤Ê±ÆÚÍ£ÖÍ²»Ç°¡£ÈÕ±¾¶à´Î¶Ô½ðÈÚÌåÏµ½øÐÐ¸Ä¸ï£¬µ«¾¼ÃÈÔÔö³¤»ºÂý¡£Êý×Ö»õ±ÒµÄ³öÏÖÎªÈÕ±¾ÊµÌå¾¼Ã·¢Õ¹´øÀ´ÐÂ»úÓö¡£Í¬Ê±£¬ÈÕ±¾Çø¿éÁ´×¨¼ÒÖÐ´åÕæÈË¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£¬ÈÕ±¾Õþ¸®Ï£ÍûÍ¨¹ýÊý×Ö»õ±Ò£¬½¨Á¢Ò»Ì×¶ÀÁ¢ÓÚÃÀ¹ú¼à¹ÜÖ®ÍâµÄ»õ±ÒÌåÏµ£¬ÖØÕñ´ó¹úµØÎ»¡£ÓÉÓÚÈÕ±¾¾¼ÃË¥ÍËÊ±£¬ºÜ¶àÒøÐÐ±ôÁÙÆÆ²ú£¬±»ÃÀ¹úÒøÐÐ¡¢Ö¤È¯¹«Ë¾µÈµÍ¼ÛÊÕ¹º¡£Òò´Ë£¬ÏÖÔÚµÄÈÕ±¾½ðÈÚÌåÏµÊµ¼ÊÉÏ½ÓÊÜ×ÅÃÀ¹úÖ¤È¯½»Ò×Î¯Ô±»áµÄ¼à¹ÜºÍÖ¸µ¼£¬ÉõÖÁ¶¨ÆÚ»á¶ÔÈÕ±¾½ðÈÚ·¢Õ¹Ìá³öÕû¸ÄÒªÇó¡£
²»¹ý£¬ÈÕ±¾¸üÆÈÇÐµÄÒªÇóÊÇ¸Ä±äÃñÖÚµÄÖ§¸¶·½Ê½¡£½üÈÕ£¬ÈÕ±¾ÑëÐÐ½ðÈÚ¿Æ¼¼ÖÐÐÄ¸ºÔðÈËºÓºÏµv×Ó¶ÔÍâ±íÊ¾£¬ÓÉÓÚÈÕ±¾ÈË¶Ô¸öÈËÐÅÏ¢Ð¹Â©¼«¶ÈÃô¸Ð£¬¶ÔÏÖ½ðµÄÒÀÀµ·Ç³£¸ß£¬ÈÕ±¾Êý×Ö»¯½ø³ÌºÜÂý£¬Ô¶Ã»½øÈëÎÞÏÖ½ðÉç»áÊ±´ú¡£2016ÄêÈÕ±¾ÎÞÏÖ½ðÖ§¸¶±ÈÀý½öÕ¼20%¡£ÓÐÍÆËãÏÔÊ¾£¬ÈÕ±¾Ã¿ÄêÏÖ½ðÔËÊä·ÑºÍÉèÖÃATMµÈÁ÷Í¨³É±¾¸ß´ï8ÍòÒÚÈÕÔª£¨Ô¼ºÏÈËÃñ±Ò4639.6ÒÚÔª£©¡£¶øÇÒ¾ÝÈÕ¾ÐÂÎÅ±¨µÀ£¬ÈÕ±¾ÎªÓ½Ó2020Äê¶«¾©°ÂÔË»á£¬¼Æ»®ÔÚ10ÄêÄÚ½«ÆäÎÞÏÖ½ð½áËãµÄ±ÈÀýÌá¸ßµ½40%¡£Îª´Ë£¬ÈÕ±¾½ðÈÚ»ú¹¹»ý¼«×ö×Å×¼±¸¡£ÈÕ±¾ÈðËë½ðÈÚ¼¯ÍÅ×Ü²Ã×ôÌÙ¿µ²©¶ÔÍâÐû²¼½«ÍÆ³öÊý×Ö»õ±Ò¡°J±Ò¡±£¬²¢Ô¤¼Æ2020ÄêÔÚÈÕ±¾È«ÃæÆÕ¼°¡£²»¹ý£¬À´×ÔÃñ¼äµÄ¸Ä±äÔç¿ªÊ¼ÁË¡£ÈÕ±¾´óÐÍµç×ÓÉÌÆ·ÁãÊÛÁ¬ËøµêBic CameraÒÑÐû²¼Ö§³Ö±ÈÌØ±Ò½áËã¡£ÈÕ±¾ÕâÑùµÄÊµÌåµêÆÌÄ¿Ç°¶à´ï5Ç§¶à¼Ò¡£
±ÈÌØ±ÒÔÚÈÕ±¾ÆäËûÁìÓòÒ²ÉøÍ¸µÃ·Ç³£¹ã·º¡£Yuzo KanoÊÇBitmaster¹«Ë¾µÄ¡°´úÀíÉÌ¡±¡£Ëû¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£¬ÔçÔÚ2010Äê¾Í¿ªÊ¼¹Ø×¢±ÈÌØ±Ò·¢Õ¹¡£2013ÄêBitmaster¹«Ë¾³ÉÁ¢£¬ËûÕýÊ½Èë³¡Êý×Ö»õ±Ò£¬³ÉÎªÁËÒ»Ãû¡°´úÀíÉÌ¡±£¬Ëµ·þºÜ¶àÍ¶×ÊÕß³ï¼¯±ÈÌØ±Ò×Ê½ð£¬Í¶×ÊBitmaster¹«Ë¾£¬ÏíÊÜ¹«Ë¾ÀûÈó·Ö³É¡£Bitmaster¹«Ë¾ÔÚËæºóµÄ±íÏÖÒ²²¢Ã»ÓÐÈÃËûÃÇÊ§Íû¡£2014Äê£¬Bitmaster¹«Ë¾ÔÚÈÕ±¾Áù±¾Ä¾ÇøµÄÓéÀÖÖÐÐÄÒ»¼Ò²Í¹Ý·ÅÖÃÁËµÚÒ»Ì¨±ÈÌØ±ÒATM»ú¡£ËæºóÂ½ÐøÔÚÒø×ùµÈ·±»ªµØ¶Î·ÅÖÃÁËÊ®Ì¨¡£¡°ÎÒÃÇ¶¨ÆÚ¶¼ÄÜ»ñµÃ±ÈÌØ±Ò·Öºì¡£¡±
Yuzo Kano¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£¬¡°ÈÕ±¾ÃñÖÚ·Ç³£°®Í¶×Ê£¬¶Ô±ÈÌØ±ÒµÄ½ÓÄÉÒ²ºÜ¿ì¡£¡±¾ÝÍ³¼Æ£¬Ä¿Ç°ÈÕ±¾Ô¼ÓÐ100ÍòÈËÍ¶×Ê±ÈÌØ±Ò¡£2017ÄêÄêµ×£¬ÈÕ±¾Êý×Ö»õ±Ò½»Ò×Á¿Õ¼µ½È«ÇòÊý×Ö»õ±Ò½»Ò×Á¿60%¡£
ÖêÊ½»áÉçBC CollegeËïÙ×¼ìÔÚÈÕ±¾¶«¾©´ÓÊÂÇø¿éÁ´µÄÅàÑµ¹¤×÷¡£Ëû¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£¬ÔçÔÚ2016Äê¾ÍÓÐ½ðÈÚ»ã¿î¹«Ë¾ÒÔÔÂÐ½30¸ö±ÈÌØ±ÒÕÐÄ¼£¨µ±Ê±±ÈÌØ±Ò¼Û¸ñÔ¼500ÔªÈËÃñ±Ò£©Æ¸ÇëËûÌ«Ì«×ö¾Àí¡£µ«³öÓÚ¶Ô±ÈÌØ±Ò±Ò¼ÛÎÈ¶¨ÐÔµÄµ£ÓÇ£¬Ëý²¢Ã»ÓÐ½ÓÊÜÑûÇë¡£
2017Äêµ×±Ò¼ÛÑ¸ÃÍÔö³¤£¬¸ü¶àÈÕ±¾ÃñÖÚ¶ÔÊý×Ö»õ±Ò²úÉúÐËÈ¤¡£2018Äê3ÔÂ£¬ËïÙ×¼ì³ÉÁ¢BC College£¬ÓëÊý×Ö×Ê²úÓëÇø¿éÁ´Ó¦ÓÃÐ»áºÏ×÷£¬´´°ìÁËÕë¶Ô²»Í¬ÁìÓòµÄÇø¿éÁ´ÅàÑµ¡£±¨ÃûµÄÑ§Ô±ÓÐIT´ÓÒµÈËÔ±£¬Ò²ÓÐÆÕÍ¨Í¶×ÊÕß£¬±ÈÈç½ðÈÚÏµÍ³Ö°Ô±£¬ÖÐÐ¡ÆóÒµ¾ÓªÕß£¬²ÍÒû·þÎñÒµ¾ÓªÕßµÈ¡£Ä¿Ç°ÒÑ¾²Î¼ÓÅàÑµµÄÈË´ïµ½ÎåÁù°Ù¡£ÊÐ³¡·Ç³£»ðÈÈ¡£
Êý×Ö»õ±ÒÔÚÈÕ±¾ÄÉÈë¼à¹Ü
Êý×Ö»õ±ÒµÄÑ¸ÃÍ·¢Õ¹£¬ÎªÈÕ±¾Õþ¸®²»¶Ï´´ÏÂË°ÊÕÐÂ¸ß£¬µ«ÔÖÄÑÒ²½Óõà¶øÖÁ¡£Á½¼ÒÈÕ±¾´óÐÍ½»Ò×ËùÏà¼Ì±»ºÚ¿Í¹¥»÷£¬ÃñÖÚÔ¹ÉùÔØµÀ£¬Õþ¸®±³¸ºÂîÃû¡£
2014Äê£¬ÈÕ±¾×î´óµÄ±ÈÌØ±Ò½»Ò×ËùMt GoxÉæÏÓ¹ÜÀí²»ÉÆ£¬Æ½Ì¨ÉÏµÄ75Íò±ÈÌØ±ÒÒ»Ò¹µÁ¿Õ£¬ÒÔµ±Ê±¼ÛÖµ¼ÆËã£¬Ô¼3.65ÒÚÃÀÔª¡£ÈýÄêºó£¬Mt.GoxÕýÊ½Ðû²¼ÆÆ²ú¡£ËüÔøÊÇÊÀ½çÉÏ×î´óµÄ±ÈÌØ±Ò½»Ò×ÍøÕ¾¡£½»Ò×Á¿×î´óÊ±£¬´¦Àí×ÅÈ«ÊÀ½ç80%µÄ±ÈÌØ±Ò½»Ò×¡£
ÊÂ·¢ºó£¬Mt.GoxµÄ·¨¹ú¼®CEOÂí¿Ë¡¤¿¨ÆÕÀÕË¹Á¢¼´±»´þ²¶£¬ÀíÓÉÊÇ´Û¸ÄÏµÍ³Êý¾Ý¡¢Ðé±¨×ÔÉíÏÖ½ðÕË»§Óà¶î£¬ÉæÏÓ·Ç·¨ÖÆ×÷²¢Ê¹ÓÃË½ÈËµç´Å¼ÇÂ¼¡£¾Ý´ËÍÆ²â£¬Mt.GoxÆ½Ì¨¿ÉÄÜÉæÏÓ²Ù×Ý±ÈÌØ±Ò¼Û¸ñ£¬»ñÈ¡±©Àû¡£
Ã»ÓÐ¼à¹Ü³ÉÎª¼ÓÃÜÊý×Ö»õ±Ò×î´óµÄÎÊÌâ¡£ÈÕ±¾Õþ¸®½ô¼±ÕÙ¿ª»áÒé£¬ÌÖÂÛÓ¦¶Ô²ßÂÔ¡£2016Äê5ÔÂ25ÈÕ£¬ÈÕ±¾¹ú»áÍ¨¹ý¡¶×Ê½ð½áËã·¨¡·ÐÞÕý°¸£¬È·¶¨2017Äê4ÔÂ1ÈÕÕýÊ½ÊµÊ©¡£Õâ±êÖ¾×ÅÈÕ±¾³ÐÈÏÊý×Ö»õ±ÒÎªºÏ·¨Ö§¸¶ÊÖ¶Î£¬²¢½«ÆäÄÉÈë·¨ÂÉ¹æÖÆÌåÏµÖ®ÄÚ£¬³ÉÎªÈ«ÇòµÚÒ»¸öÎªÊý×Ö»õ±Ò½»Ò×ËùÌá¹©·¨ÂÉ±£ÕÏµÄ¹ú¼Ò¡£ÄÉÈë¼à¹Üºó£¬ÈÕ±¾Õþ¸®Ïñ³ÔÁË¿Å¶¨ÐÄÍè£¬½ôÕÅµÄÐÄÇé»ººÍÁËÐí¶à£¬³öÌ¨Ò»ÏµÁÐÓÅ»ÝÕþ²ß£¬¸øÓè±ÈÌØ±Ò·¢Õ¹Öî¶àÖ§³Ö£¬
ÔÚ2017Äê9ÔÂ4ÈÕÖÐ¹úÑëÐÐµÈÆß²¿Î¯ÁªºÏ½ÐÍ£ICOÊ±£¬ÈÕ±¾È´ÍùÇ°ÔÙÂõÁËÒ»´ó²½¡£ÈÕ±¾Õþ¸®Ðû²¼È¡ÏûÔÚ½»Ò×Ëù¹ºÂò±ÈÌØ±ÒËùÐèÖ§¸¶µÄ8%Ïû·ÑË°¡£½ðÈÚÌüÏà¼ÌÎª16¸öÐéÄâ»õ±Ò½»Ò×ËùÕýÊ½°ä·¢ÅÆÕÕ¡£BtcBoxÊÇÆäÖÐÎ¨Ò»Ò»¼ÒÖÐ¹úÈË´´°ìµÄ½»Ò×Ëù¡£Ò²¾ÍÊÇMt Gox½»Ò×Ëù±»µÁºóµÄµÚ¶þ¸öÔÂÕýÊ½ÉÏÏß£¬³ÉÎªµ±Ê±ÈÕ±¾¾³ÄÚÎªÊý²»¶àµÄÒ»¼Ò±ÈÌØ±Ò½»Ò×Ëù£¬Ñ¸ËÙ»ñµÃ´óÁ¿ÓÃ»§¡£BtcBoxÊÐ³¡×Ü¼à¹ØÓÖÈÊ¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£¬ÔÚÖÐ¹ú¾ÅËÄÕþ²ßÊ±ÆÚ£¬BtcBoxµÄ·ÃÎÊÓë×ÉÑ¯Á¿ÓÐËùÔö¼Ó£¬µ«ÓÐÐ§ÓÃ»§ºÍÉÏËùÏîÄ¿²¢Ã»ÓÐÏÔÖøÔö¼Ó¡£ÒòÎª³ÖÅÆµÄÈÕ±¾½»Ò×ËùÖ»ÔÊÐíÈÕÔªÓëÊý×Ö»õ±Ò½»Ò×£¬¶øÕâÐèÒªÓÃ»§ÓµÓÐÊµÃûµÄÈÕ±¾ÒøÐÐ¿¨£¬ÕâµÀÃÅ¼÷»ù±¾½«Íâ¹úÓÃ»§ÅÅ³ýÔÚÍâ¡£Í¬Ê±£¬ÔÚÈÕ±¾½»Ò×ËùÉêÇëÏîÄ¿ÉÏ±Ò£¬Ê×ÏÈÐèÒªËÍ½»²ÄÁÏÍ¨¹ý½ðÈÚÌüµÄÉóºË£¬È»ºó²ÅÄÜÔÚ½»Ò×ËùÉêÇëÉÏ±Ò¡£¶øÇÒ£¬Ä¿Ç°ÈÕ±¾ÔÊÐí½»Ò×µÄ»õ±ÒÖ»ÓÐ8ÖÖ£¬BtcBox½»Ò×µÄ±ÒÖÖÖ»ÓÐ4ÖÖ¡£ÖÐ¹úÏîÄ¿ÔÚÈÕ±¾½»Ò×ËùÉÏ´ú±ÒµÄ³É¹¦¼¸ÂÊÎ¢ºõÆäÎ¢¡£
¾¡¹ÜÈç´Ë£¬ÈÔÈ»ÓÐºÜ¶à½»Ò×ËùÔÚÈÕ±¾ÉêÇë½»Ò×ËùÅÆÕÕ¡£¾ÝÍ³¼Æ£¬È¥Äê´óÔ¼ÓÐ100¶à¼Ò½»Ò×ËùÔÚÅÅ¶ÓÉêÇëÅÆÕÕ¡£ÌÎÂÔÍ¶×Ê´´Ê¼ÈËÁÖÌÎÈ¥ÄêÓëÈÕ±¾SBI¼¯ÍÅÒ»¼Ò×Ó¹«Ë¾ºÏ×÷£¬³ï±¸½»Ò×Ëù£¬ÉêÇëÅÆÕÕ¡£ËûÈÏÎª£¬ËäÈ»ÈÕ±¾½ðÈÚ×ÔÓÉ¶È¿ª·Å³Ì¶È²¢²»ÊÇÊ®·Ö¸ß£¬ÉõÖÁÊÐ³¡ÓÐµã±ÕºÏ£¬µ«ÊÇÈÕÔªÕû¸ö×ßÊÆ·Ç³£Æ½ÎÈ¡£¶øÇÒÈÕ±¾ÓÐ±È½Ï¹æ·¶µÄ½»Ò×¹æÔò¡¢ÆõÔ¼ÖÆ¶ÈµÈ£¬ËùÒÔ´Ó³¤Ô¶·¢Õ¹½Ç¶È¿´£¬Ó¦¸Ã´ÓÖÆ¶È×îÍêÉÆµÄµØ·½¿ªÊ¼´î½¨ÉúÌ¬£¬ËùÒÔËûÑ¡ÔñÁËÈÕ±¾¡£
ËïÙ×¼ì¶Ô¾ÅËÄÕþ²ßµÄ¸Ð¾õ¸üÖ±¹ÛÒ»Ð©¡£¡°ºÜ¶à¹úÄÚÅóÓÑ¶¼ÍÐÈË´òÌýÊÇ·ñÓÐÈË½ÓÊÖ±ÈÌØ±Ò¡£ÎÒµÍ¼Û¹ºÈëÒ»Ð©¡£¸ÕÈëÕÊ£¬¾Í¶¼à²à²µØÕÇÁË¡±¡£ÄÇ¶ÎÊ±¼ä£¬ËûµÄÇø¿éÁ´Ó¦³ê·ÖÍâ¶à¡£Ò»Ê±¼ä£¬ÖÐ¹ú´óÂ½±ÒÈ¦µÄÖªÃûÈËÊ¿Ñ¦Âù×Ó¡¢ÀÏÃ¨¡¢ºÎÒ»µÈ¶¼Æë¾Û¶«¾©¡£ÈýÌìÁ½Í·¾Ù°ì»ªÈËÈ¦Çø¿éÁ´¾Û»á¡£ÓÐÈËµ÷Ù©£º¡°ÄÇÊ±¶«¾©³ÉÁËÖÐ¹úÊý×Ö»õ±ÒÖÐÐÄ¡£¡±
ÈÕ±¾¶Ô¼ÓÃÜ»õ±ÒµÄ¼à¹ÜÇ÷ÑÏ
ÈÃÈÕ±¾Õþ¸®Ê¼ÁÏÎ´¼°µÄÊÇ£¬¼à¹Ü²¢Ã»ÓÐÎª½»Ò×ËùµÄ×Ê½ð°²È«ÖýÆð¼áÊµµÄ·À»ðÇ½¡£
2018Äê1ÔÂ£¬Coincheck½»Ò×ËùÔÙ´Î±»µÁ£¬¶ªÊ§µÄÐÂ¾±Ò¼ÛÖµ5.23ÒÚÃÀ½ð£¨Ô¼34ÒÚÈËÃñ±Ò£©£¬³ÉÎªÄ¿Ç°ÎªÖ¹È«Çò×î´ó¹æÄ£µÄÊý×Ö»õ±ÒÊ§ÇÔ°¸¡£¶à¸öÐÅÔ´ÏòÍøÒ×¿Æ¼¼Í¸Â¶£¬µ±Ê±½»Ò×ËùCoincheckË½ÏÂÉÏÁË20¶à¸ö¡°ºÚ±Ò¡±£¬¼´Ã»ÓÐ¾½ðÈÚÌüÅú×¼µÄÊý×Ö»õ±Ò¡£ÆäÖÐ£¬±»µÁµÄÐÂ¾±ÒNEMÔ´ÓÚÏîÄ¿±¾Éí¹ÜÀí²»µ½Î»Ôì³É¡£¹Ù·½¹«²¼µÄÖ±½ÓÔÒòÊÇ½»Ò×ËùÃ»ÓÐÊ¹ÓÃÀäÇ®°ü¹ÜÀí×Ê½ð¡£
ÓÉÓÚCoincheckÊÇÈÕ±¾½»Ò×ËùÖÐµÄ¡°Õý¹æ¾ü¡±£¬ÊÇµÚÒ»¸ö»ñµÃÈÕ±¾½»Ò×ÅÆÕÕ£¬¹æÄ£ÅÅÃûµÚ¶þµÄÈÕ±¾½»Ò×Ëù¡£³öÊÂºó£¬ºÜ¶àÈÕ±¾ÃñÖÚÔÚÍÆÌØ±í´ïÁË¶Ô½ðÈÚÌüµÄÇ¿ÁÒ²»Âú¡£ºÜ¶àÃ½Ìå×éÖ¯ÌÖÂÛÊý×Ö»õ±ÒµÄ·¢Õ¹£¬ÓßÂÛ¶Ô´ËºÜÏû¼«¡£½ðÈÚÌüÑ¹Á¦±¶Ôö£¬¶ÔÊý×Ö»õ±Ò·¢Õ¹²ÈÏÂ½ô¼±É²³µ¡£
ËæºóÈÕ±¾½ðÈÚ¾ÖÁ¬·¢ÏÂÁË8µÀ¡°ËàÇåÁî¡±£¬¶ÔÈÕ±¾µÄ32¸öÊý×Ö»õ±Ò½»Ò×Ëù½øÐÐ¼ì²é£¬ÆäÖÐ°üÀ¨16¼ÒÉÐÎ´»ñµÃÐí¿ÉÖ¤µÄ½»Ò×Ëù£¬ÁÐ³öÁË43¸ö¼ì²éÏîÄ¿¡£
ÕâÒ²ÈÃBtcBox½»Ò×ËùµÄÍÅ¶ÓÃ¦µÃÍÅÍÅ×ª¡£½ðÈÚÌüÈë×¤¹«Ë¾40¶àÌì£¬´Ó×Ê½ð°²È«¡¢ÈËÔ±¹ÜÀí¡¢·´Ï´Ç®ÏµÍ³µÈ½øÐÐÁËÈ«ÃæÉó²é¡£ÁøÑÒ¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£º¡°ÓÉÓÚÈÕ±¾ÐéÄâ»õ±ÒÊÐ³¡´ËÇ°³öÏÖµÄ°²È«ÊÂ¼þÔì³ÉÁËÑÏÖØºó¹û£¬½ðÈÚÌüÏÖÔÚÊÇÖ±½Ó°Ñ½»Ò×Ëùµ±³É½ðÈÚ»ú¹¹À´Éó²é¡£¡±
Ëý¾ÙÀý±íÊ¾£¬½»Ò×ËùÐèÒªÌá½»Í¶×ÊÕßµÄ×Ê½ð½ð¶î¡¢ÐéÄâ»õ±ÒÊýÁ¿¼°Æä¹ÜÀí×´¿öµÈ½ðÈÚÌüÖ¸¶¨µÄµÚÈý·½»ú¹¹µÄÉó²é±¨¸æ¡£ÎªÁËÈ·±£×Ê½ð°²È«£¬¹«Ë¾ÐèÒª½¨Á¢ÑÏÃÜµÄ·´Ï´Ç®»úÖÆµÈ¡£ÏµÍ³·þÎñÆ÷²»½öÐèÒª·ÀÓùÈ«ÇòºÚ¿ÍµÄ¹¥»÷£¬»¹ÐèÒªÔÚ·¢ÉúºéË®µÈÔÖº¦Ê±£¬ÄÜ¹»±£Ö¤Êý¾ÝµÄ°²È«£¬ÁíÍâ£¬Ô±¹¤ÐÅÏ¢Ò²ÊÇ±»ÉîÈëµ÷²éµÄÒ»²¿·Ö¡£
¶ÔÓÚÉêÇëÉÏ½»Ò×ËùµÄÏîÄ¿£¬ÉóºË¸ü¼ÓÑÏ¸ñ¡£BtcBoxÔÚCoinCheckÊÂ·¢Ç°£¬ÔøÏò½ðÈÚÌüÌá½»¹ýÈô¸ÉÏîÄ¿£¬ÖÁ½ñ¶¼Î´ÄÜÍ¨¹ýÉóºË¡£¾ÝÁøÑÒ½éÉÜ£¬ÏîÄ¿·½±ØÐëÏÈ½«²ÄÁÏ½»¸ø½»Ò×Ëù£¬½»Ò×Ëù°´ÕÕ½ðÈÚÌüµÄÖ¸µ¼Òâ¼ûÉóºË£¬Í¨¹ýºóËÍ½»½ðÈÚÌü£¬½ðÈÚÌüÉóºËºó²ÅÄÜÉÏÏß¡£CoinCheckÊÂ·¢ºó£¬¶ÔÓÚÏîÄ¿µÄÉóºË¸ü¼ÓÑÏ¸ñ¡£±ÈÈçÏîÄ¿²ÆÎñ±¨±íÐèÒªËÄ´ó»á¼ÆËùµÈ·Ç³£È¨ÍþÐÔµÄµÚÈý·½»ú¹¹³ö¾ß¡£´Ó¸ù±¾ÉÏ£¬±£Ö¤ÁË×Ê½ðµÄ°²È«¡£
6ÔÂ·Ý£¬ÈÕ±¾¹æÄ£×î´óµÄbitFlyerµÈ6¼Ò½»Ò×Ëù¶¼ÊÕµ½Õû¸Ä¡£bitFlyer±»¼ì²é·¢ÏÖ°²È«ÏµÍ³ÖÐ³öÏÖÎÊÌâ£¬Éæ¼°ÔÚ·ÀÖ¹Ï´Ç®¡¢¿Ö²ÀÖ÷ÒåÈÚ×Ê¼°Î´ÊÚÈ¨½øÈëÇþµÀµÈ·½ÃæµÄÎÊÌâ¡£¹ØÓÖÈÊ¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£º¡°Ä¿Ç°BtcBoxµÄÕû¸Ä±¨¸æÒÑ¾Ìá½»½ðÈÚÌü£¬ÎÒÃÇ½«ÑÏ¸ñ°´ÕÕ±¨¸æÄÚÈÝÖ´ÐÐÕû¸Ä£¬²¢¶¨ÆÚÏò½ðÈÚÌüÌá½»½ø¶È±¨¸æ¡£¡±
¹¥»÷ÊÂ¼þ·¢Éúºó£¬½»Ò×ËùÅÆÕÕ·¢·Å¹¤×÷Ò²ÔÝÍ£Ö´ÐÐ¡£Mr. ExchangeºÍTokyo Gateway·Ö±ð³·»ØÁËÖ®Ç°µÝ½»¸øFSAµÄ½»Ò×ËùÅÆÕÕÉêÇë¡£»¹ÓÐÐ©ÕýÔÚÅÅ¶ÓÉêÇëµÄ½»Ò×Ëù£¬Ö±½Ó±»½ðÈÚÌüÈ°ÍË¡£ËïÙ×¼ì¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£¬ÕâÐ©½»Ò×ËùÔÚ¶þÈýÔÂ·ÝµÄÊ±ºò»¹ºÜÓÐÊÐ³¡¡£ºÜ¶à¹«Ë¾»¢ÊÓíñíñÏëÊÕ¹ºËüÃÇÖØÐÂ°ü×°£¬ÔÙÉêÇëÅÆÕÕ£¬µ«Ëæ×Å¼à¹ÜÔ½À´Ô½ÑÏ£¬ºÜ¶àÈË·ÅÆúÁËÕâÖÖÏë·¨¡£Ð¡¾Õ¹¤×÷ÔÚÖÐ¹úËãÁ¦ÃûÁÐÇ°Ã©µÄÒ»¸ö¿ó³¡¡£ËýÏòÍøÒ×¿Æ¼¼Í¸Â¶£¬Äê³õËûÃÇ±¾À´ÒÑ¾¿ªÊ¼ÓëÈÕ±¾ÂÉÊ¦ÃÜÇÐ½Ó´¥£¬Ïë³ï°ì½»Ò×Ëù¡£Coincheck±»µÁºó£¬¾Í´òÏûÁËÕâ¸öÏë·¨£¬ÒòÎªºÜÄÑÉêÇëÏÂÀ´¡£
ÓÚ´ËÍ¬Ê±£¬ºÜ¶àº£ÍâÎ´ÔÚÈÕ±¾µÇ¼ÇµÄ½»Ò×ËùÒòÔÚÈÕ±¾¿ªÕ¹ÒµÎñ¾ùÔâµ½ÈÕ±¾¾¯¸æ¡£±Ò°²±»ÆÈÍË³öÈÕ±¾ÊÐ³¡¡£»ð±Ò¡¢BigOneµÈ½»Ò×Ëù·×·×·ÅÆúÈÕÎÄ·þÎñ¡£
ÕâÒ»ÏµÁÐ´ëÊ©£¬»¹²»×ãÒÔÈÃÈÕ±¾½ðÈÚÌü°²ÐÄ¡£¾Ýµ±µØÃ½ÌåSankeiÓÚ7ÔÂ3ÈÕ±¨µÀ£¬½ðÈÚÌüÕý¿¼ÂÇ¸ü¸ÄÆä¼ÓÃÜ»õ±Ò½»Ò×¼à¹ÜÌõÀýµÄ·¨ÂÉÒÀ¾Ý¡£ÓÐ×¨¼Ò·ÖÎö£¬ËäÈ»¡¶×Ê½ð¼ÆËã·¨¡·¹æ¶¨¼ÓÃÜ»õ±Ò½»Ò×ËùÎª×¢²áÖÆ£¬µ«ÓÉÓÚ¼ÓÃÜ»õ±Ò½»Ò×Ê±£¬½»Ò×Ëù¶ÔÓÃ»§×Ê²ú±£»¤²»¹»³ä·Ö£¬ËùÒÔ½ðÈÚÌü»ò½«Í¨¹ýÊÊÓÃÓÚÖ¤È¯¹«Ë¾µÈ´«Í³½ðÈÚ»ú¹¹µÄ¹æ¶¨¼ÓÇ¿¶ÔÓÃ»§µÄ±£»¤¡£ÊÊÓÃ·¨ÂÉ¸ü¸Äºó£¬ÐéÄâ»õ±Ò½«´Óµç×Ó»õ±Ò×ªÎª½ðÈÚÉÌÆ·¼à¹Ü¡£
³öº£½»Ò×ËùºÎÈ¥ºÎ´Ó
Ïà±ÈÓÚÈÕ±¾½»Ò×ËùÒì³£ÑÏ¸ñµÄ¼à¹Ü£¬ÖÐ¹úÕþ¸®¶Ô´ýÊý×Ö»õ±ÒµÄÌ¬¶È¸ü¼ÓÇ¿Ó²¡£2017Äê9ÔÂ4ÈÕ£¬ÑëÐÐµÈÎå´ó²¿ÃÅÁªºÏ·¢²¼¹«¸æ£¬ÈÏ¶¨ICOÎª·Ç·¨£¬²¢½ûÖ¹·¨±ÒÓëÐéÄâ»õ±Ò¶Ò»»ÒµÎñ¡£ÖÐ¹ú¾³ÄÚËùÓÐÊý×Ö»õ±Ò½»Ò×Ëù·×·×ÒÆ¾Óº£Íâ¡£ÔÚ¼à¹ÜµÄ»ÒÉ«µØ´ø£¬Êý×Ö»õ±Ò½»Ò×ËùÔÚ¹úÍâ·´³ÊÁÇÔÖ®ÊÆ¡£
²»¹ý£¬´óÁ¿ÖÐ¹úº£Íâ½»Ò×ÆµÆµ±»ÖÊÒÉ×Ê½ð±»µÁ¡¢×¯¼Ò×ø×¯¡¢¶¨µã±¬²ÖµÈ£¬ºÜ¶àÖÐ¹úÓÃ»§ËðÊ§²ÒÖØ¡£2018Äê7ÔÂ£¬»¥½ð·çÏÕ×¨ÖÆÁìµ¼Ð¡×é×é³¤ÅË¹¦Ê¤£¬ÔÚÃ÷È·P2PÍøÂç½è´ûÕûÖÎÊ±¼ä½Úµãºó£¬ÔÙ´ÎÇ¿µ÷Êý×Ö»õ±Ò½»Ò×»î¶¯¡°ÊÇ²»ÈÃ¸ÉµÄ¡±¡£Õâ±»Íâ½ç½â¶ÁÎªÕþ¸®ÊÍ·ÅµÄÐÂÐÅºÅ£ºÏÂÒ»²½»áÕûÖÎÊý×Ö»õ±ÒÊÐ³¡¡£
ºÜ¶à½»Ò×ËùËÆºõÔçÒÑÐáµ½¼à¹Ü·çÏò£¬·×·×ÔÚ´Ó×éÖ¯½á¹¹£¬¼¼ÊõÄ£ÐÍ¡¢±Ò¼Û¹æÔòµÈ½Ç¶È£¬Ì½Ë÷½â¾ö½»Ò×Ëù´æÔÚµÄÎÊÌâ£¬ÒÔÊÊÓ¦½«À´µÄ¼à¹Ü¡£ÓÚÊÇ£¬´Ó×î³õµ¥Ò»µÄÖÐÐÄ»¯½»Ò×Ä£Ê½£¬µ½ÏÖÔÚÈ¥ÖÐÐÄ»¯¡¢ÉçÈº»¯¡¢½áÃËÊ½µÈ½»Ò×Ëù·×·×µÇ³¡£¬ÈºÐÛÕùÕ½£¬¶¼´óÓÐ½£ÔÚÊÖ£¬ÎÊÌìÏÂËÊÇÓ¢ÐÛµÄºÀÂõ£¬Ò»Ê±¼äÕ½¾Ö±ä»ÃÄª²â¡£²»¹ý£¬Ò²ÓÐÑÐ¾¿ÕßÒ»¾ä»°´ÁÆÆËùÓÐÈËµÄÏ£Íû£¬¡°Êý×Ö»õ±Ò½»Ò×ËùÕâÖÖÐÎÌ¬ÖÕ½«³¹µ×ÏûÊ§¡£¡±
ÓÐÊý¾ÝÍ³¼Æ£¬È«ÇòÈÕ½»Ò×¶îÅÅÃûÇ°14µÄ½»Ò×ËùÕ¼¾ÝÈ«²¿½»Ò×¶îµÄ73%¡£µÚÒ»ÌÝ¶ÓµÄ½»Ò×ËùÒÑ½«ºóÃæµÄ½»Ò×ËùÔ¶Ô¶Ë¦ÔÚºóÃæ£¬³ÉÎªÁË²úÒµÁ´ÖÐÉÏÏÂÍ¨³ÔµÄ×Ê±¾´óöù¡£Ôø¾ÔÚÉÏº£Ö¤È¯½»Ò×ËùÈÎºËÐÄ½»Ò×ÏµÍ³¸ß¼¶¹¤³ÌÊ¦µÄÁõÀÖ¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£¬Ä¿Ç°µÄÊý×Ö»õ±Ò½»Ò×Ëù°Ñ´«Í³Ö¤È¯½»Ò×ÊÐ³¡µÄÈ¯ÉÌ¡¢Ö¤¼à»á¡¢ÖÐ¹ú½áËã¡¢»ù½ð¹«Ë¾µÈ½ÇÉ«¶¼¼¯ÓÚÒ»Éí£¬µ¼ÖÂÈ¨Á¦ºÍÀûÒæ¹ý·Ö¼¯ÖÐ£¬ÓÉ´Ë×ÌÉú³öÒ»ÏµÁÐÎÊÌâ¡£Ëû¾õµÃÊý×Ö»õ±ÒÎ´À´µÄ·¢Õ¹·½Ïò¿Ï¶¨ÊÇ¸÷¸ö½ÇÉ«°þÀë³öÀ´£¬Ïà»¥¶ÀÁ¢£¬»¥Ïà¼à¶½£¬²ÅÄÜÁ¼ºÃÔËÐÐ¡£
È¨ÀûµÄ¼¯ÖÐÈÃ½»Ò×ËùµÃÒÔÊÕÈ¡¸ß¶îµÄÉÏ±Ò·Ñ¡£½ñÄê2ÔÂ·Ý»ð±ÒÆìÏÂµÄHADAX½»Ò×Ëù¸ÕÉÏÏßÊ±£¬ÓÐÈËÍ³¼ÆÆäÎ»ÁÐµÚÒ»µÄ±ÒÖÖEGCCµÄÍ¶Æ±·Ñ¸ß´ï4700ÍòÔª¡£¼¸¸öÔÂºó£¬HADAX½«ÉÏ±Ò¹æÔòÓÉÍ¶Æ±¸Ä³É³£Îñ½ÚµãºÍÓÅÑ¡½ÚµãÆÀÑ¡Ê±£¬ÓÖÒòÄÚ²¿È¨Òæ·ÖÅä²»¾ù£¬µ¼ÖÂ³ÉÔ±¹«¿ªËºÁÑ£¬ÆäÖÐµÄÀûÒæ¿É¼ûÒ»°ß¡£
½»Ò×ËùÁíÒ»·½ÊÇ¡°¾Â²Ë¡±±»¸îµÃ°§ºè±éÒ°¡£¾ÝÍ³¼Æ£¬2018ÄêºóµÇÂ½¸÷´ó½»Ò×ËùµÄ247ÖÖÊý×Ö»õ±ÒÖÐ£¬ÓÐ87.5%³¤ÆÚ´¦ÓÚÆÆ·¢×´Ì¬£¬ËãÉÏµÇÂ¼ÐÂ½»Ò×ËùºóÖ÷¶¯Ñ¹µÍ¼Û¸ñµÄ±ÒÖÖ£¬³¤ÆÚÆÆ·¢±ÈÀý½Ó½ü90%¡£´óÁ¿µÄÉ¢»§¶¼±»Ì×ÀÎ¡£
Ò»Î»²»Ô¸Í¸Â¶ÐÕÃûµÄÈ¦ÄÚÈËÏòÍøÒ×¿Æ¼¼Í¸Â¶£¬ÓÐµÄ½»Ò×ËùÒ»·½ÃæÁªºÏÍ¶×Ê·½£¬°ü×°¡°¿ÕÆø¡±ÏîÄ¿£¬ÊÕÈ¡ÏîÄ¿¸ß¶î¸¨µ¼·ÑÒÔ¼°ÉÏ±Ò·Ñ£¬Í¬Ê±»ñÈ¡ÏîÄ¿´ú±Ò´ó±ÈÀýµÄ·Ý¶î¡£´ú±ÒÉÏ½»Ò×Ëùºó£¬Ôò¸ßÎ»Ì×È¡ÀûÈó£¬½«¾Â²Ë¸îµÃ´ç²Ý²»Éú¡£½»Ò×Ëù³ÉÁË»ñÈ¡±©ÀûµÄ¡°¿ÕÊÖÌ×°×ÀÇ¡±ÂòÂô¡£
ÁíÍâ£¬ÔÚ½»Ò×ÖÐ£¬ËæÒâ»Ø¹ö£¬¸ü¸ÄÊý¾Ý£¬¶¨µã±¬²ÖµÈÎÊÌâ±»ÆµÆµÖÊÒÉ¡£ÓÉÓÚÐÐ×ßÓÚ¼à¹ÜÖ®Íâ£¬ºÜ¶àÎ¬È¨ÈË¶¼¿ÞËßÎÞÃÅ£¬Ö»ÄÜÈ¥½»Ò×ËùÌøÂ¥Ïà±Æ£¬×îÖÕÂäµÃ±»ÅÉ³öËùÒÔÈÅÂÒ¹«¹²ÖÈÐòÌõÀýÃûÒå¾ÐÁôµÄÏÂ³¡¡£ÖÐÐÄ»¯½»Ò×ËùÐÅÏ¢²»Í¸Ã÷£¬°µÏä²Ù×÷£¬×Ê½ð²»°²È«µÈÎÊÌâ±¥ÊÜÍâ½çÚ¸²¡¡£
5ÔÂ·Ý£¬Ç°»ð±ÒCTOÕÅ½¡ÒÔÔì·´ÕßµÄ×ËÌ¬É±³öÀ´£¬Òª¸ïÖÐÐÄ»¯½»Ò×ËùµÄÃü¡£ËûÐÂÉè¼ÆµÄFcoin½»Ò×Ëù£¬¸ß¾Ù×Å¡°×ö×ÔÖÎ¡¢¸ßÐ§¡¢Í¸Ã÷½»Ò×Ëù¡±µÄÆìÖÄ£¬Ðû³ÆÒª½â¾öÖÐÐÄ»¯½»Ò×ËùÃæÁÙµÄÖÖÖÖÎÊÌâ¡£¾ÝFcoinº£±¨¹«²¼£¬FcoinÉÏÏß°ë¸öÔÂ½»Ò×Á¿³åµ½È«Çò°ñÊ×£¬³¬¹ýµÚ¶þÃûµ½µÚÆßÃûµÄ×ÜºÍ¡£ÕâÒýµÃ²Æ´óÆø´ÖµÄ´ó½»Ò×ÖØÈ³ö»÷£¬ÕÐ±øÂòÂí£¬ÍÆ³öÈËº£ÄëÑ¹Õ½Êõ¡£Ò²¼¤ÆðÐ¡½»Ò×ÏëÏñÁ¦ÎÞÏÞ£¬·×·×Ð§·Â£¬¶¼ÊÇÒ»¸±Ò°ÐÄ²ª²ª£¬¸Ò½ÌÈÕÔÂ»»ÐÂÌìµÄºÀÇé×³Ö¾¡£¾ÝÍ³¼Æ£¬¶Ì¶ÌÒ»¸ö¶àÔÂ£¬³öÏÖ21¼Ò¡°½»Ò×¼´ÍÚ¿ó¡±µÄÐÂ½»Ò×Ëù¡£OKEXÒ²¶ÔÍâÐû²¼Î´À´·õ»¯100¼Ò¡°½»Ò×¼´ÍÚ¿ó¡±µÄ½»Ò×Ëù¡£±Ò°²Ôò¸ü¼ÓºÀÆø±íÊ¾£¬½«·õ»¯1000¼Ò£¬²¢·µ»¹200%µÄÊÖÐø·Ñ¡£
ÕÅ½¡¾õµÃFcoin½»Ò×Ëù×îµÃÒâÖ®×÷ÔÚÓÚ±ü³Ð±ÈÌØ±ÒµÄË¼Ïë¾«Ëè£¬Í¨¹ý¡°½»Ò×¼´ÍÚ¿ó¡±¡¢ÉçÇøÍ¶Æ±¾ö²ßµÄÐÎÊ½£¬½«È¨Òæ·µ»¹¸ø½»Ò×Ëù×ö³ö¹±Ï×µÄÉçÇø²ÎÓëÕß¡£Í¬Ê±£¬ËûÐû²¼½«¹«¿ª½»Ò×ËùÇ®°üµØÖ·¹©´ó¼Ò²éÑé£¬×öµ½ÐÅÏ¢ÍêÈ«Í¸Ã÷»¯£¬ÖÕ½áÖÐÐÄ»¯½»Ò×Ëù°µÏä²Ù×÷¡¢Ä±È¡±©ÀûµÄ¾ÖÃæ¡£¸ß¶îµÄ·µÏÖ»úÖÆÎüÒýÁËÖî¶àÓÃ»§Èë³¡£¬µ«ÓÉÓÚ´ú±Ò×ÜÁ¿ÊÍ·Å²¢Ã»ÉèÖÃ¶¨Ê±Ë¥¼õ£¬¶Ì¶Ì¼¸Ìì±»¡°Þ¶ÑòÃ«Õß¡±Ï´½ÙÒ»¿Õºó£¬ÁôÏÂ¾Â²ËÒ»Æ¬ÀÇ½å¡£¶øÉÏ±Ò¹æÔòÒ²ÊÇÄ£·ÂÖÐÐÄ»¯½»Ò×Ëù£¬×ßÉÏÁËÎ¯Ô±»áÍ¶Æ±µÄÈËÖÎÖ®Â·¡£ÉçÇøÍ¶Æ±×ÔÖÎ¡¢ÐÅÏ¢Í¸Ã÷»¯µÈ¾ùÎ´ÊµÊ©£¬Ä¿Ç°Ö»ÊÇÃÀºÃÔ¸¾°¡£
ÈºÐÛ¸î¾ÝÖ®Ê±£¬É±³öµÄÁíÒ»¸ö¡°Ôì·´Õß¡±ÊÇÁõÓÀÕÜ£¬ËûÏë´ø×ÅÔÚ¼Ð·ìÖÐÉú´æµÄÐ¡½»Ò×ÁªºÏÆðÀ´£¬¶á»Ø±»Í·²¿½»Ò×ËùÂ¢¶ÏµÄÀûÒæ¡£Ïñµ±ÄêÂíÔÆ£¬°ÑÓÐÇ®ÈË²Å¿ªµÃÆðµêµÄÈ¨Á¦£¬ÏÂ·Å¸øËùÓÐÈË¡£ÁõÓÀÕÜÏëÈÃÈËÈË¶¼ÄÜ¿ªµÃÆðÊý×Ö»õ±Ò½»Ò×Ëù¡£6ÔÂ·Ý£¬ËûÉÏÏßÁËÁÑ±äÊ½½»Ò×ËùExpreadÒ×µÃ¡£ÈÎºÎÈË¶¼ÄÜÃâ·ÑÔÚExpreadÉÏ¿ª×Ô¼ºµÄ½»Ò×Ëù¡£ËùÓÐÈë×¤µÄ½»Ò×Ëù¶¼ÔÚºóÌ¨¹²Ïí½»Ò×Éî¶ÈÓëÁ÷¶¯ÐÔ£¬ËùµÃ½»Ò×·ÑµÈ°´±ÈÀý·Ö³É¡£¡°100¸öÖ»ÓÐ±Ò°²1%Á¦Á¿µÄ½»Ò×Ëù¼ÓÆðÀ´µÄÁ¦Á¿£¬¿Ï¶¨´óÓÚÒ»¸ö±Ò°²¡£¡±Ä¿Ç°£¬ËûµÄÆ½Ì¨ÒÑÈë×¡5¼Ò½»Ò×Ëù¡£ËûÏòÍøÒ×¿Æ¼¼Ì¹ÑÔ£¬Õâ¶ÔÏµÍ³µÄ°²È«ÐÔÒªÇó·Ç³£¸ß¡£
¶Ô¹úÄÚÍâÎå»¨°ËÃÅµÄ½»Ò×ËùÄ£ÐÍ£¬±©×ß¹§Ç×Íõ¼áÐÅ½â¾ö½»Ò×ËùÐÅÏ¢Í¸Ã÷»¯£¬ÉçÇø×ÔÖÎµÈÎÊÌâµÄÖÕ¼«ÊÖ¶ÎÊÇ¿¿Çø¿éÁ´¼¼Êõ±¾Éí£¬¼´×öÈ¥ÖÐÐÄ»¯½»Ò×Ëù¡£¾Ý2018Äê4ÔÂµÄÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬Ä¿Ç°È«ÇòÓÐ½»Ò×Á¿µÄÈ¥ÖÐÐÄ»¯½»Ò×Ëù½ö14Ëù£¬ÓÉÓÚÆä²»Ò×²Ù×÷£¬Á÷¶¯ÐÔÊÜÏÞ£¬ÓÃ»§ÌåÑé²îµÈÔÒò²¢Ã»ÓÐÊÜµ½ÊÐ³¡¹ã·º½ÓÄÉ¡£±©×ß¹§Ç×Íõ¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£¬Ëû×öµÄÈ¥ÖÐÐÄ»¯½»Ò×ËùÈü±´CYBEXÔÚ×ÅÁ¦½â¾öÕâÐ©ÎÊÌâ¡£Èü±´CYBEXºËÐÄÊÇ»ùÓÚGrapheneÇø¿éÁ´ÒýÇæ£¬¸ÃÒýÇæ¸ßÐ§°²È«£¬ÄÜ¹»Í¨¹ýDPOSÈ¨ÒæÖ¤Ã÷»úÖÆ£¬Ìá¸ß½»Ò×´¦ÀíËÙ¶È¡£½«À´Í¨¹ýÉçÇø¾ºÑ¡£¬ÊµÏÖ½»Ò×ËùÉçÇø×ÔÖÎ¹ÜÀí¡£
ËäÈ»ÏÖÔÚÈ¥ÖÐÐÄ»¯½»Ò×ËùµÄÁ¦Á¿±¡Èõ£¬ÖÐÐÄ»¯½»Ò×¶¼²»¸Ò¶ÔÕâ¹ÉÁ¦Á¿Ð¡êï¡£Ò»µ©¼¼ÊõÎÊÌâ½â¾ö£¬Ëü¶ÔÖÐÐÄ»¯½»Ò×ËùµÄÉ±ÉËÁ¦ÊÇÖÂÃüµÄ¡£±Ò°²µÈÈý´óÖÐÐÄ»¯½»Ò×Ëù¶¼¶ÔÍâÐû²¼£¬ÔÚÑÐ¾¿´î½¨È¥ÖÐÐÄ»¯½»Ò×Ëù¡£VÉñµÄÑÔ´Ç¸ü¼Ó¼¤ÁÒ£¬ËûÏ£Íû¡°½»Ò×Ëù±ÜÃâÓÉ¹úÍõÕÆ¿ØÈ¨Á¦£¬ÖÐÐÄ»¯½»Ò×ËùÔÚµØÓüÖÐÈ¼¾¡¡±£¬²¢ÇÒ±íÊ¾¿´ºÃÈ¥ÖÐÐÄ»¯½»Ò×Ëù¡£
¶ÔÓÚ¸üÓÐÔ¶¼ûÕßµÄÑÐ¾¿Õß£¬ÑÛÇ°µÄÕùÂÛ¶¼ÊÇ¸¡ÔÆ¡£»ð±ÒÑÐ¾¿ÔºÔº³¤Ô¬ìÏÃ÷×î½üÔÚÌ¸µ½Ò»¸öÐÂ·¢ÏÖÊ±£¬ÑÛ¾¦ÀïÃ°×ÅÑ§ÕßÐË·ÜµÄ¹â¡£Ëû¸æËßÍøÒ×¿Æ¼¼£¬Ò»ÖÖÐÂµÄ´ú±Ò¶¨¼Û·½Ê½£¬¿ÉÄÜ»á³¹µ×µß¸²½»Ò×ËùÕâÖÖÐÎÊ½£¬¶øÓÃ»§½ñºóÖ»ÐèÒ»¸öÊý×Ö»õ±ÒÇ®°ü¾ÍÄÜ¸ã¶¨Ò»ÇÐ¡£Õâ¾ÍÊÇÓÉBancorËã·¨Çý¶¯µÄEOSÄÚ´æ£¨RAM£©½»Ò×ÊÐ³¡¡£ÔÚÕâ¸öÊÐ³¡ÖÐ£¬RAMµÄ¼Û¸ñÄÜÍ¨¹ý·´Ó¦ÊÐ³¡¹©Ðè¹ØÏµµÄ¹«Ê½Ëã³ö£¬Ã¿¸öÓÃ»§¶¼¿ÉÒÔ»ñµÃÒ»¸öÈ·¶¨µÄ´ú±Ò¼Û¸ñ¡£¼Û¸ñÒ²²»ÔÙÊÇÒÔÒ»ÖÖÔ¤ÆÚ´æÔÚ¡£ÓÃ»§Ö®¼äµÄ½»Ò×²»ÐèÒª½»Ò×Ëù´éºÏ£¬Í¨¹ýÖÇÄÜºÏÔ¼×Ô¶¯Íê³É¡£Õâ¾ÍÍêÈ«¶Å¾øÁË°µÏä²Ù×÷£¬ÊµÏÖÁË½»Ò×ËùÍ¸Ã÷¡¢¹«Æ½ºÍÈ¥ÖÐÐÄ»¯£¬´Ó¸ù±¾ÉÏ±£»¤ÓÃ»§µÄÀûÒæ¡£
£¨ÎÄÖÐÐ¡¾Õ¡¢Yuzo KanoÎª»¯Ãû£©
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-217036-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
´Ë´ÎÂÌµØ¼¯ÍÅÓë¿Æ¿ØÈ«ÇòµÄÐ¯ÊÖ£¬¶ÔÓÚÇøÓòÄÚµÄ²úÒµ·¢Õ¹ÓÐ×ÅÉîÔ¶µÄÒâÒå¡£
HappyBABYìû±´´´Ê¼ÈËShaziµ½·ÃÄê¸âÂèÂè Ë«·½´ï³ÉºÏ×÷
VIPKIDÆô¶¯V+Õ½ÂÔ ¹¹½¨¸²¸Ç0-18ËêµÄK12½ÌÓýÉúÌ¬,k12½ÌÓý ½ÌÑÐ vipkid ½ÌÓý
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£