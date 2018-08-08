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联想承诺推出全球首款5G手机 搭载高通骁龙855

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-08 07:03

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（原标题：Lenovo promises world's first 5G phone, using Qualcomm Snapdragon 855）

联想承诺推出全球首款5G手机 搭载高通骁龙855


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月2日消息，据VentureBeat报道，随着下一代5G移动网络即将推出，最大的缺失部分是可以在该网络上使用的5G智能手机。显然，联想已准备好弥补这一缺憾。该公司宣称，它将是第一家推出5G智能手机的公司，使用的是目前尚未发布的高通芯片。

联想承诺推出全球首款5G手机 搭载高通骁龙855

联想副总裁常程 (Chang Cheng)在微博上发表了一篇已被删除的帖子，他表示，联想将搭载高通骁龙855芯片组，推出全球首款5G手机。尽管高通尚未正式推出这款处理器，但据信该产品自6月以来已经投产，这将使联想5G有机有望在2018年末或2019年初上市。

高通今年早些时候曾宣布，已与19家移动设备制造商签署了5G调制解调器和骁龙芯片协议。该公司随后表示，正努力帮助未指明身份的客户最早于今年年底将首批5G设备推向市场，尽管该公司预计大多数客户将在明年推出5G手机。高通可能会在12月或更早的时候宣布骁龙855处理器。

联想可能会以自己的名义或摩托罗拉的名义推出5G手机，联想在2014年从谷歌手中收购了这家著名的手机制造商。常程的评论指向了某种集成了5G技术的单一设备，而摩托罗拉已经花了两年的时间研发了名为“5G Moto Mod”的附件，它将为4G手机添加5G功能，现在人们普遍认为它就是Moto Z3。

摩托罗拉预计将于明天在芝加哥举行的活动中正式推出Moto Z3和5G Moto Mod，因此有可能在那里发布更多的5G公告。联想也有可能将5G整合到其自有品牌的大屏幕“Phab”手机系列中，或者推出全新的设备来搭载这项技术。在该公司发表正式声明之前，第一部5G手机的上市时间和定价等信息仍不明朗。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217037-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机高通摩托罗拉5G骁龙

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