马斯克说错了?NASA最新研究称火星环境难地球化

(原标题:Scientists Say We Can’t Terraform Mars. Elon Musk Says We Can)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月1日消息,伊隆·马斯克一直都把火星称作一颗需要改善的星球,他认为改造火星之后就能适合人类居住。但是据美国宇航局赞助的一项最新研究称,用“拆除”来描述这个过程或许更恰当。进行这个研究项目的科学家称,我们绝对不可能将火星地球化,也就是说我们无法将它的环境改造成人类不需要生命维持系统就能够生存在那里的状态。

打造一个新的大气层。火星拥有一个超级稀薄的大气层,人类如果没有任何防护的待在火星表面,很快就会死亡。最可能的死亡原因就是没有足够的大气压力来阻止你的器官被撕裂。如果你存活的时间稍长一点,你也有可能遭遇缺氧窒息、低温冰冻和超多的紫外线辐射。

这项研究发表在周一的《自然天文学》杂志上,研究中考虑了在火星上让大气压增加到适合人类生存的程度是多么困难,增加大气压能让人类不需要穿着增压太空服或者不需要佩戴呼吸装置就能够在火星表面行走。

根据这项最新研究,火星上没有足够的二氧化碳让大气压增加到地球的大气压水平。研究人员称,最多也只能够将火星的大气压从地球大气压的0.6%增加到7%。但是那种大气压力也无法保证你的器官不会遭到破坏。

研究人员是根据太空飞船对火星长达20年的观测做出这一推断的,但是这份研究所传递的信息还不足以让马斯克退却。周一晚间,马斯克在推特上宣称,火星土壤中含有足够的二氧化碳能够使火星地球化。但他并未详细说明他这一言论的科学研究依据。

然而正如美国宇航局的报告所声称的,我们现在还没有技术能够实现火星的地球化转变。那并不意味着我们未来不会拥有这种技术。马斯克计划的是在2024年之前将人类送往火星,六年时间足以发生许多变化。(过客)

