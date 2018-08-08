建上海工厂钱从哪里来？马斯克:从中国的银行贷款和发债

建上海工厂钱从哪里来？马斯克:从中国的银行贷款和发债,马斯克 中国 上海 特斯拉 汽车 汽车公司

（原标题：Musk says Tesla won't be selling stock）

科技传媒网讯 网易科技新闻8月2日消息，据CNBC报道，特斯拉(Tesla)汽车公司首席执行官伊隆・马斯克(Elon Musk)认为，他的电动汽车公司不需要通过出售股票来筹集资金，并称可以通过向当地银行贷款和在亚洲发行债券的方式帮助建设中国新厂，马斯克预计这家工厂的建设成本约为20亿美元。

马斯克：建上海工厂靠当地银行贷款 （来源：网易科技频道）

昨日，消息人士透露，特斯拉计划投资50亿美元在中国建厂。

马斯克在周三的特斯拉第二季度财报电话会议上表示：“我们在任何时候都不会增加股本，我不希望这么做，也不打算这么做。”

投资者对特斯拉将如何继续为其运营提供资金表示怀疑，因为该公司正在大量烧钱以加快其Model 3轿车的开发和生产。特斯拉周三表示，其季度亏损从去年同期的4.014亿美元扩大至7.427亿美元。

特斯拉表示，该公司正在通过提高利润率和削减成本来实现盈利。马斯克称，公司第三季度的现金流将转正。在营收超过分析师预期后，该股在盘后交易中上涨9%。

至于即将在中国新建的工厂，马斯克称该计划将通过亚洲债券市场筹集资金。他预计，这家工厂的建设成本约为20亿美元，大部分资金将“通过债务融资”筹得。

在6月5日举行的年度股东大会上，马斯克和特斯拉全球销售主管罗宾・任(Robin Ren)表示，他们计划在中国建设一家“无畏级”工厂，同时生产电池并组装汽车。特斯拉上月表示，它已与中国政府签署协议，将在上海建造三号超级工厂（Gigafactory 3）。这是该公司在美国以外建造的第一个所谓的超级工厂。

特斯拉将需要增加债务，因为制造方面的挑战令该公司陷入现金短缺状态。分析师表示，他们认为马斯克将转向亚洲市场，因为他不太可能从美国债券投资者那里获得更优惠条件，就像他在2017年发行的价值18亿美元垃圾债券那样。

考恩公司(Cowen)可持续能源与工业技术董事总经理杰弗里・奥斯本(Jeffrey Osborne)表示:“鉴于中国的新能源汽车法规已经出台，我预计推动一家电动汽车工厂和电池厂的债务条款将比目前的美国市场更加宽松。”

特斯拉(Tesla)始终在快速烧钱，因为制造问题妨碍了其实现Model 3电动汽车的生产目标。该公司周三表示，将在当前季度以正毛利率生产至多5.5万辆Model 3汽车，这令外界对该公司在2018年实现盈利和现金流转正的目标充满希望。

特斯拉第二季度末现金支出为27.8亿美元，此前该公司的资本支出为6.1亿美元。马斯克在周三写给投资者的一封信中表示，三号超级工厂生产的汽车将使特斯拉能够满足中国的需求。特斯拉表示，首批汽车预计将在大约三年内投产，建设将在“未来几个季度”开始。最终该厂每年将为中国客户生产50万辆汽车，但工厂满负荷运行可能需要长达5年时间（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217039-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm