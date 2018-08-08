易读|星巴克与阿里全面战略合作，这次不光有外卖

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科技传媒网讯 网易科技新闻8月2日消息，阿里巴巴与星巴克达成战略合作，此前有媒体报道饿了么承接星巴克外卖配送业，阿里巴巴张勇在现场表示，二者的合作不止与此，“双方的合作从智慧网点、会员整合，延伸到咖啡制作和配送每个环节。”

据悉，双方将共同打造具有突破意义的星巴克线上新零售智慧门店，基于天猫新零售方案横向打通星巴克和阿里生态系统的多个数字化消费者运营平台，实现全域消费场景下会员注册、权益兑换和服务场景的互联互通，突破零售消费生活的时间空间限制，为中国消费者提供一店式、个性化的升级体验。

此外，星巴克将依托饿了么配送体系，正式上线外送服务。同时基于盒马以门店为中心的新零售配送体系，共同打造星巴克“外送星厨”。

星巴克和阿里巴巴将联手开创星巴克线上新零售智慧门店。消费者可以通过饿了么、盒马、淘宝、支付宝、口碑等多平台和星巴克自有应用等任一入口，访问全新的星巴克线上新零售智慧门店，享受包括积分、社交礼品、电子商务、移动订购和交付以及其他互动体验在内的数字体验。未来这些入口还将与星巴克星享俱乐部会员系统连接，为每位会员个性化专属定制，最终实现“千人千店”的新体验。

同时，今年9月中旬开始，星巴克将在北京和上海的300家门店通过饿了么试点外送服务，并计划于年底前延伸到全国30多个主要城市2000多家门店。这将成为中国商业零售史上规模最大、覆盖面最广、受益人数最多的一次系统性升级。从专门设计的外送杯盖和密封包装，到特制的冷暖保温配送箱和专属配送团队，饿了么配送体系处处保障星巴克严格的外送要求。

星巴克还将与盒马深度合作，基于其以门店为中心的新零售配送体系，共同打造首家进驻盒马鲜生的品牌外送厨房，最快将于今年9月落户上海和杭州部分盒马门店。作为星巴克另一外送专用渠道，“外送星厨”将为下单用户提供最快30分钟免费送达的星巴克现制咖啡，进一步延展星巴克外送体验和覆盖范围。

星巴克中国首席执行官王静瑛表示，此次合作将全面打通从第一空间到第四空间（即：生活空间――工作学习空间――线下零售门店――线上零售平台）的所有限制。中国将成为星巴克全球第一个实现星巴克体验全空间贯通的市场。

据悉，早在今年2月份的电话会议上，星巴克中国CEO王静瑛就曾表示要在中国推出外卖服务。

6月份，星巴克总裁兼CEO凯文・约翰逊透露，星巴克中国团队正与一家大型科技公司商讨派送方面的合作事宜，有业内人士推测，上述科技公司为阿里巴巴。

本月初，星巴克前执行董事长霍华德-舒尔茨（Howard Schultz）曾暗示，他与阿里巴巴马云可能会开展合作。（彭丽慧）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217040-1.html

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