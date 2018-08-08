波音与MIT携手成立新研发中心 专注打造无人驾驶飞机

（原标题：Boeing to open Boston-area research center for autonomous flight）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月2日消息，据TechCrunch报道，虽然飞行汽车还未成为现实，但实际上我们正处于通用航空领域的大变革时代，许多初创企业和像空客这样的老牌企业正研发现代技术，以便让更多的人体验飞行技术带来的改变。波音目前还不是通用航空领域的成员，但它显然不想被落下。

该公司今天宣布，将在波士顿设立新的研发中心，专注于设计、制造和飞行无人驾驶飞机。波音的新航空航天中心占地9290平方米，将由波音公司工程师和其去年收购的极光飞行科学公司（Aurora Flight Sciences）员工组成。不出所料，该公司还计划与麻省理工学院的研究人员合作，后者是该公司在肯德尔广场(Kendall Square)新办公室的房东。

波音公司首席技术官格雷格・海斯洛普（Greg Hyslop）在今天的声明中说:“波音公司正在开发新的无人驾驶交通工具和未来的运输系统，这些系统将使飞行变得更容易。通过投资这个新的研究设施，我们正在创建一个中心，我们的工程师可以在这里与世界各地的波音工程师和研究伙伴合作，并利用剑桥创新生态系统。”

麻省理工学院表示，预计到2020年底，波音公司将占据这个新的空间。极光飞行科学公司位于肯德尔广场的现有研发中心员工，将搬进新的研发中心，并代表波音公司展开运营。极光飞行科学公司创始人兼首席执行官约翰・朗格弗德（John Langford）说：“通过扩大Aurora与麻省理工学院30年的关系，并与波音公司合作，我们正在建立一个协作空间，工程师、学生和研究人员可以共同来创建定义下个世纪空中飞行的技术。”

新协议建立在波音公司和麻省理工学院之间长达一个世纪的合作基础上，这些合作曾推进航天创新。去年，波音公司宣布将作为一项耗资1800万美元的项目提供赞助，替换麻省理工学院的莱特兄弟风洞。此外，波音还收购了极光飞行科学公司，后者正致力于研发电动无人驾驶交通工具，包括一款正在考虑为Uber空中客运提供服务的空中出租车。

波音公司的另一家子公司Insitu主要研究军用和民用无人机系统。与此同时，波音公司的HorizonX风险投资部门始终在投资其它专注于无人驾驶飞行控制的项目，该公司还在研究无人驾驶货运航空设备以及客机的无人驾驶技术。本月早些时候，波音公司宣布成立了一个名为“Boeing NeXt”的新组织，旨在召集公司内的研究人员，以塑造旅行和交通运输的未来，其中包括下一代、基于区块链的航空交通管理系统，用于测试无人驾驶系统。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217042-1.html

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