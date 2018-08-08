易读|余承东率队到苏宁见张近东 合作目标升至500亿

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月2日消息，苏宁易购818发烧购物节第一天，华为消费者业务CEO余承东率队到访苏宁总部，与苏宁控股集团董事长张近东会晤。据了解，此次会晤将2017年制定的3年销售300亿的目标升级到了500亿。

2017年8月8日，余承东到访苏宁，双方签订了战略合作，制定了3年销售300亿的重要目标。截至2018年8月，经过一年时间，华为品牌在苏宁全品类总销售远超预期，双方均表示，按照目前的增长势头，未来将取得的成就更加值得期待，因此在原有的战略目标上再度升级，达成3年500亿的新目标。

除了将目标升级之外，苏宁易购集团副总裁顾伟重点谈及了苏宁零售云、大润发、苏宁小店等新渠道模式，以及“苏宁拼购”等新的营销玩法。截至目前，苏宁易购零售云门店已突破1000家，全年目标3000家，华为品牌已经入驻其中794家开设专区，通过进一步深化联合运营，争取在县镇市场上。

同时，苏宁与大润发的战略合作，据了解，苏宁易购将全面进驻大润发的家电3C专区，华为专区也将100%进驻，818期间完成近300家苏宁大润发门店的升级。（崔玉贤）

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