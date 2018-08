隐私革命:区块链如何重塑我们的经济

(原标题:Privacy Revolution: How Blockchain Is Reshaping Our Economy)

科技传媒网讯 网易科技新闻8月2日消息,据福布斯杂志网站报道,互联网为全世界人民提供了无与伦比的交流方式。在WhatsApp和Facebook messenger上,每天发送的信息总计超过600亿条,此外每天发送的电子邮件数量高达2690亿封。然而,随着时间的推移,这些平台逐渐变得集中化,成了黑客和其他渴望获取用户数据的主要目标。这两者始终都在威胁用户的隐私安全。

图:加拿大维持运转的比特币矿场

区块链技术的颠覆性力量为我们创造了全新的数据存储方式,允许用户完全控制他们想要公开分享的个人信息。利用区块链技术的潜力和“去中心化”特性很可能是保护我们隐私的关键。

集中化威胁

最近Facebook因剑桥分析(Cambridge Analytica)数据泄漏事件面临处罚,这也揭露了互联网公司收集用户私人数据赚钱的套路。据估计,全球有8700万Facebook用户的个人信息被剑桥分析公司滥用,这是社交媒体史上最严重的数据泄露事件之一。

技术进步揭示了通过区块链技术管理数据的另一种方法。但这种方法并不是什么新奇的东西,事实上,它可以追溯到许多最早的互联网思想。“去中心化”为我们今天所知的、无与伦比的万维网奠定了基础,它也是区块链技术的一个核心特性。

分布式隐私

区块链提供的不可篡改和透明公开让用户重新获得隐私的控制权。然而,这项技术还处于起步阶段。

许多企业家正试图利用结合了密码学和区块链的先进技术来提高数据隐私安全。诸如Origo、Oasis和Mainframe等项目完全致力于保护用户的隐私。作为Origo的创始人,Baron Gong多年来始终是隐私维权人士。Origo主要通过数据计算技术实现智能合同的隐私保护。“零知识证明系统”允许用户在不披露任何数据的情况下进行验证。

Baron Gong解释说:“在Origo Network中,我们使用的许多应用程序都不会影响到用户的数据。我们正在对你的数据进行计算证明,区块链不存储你的数据。”用户可以放心,他们的个人数据不会被多家公司共享,这是因为Origo智能合同是私有的,而像Ethereum这样的智能合同是公开的,全世界都可以看到。

虽然欧洲《通用数据保护条例》(GDPR)的实施是为了防止私人公司保留数据,但是没有办法保证个人数据在公司的数据系统中被完全删除。区块链的“无信任共识”机制使用户能够确定数据是否被正确地使用。如果有必要,用户可以选择永久删除。

类似地,Oasis Labs设计了Ekiden系统,该系统在可信执行环境(TEE)节点中执行链下智能合约,并保持与链上相同的安全性。TEE是主处理器的一个独立安全区域,其中的代码和数据在受到软件和硬件攻击时会受到最高级保护。没有人(包括矿工),可以看到正在运行的代码。

与目前的隐私货币(如Monero和Zcash)不同,这些区块链项目提供了更多在真实世界保护隐私的应用程序。这些项目可能对财务、企业和医疗保健有很大的好处,因为合同中通常包含敏感的个人信息。

区块链技术落地

在地方层面上,区块链的落地相当缓慢。不过,新加坡、菲律宾和瑞士等国已逐步出台政策,支持区块链技术和数字货币。爱沙尼亚甚至发起了电子护照项目,允许公民在区块链上注册他们的数据。当然,大众接受还需要改变观念。另一个促进保护隐私的项目Mainframe,启动了第一个全球线下“空投”。他们在现实生活中举办活动,捐出价值300万美元的代币。为了将区块链技术从单纯的加密货币投机转向现实世界的应用,它已经做出了重大努力。

全世界领先的风险投资公司,包括FBG Capital、Zeroth Crypto、Rockaway Blockchain Capital、Chainfund Capital、Cluster Capital、Binance Labs以及Pantera Capital等,都已经认识到区块链技术的巨大潜力。他们投资和支持了众多区块链项目,这些项目有的试图保护隐私,有的试图将权力还给消费者。

现有的区块链和集中式网络使用户信息很容易丢失或被误用。有些企业家已经提出了利用先进技术保护用户数据的项目,将密码学和区块链技术结合起来,并开始逐步实现落地。(小小)

