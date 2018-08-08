易读|代步工具到酷玩智能 Segway-Ninebot发2款新品

崔玉贤/文

就像提到iPad就想到平板电脑一样，Segway也成为电动平衡车的代名词，。在被Ninebot收购之后，搭载小米渠道发布的Segway-Ninebot九号平衡车因其亲民价格让大众更为所知。在稳居短交通工具的领导地位之后，Segway-Ninebot开始向酷玩方向转型，同时发布了两款新品――卡丁车套件，让平衡车秒变卡丁车；以及平衡轮W1。

在这两款新品之后，Segway-Ninebot在一些城市开启了以“头好玩家”为主题的新品活动。“头号玩家”不仅意味着新产品赛格威平衡轮W1的易上手，酷玩的属性，可以让更多的人成为“头号玩家”；也希望公司的酷玩产品，可以改变世界，为人类的生活带来更多新体验。

酷玩产品：平衡轮W1和卡丁改装套件

从工具到玩具，Segway-Ninebot近日推出了两大酷玩产品：赛格威（Segway）平衡轮W1和卡丁车套件。

赛格威（Segway）平衡轮W1采用了Segway卓越的自平衡技术，兼具了行走和玩乐两个属性，其采用踩立式操控方法：即踩即出发，非常简单易学，玩家只需三分钟就可以掌握。

而且还可以挖掘出N+1种新奇玩法，晋级为超级玩家。

赛格威（Segway）平衡轮W1不仅玩法多样，外观也非常吸睛。它摒弃了双轮、一杆、一把手的传统平衡车造型，只留下两个倒三角双轮。黑白两色主色调，车轴上的流线型氛围灯，可在蓝色与彩色模式间切换；单机上的两个便携手提带，与整机的科技感设计统一，便于携带。此外，仅7千克的重量和小巧的身材，可以直接将它装进背包。

如果你拥有一台Ninebot九号平衡车的话，再加上Segway-Ninebot推出的卡丁改装套件，可以秒变卡丁车。

在安装方面，只需将Ninebot九号平衡车卡丁改装套件与小米九号平衡车或者迷你九号平衡车加强版装载在一起，即可组装成为卡丁车。由于该套件拥有4档车身长度调节、3种高度方向盘调节以及3种速度模式，可以满足从小朋友到“老顽童”不同年龄层玩家的需求。

而且，只需双击刹车踏板，即可在前进和后退模式中切换。

据了解，该卡丁车还荣获了德国红点最佳设计奖的外观设计。

这款卡丁车改装套通过了多方位多角度的严苛碰撞测试，具有双重防撞保护――外部塑料吸能层能有效减少撞击时的冲击力量；内层的钢制主梁则为车身提供高强度的保护。

不仅如此，它还具备双重刹车系统，在紧急情况或者电子刹车故障时，可以用手刹来实现紧急制动。

此外，由于卡丁车控制器和平衡车之间采用有线（主要）和蓝牙无线（配用）两种通讯方式，即使有线通讯出现故障，系统也会在毫秒级时间内瞬间切换至蓝牙通讯。

从代步工具到酷玩智能

Segway被称之为平衡车的鼻祖，乔布斯给予了这款车极高的评价：“这部车未来将改变人们的出行方式”。从美国国防部、警局、巡逻的警察到机场安检、竞技赛场的后勤人员到旅游景点，都有配备Segway-Ninebot产品，作为代步工具。甚至成为美国总统的小布什将Segway作为美国的国礼，赠送给全球各国政要。

在智能端交通方面，Segway-Ninebot已然是领军企业，在各大电商销量排名榜上，也是同类产品的第一。Segway-Ninebot也将自己定位为智能出行的创造者，坚持“简化人和物的移动，让生活更加便捷”。

据相关工作人员透露，在2015年3月，Ninebot与Segway战略合作之后，Segway-Ninebot在产品多元化上进行了更多的探索。其中，酷玩智能的产品线就是其一。

“我们希望除了代步工具之外，Segway-Ninebot的产品更具酷玩属性，更贴近消费者，与时尚结合。”该人士表示。

除了智能短交通出行，Segway-Ninebot还涉及了移动、机器人领域。据了解，目前Segway-Ninebot公司旗下拥有四大核心自主品牌：产品品牌Segway和Ninebot，机器人品牌Segway Robotics，服务品牌Segway Discovery，以及技术赋能品牌Segway Inside和定制化品牌Powered by Segway。

在机器人方面，Segway Robotics近期已经与美团点评达成合作，并在朝阳大悦城等试点进行外卖配送。

Segway-Ninebot公司董事长兼CEO高禄峰曾表示公司的目标就是：“让创新短交通和机器人产品服务全球超过10亿人”。

在更贴近消费者的酷玩系列产品发布之后，Segway-Ninebot距离10亿人的目标更近了一步。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217045-1.html

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