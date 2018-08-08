VIPKID发布“三年十城百国”国际化战略

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月2日消息，VIPKID今日正式对外公布“三年十城百国”国际化战略：计划在未来三年内，在全球10个重要支点城市开设办公室，将教育服务覆盖到100个国家。

VIPKID方面表示，截至目前VIPKID在全球设立了9个办公室，签约北美外教数量超过6万名，付费小学员数量突破50万，海外学员数量已经遍布63个国家和地区，每日课程数量超过18万节，每日上课总时长达450万分钟。

VIPKID表示，其海外学员已经覆盖日本、韩国、西班牙、法国等63个国家和地区，为了进一步扩大该平台的国际化版图，VIPKID全面启动“三年十城百国”战略，计划在三年内实现海外学员覆盖上百个国家，在全球数十座城市中展开具体业务；目前，VIPKID在美国硅谷、韩国首尔等城市设立了办公室，未来会在阿根廷、西班牙等国家进行进一步纵深发展。

VIPKID创始人及CEO米雯娟表示， VIPKID的国际化战略主要分为三个阶段，第一步是打磨国际化产品和服务模式，第二步则是建立国际领域合作伙伴关系，第三步VIPKID将着力拓展优质教育国际市场服务；VIPKID坚持在海外市场实行本地化运营，用当地的专业教研团队以及运营团队为用户提供最优质的产品和服务，以产品驱动业务，避免出现中国公司出海“水土不服”的问题。

VIPKID方面表示，在去年8月VIPKID推出了在线中文教育平台Lingo Bus，开始探索国际化产品及服务模式的出海；迄今为止，Lingo Bus注册用户已超过10000名，学员遍布美国、加拿大、埃及等多个国家；其平台负责人苏海峰表示，未来三年内，Lingo Bus要实现海外付费学员达50000人的目标，培养超过10000名优秀的少儿汉语老师。

米雯娟表示，“我们有信心让优质教育模式走出海外，为全球的孩子带来高品质的教育，也有信心搭建一个全球化的文化教育平台，提升世界对中国文化、中国技术的印象，让更多的孩子成为世界小公民。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217047-1.html

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