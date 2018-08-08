掌阅发布“课外书“内容产品 面向青少年阅读,课外书 青少年 掌阅 丛书 阅读器
在内容上，掌阅课外书宣称：引进教育部语文新课标推荐图书，以及人民文学出版社、二十一世纪出版社、经典系列丛书、新蕾出版社的国际大奖小说系列、中国儿童文学经典、沈石溪系列丛书、郑渊洁系列丛书、汤素兰系列丛书、安武林系列丛书、梅子涵系列丛书、伍美珍系列丛书、火雀少儿大奖系列等书籍和出版社。
此外，邀请专家导读，签约多领域老师学者，例如物理学家李淼，“红学家”刘心武，作家、剧作人白先勇，《娟子妈妈讲故事》创始人王娟，科普作家汪诘，作家毕飞宇，“知识网红”代表河森堡等。
在内容分类及推荐上，该产品按小学、初中、高中，以及不同年龄段推荐书籍，并汇集教育界专家老师和国内中小学名校推荐书单。
此外，产品的内容有APP和电子书阅读器两种承载形式，据了解，掌阅课外书电子书阅读器为iReader Ocean定制版，相关配置为6.8英寸E-ink电子墨水屏，8GB存储空间，1500mAh电池。据悉，掌阅课外书阅读器8月2号正式在京东、天猫、掌阅APP上开启预约，8月8日开始现货销售。（曲舜）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217048-1.html
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