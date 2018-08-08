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VIPKID启动V+战略 构建覆盖0-18岁的K12教育生态

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-08 21:00

VIPKID启动V+战略 构建覆盖0-18岁的K12教育生态,k12教育 教研 vipkid 教育

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月2日消息， VIPKID今日对外公布了其以教育、科技、服务为核心的“V+战略”，并公布了一系列围绕该战略的举措，包括打通K12年龄层的四大课程体系规划，推出行业首个家长契约服务和全球首个第三代教育技术引擎，推出全家英语计划VIPFamily等。

VIPKID启动V+战略 构建覆盖0-18岁的K12教育生态



VIPKID方面表示，“V+战略”的核心是围绕教育、科技、用户服务三大教育内核，通过多品牌、多课程体系以及国际化战略，构建一套覆盖0-18岁的K12教育生态，满足不同年龄、不同地区学生的学习需求，培养面向未来、具备国际化视野的“世界小公民”。

据VIPKID方面表示，其组建了一支超过400人的教研团队，平均教研经验超过8年；此外，VIPKID还与Houghton Mifflin Harcourt(HMH)、牛津大学出版社等全球11家国际顶级教育机构达成深度合作，并在此基础上构建出四大课程体系，这套课程体系同时对标中国新课标和美国课标，结合多品牌矩阵完成了0-18岁年龄段的主修课体系搭建，同时配合音频、视频、绘本阅读、学习社群等辅修产品，为孩子们提供从启蒙到学霸的一站式学习方案。

VIPKID创始人及CEO米雯娟表示，对于在线教育公司而言，是否具备自主教材研发能力，是判断一家英语教育公司是否合格的核心标准。教育不是消费品，不能倒买倒卖，所以VIPKID从一开始，就建立了一支强大的教育研发团队，开发适合中国孩子的、符合线上教学特点的教材内容。站在国际权威教育出版机构等巨人的肩膀上，VIPKID打造了优质在线教育产品，可以说是国内首家具有深度教研开发能力的教育科技公司

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217050-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:教育VIPKID教研K12教育

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