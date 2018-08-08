揭秘世界首个"高科技生态村" 居民自给自足没停车位

（原标题：The world’s first “high-tech eco village” will reinvent suburbs）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息，据Fastcompany报道，在荷兰首都阿姆斯特丹附近，有个被称为ReGen村的地方，它被视为世界上首个“高科技生态村”。这里的居民自己收集和储存用水和能源，自己种植食物，并处理自己产生的大部分垃圾。让这里显得与众不同的是，村里没有汽车。

从阿姆斯特丹乘车半小时后，你会看到一片农田正变成新式社区。垂直农场以及房屋周围的传统田地和果园，将为居住在那里的人们提供食物。食物废料将现场转化为水产养殖的鱼类饲料。房屋会过滤雨水，但那里没有车道。一个“村庄操作系统”技术平台将使用人工智能（AI）同时管理可再生能源、食品生产、供水和废物处理等系统。

这个占地50公顷的社区将几乎可以自给自足，因为它收集和储存雨水和能源，自己种植食物，并处理大部分自己产生的垃圾，最初计划于2017年建成。不过因开发商ReGen Villages与当地政府在项目上存在巨大分歧，建设计划被一再推迟。但在这今年7月份，该项目最终获得政府批准，ReGen Villages已准备好采取下一步行动。

ReGen Villages的创始人詹姆斯・埃利希(James Ehrlich)说：“我们可以将整个社区连接起来，并围绕着自然资源进行整合。”如果该项目筹集到开始建设所需的最终资金，那么现在看似荒芜的土地将会有新的运河、湿地和池塘，它们可以吸收暴雨带来的雨水(该地区在海平面以下7米，面临洪水侵袭的危险)，并可吸引候鸟前来。

这片土地将种植树木，被打造成花园和食物森林。在温室里的垂直花园将种植食物的碳足迹减至最小。从小房子、排屋到更大的别墅，203套新住宅将为这个人口可能在15年内翻倍的地区提供所需的足够住房。这些房子的价格从20万欧元到85万欧元不等。

随着城市变得越来越昂贵和拥挤，埃利希认为这种高科技生态类型的发展可能会变得更加普遍。他表示:“过去几年，我们确实看到市场发生了变化，城市出现了空心化。城市生活变得昂贵异常，而生活质量却在下降，尽管千禧一代或年轻人真的很想住在城市中，但事实是他们负担不起相关费用。这种趋势正促使人们向城市以外的社区发展。”

此外，还需要重新考虑基础设施，以使其在更低环境影响下更有效地工作。新开发方案考虑到所有因素，从电力到污水管道等，它们都被视为一个相互连接的系统，软件将各个部分连接起来。以电动汽车为例，它们将被停在社区的周边地区，以保持街道成为步行街。此外，电动汽车也能储存来自社区太阳能电池板和其他可再生能源产生的额外电力。

这个社区的工作方式与大多数社区截然不同。由于预计无人驾驶汽车将在未来几年问世，为了鼓励人们步行和骑自行车，这里的房子并未设计停车空间。沿着社区边缘的一条新的公交线路，有专门的公交专用道，可以把居民带到阿尔米尔镇（Almere）或是阿姆斯特丹。

用水主要来自收集的雨水。现场养殖包括养鸡和养鱼，这将为当地提供很大一部分食品供应。如果邻居自愿为社区服务――整理花园、教授瑜伽课或者提供老人看护，社区将使用基于区块链的时间银行来跟踪他们的工作时间，然后为他们的HOA（物业管理费）提供折扣优惠。

一个“活体机器”，即利用植物和树木过滤污水的系统，以及单独的厌氧消化池，可以处理附近的污水，并提供在能源系统中重复使用的灌溉用水。一个处理食物和动物垃圾的系统将使用黑兵蝇和水生蠕虫来消化这些垃圾，并创造鸡和鱼的饲料。其他家庭垃圾，如罐子和瓶子，将由市政回收系统处理，至少最初是这样。

埃利希认为，这一设计在其他地方也是可行的，尽管它可能不容易符合现有的法规，而且需要政治上的支持。他说:“我们知道，世界各地的政府正处于绝望的境地，无法满足在全世界建造超过10亿套新住房的需求。这是一场可怕的房地产危机。与此同时，他们也在面临许多挑战，比如农民的商业利益，传统房地产开发商的商业利益。目前的大部分规则都是基于地区规模的思考――基于电网的电力，地区规模的用水，地区规模的污水等。”

融资是另一个挑战：当典型的房地产开发商寻找高回报率和快速退出时，ReGen Villages计划继续参与其开发，并获得长期、个位数的回报。该公司仍在筹集新开发项目所需的最后一轮资金。因为阿尔米尔镇有不允许高密度的规定，最初的开发也会更加昂贵。但是一旦它建成了（埃利希期望在2019年完工），其他人就能更快地跟进。他表示:“我们可以获得大量等待我们完成下一个试点项目的巨额资金，因此我们需要概念的证明。”

ReGen Villages计划在像瑞典的Lund、丹麦的Lejre-Hvalso这样的城市附近建设未来的发展项目，并最终希望将低成本版社区带到发展中国家。他说:“我们可以想象去印度的农村地区、撒哈拉以南的非洲地区，我们知道那里有20亿到30亿人生活，我们知道那里将有数亿人进入中产阶级行列。我们希望尽快到达那里，建设新式郊区和新式社区。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217052-1.html

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