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头条关闭Musical.ly:10亿美元收购 并入抖音海外版

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-08 23:02

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（原标题：China's Bytedance scrubs Musical.ly brand in favor of TikTok）

头条关闭Musical.ly:10亿美元收购 并入抖音海外版


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息，据国外媒体报道，周三晚些时候，北京字节跳动科技公司宣布，将关闭其去年12月以近10亿美元收购的流行视频应用Musical.ly，并将用户转移到抖音海外版TikTok。

Musical.ly于2014年推出，TikTok于2016年推出，两个应用都可以让用户创作和分享唱歌和跳舞的短视频。这些短视频涉及的都是知名歌曲，很多还添加一些特效滤镜。

虽然这两款应用都是在中国开发的，但Musical.ly在美洲和欧洲的青少年中却轰动一时，而TikTok在亚洲的年轻人中变得很火爆。

TikTok全球营销主管斯特凡・海因里希(Stefan Heinrich)在发给路透社的一封电子邮件中表示，“Musical.ly和TikTok目前在互补的地理区域运作，没有太多重叠，而随着这两个平台继续快速增长，现在是把它们结合起来的时候了。”

海因里希表示，他们之所以接受与TikTok品牌合并，是因为TikTok “更好地反映了平台上创造的内容的广度，超越了音乐、喜剧、表演艺术等。”

他说，“对一个平台提供支持，将使我们能够更快、更容易地扩大我们的业务――建立本地团队来支持每个市场。”

据该公司称，Musical.ly最近每月活跃用户已经达到1亿。而TikTok在6月份自称，自己每月活跃用户有5亿。

字节跳动科技公司旗下新闻聚合应用“今日头条”非常成功，这让该公司在中国火爆的科技行业成为估值最高的初创公司之一。

不过TikTok曾因存在不当内容，在印度尼西亚曾被临时封禁。TikTok在国内仍然是一个独立存在的应用，但名字叫“抖音”。

Musical.ly联合创始人兼TikTok高级副总裁朱骏在一次记者招待会上表示，“鉴于两个平台经历的共同使命，把Musical.ly和TikTok合并在一起当然是自然的选择――这将会创造出一个让大家都能成为内容创作者的社区。”

该公司在这次记者招待会上表示，新应用将能够让用户访问到来自一些新增加国家的内容，提供了对合并前两应用各自才能访问区域的浏览选项。诸多新功能之一是提醒功能，当用户在这款应用花费时间超过两个小时，应用就会给予提醒。这类似于社交媒体巨头Facebook在本周三推出的一个选项功能。

该公司表示，现有用户的账户和内容将被“移至新的TikTok应用”，该应用预计将于周三晚些时候在应用商店推出。

字节跳动去年11月份表示，收购Musical.ly将帮助其用户和广告客户进入新市场。

上个月，Musical.ly关闭了live.ly。live.ly是Musical.ly开发的一款流媒体直播应用，后来被字节跳动收购。该公司劝用户试用一下LiveMe，这是字节跳动投资的一款应用。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217053-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:海外版抖音Musicallytiktok

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