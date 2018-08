苹果已向爱尔兰补缴90亿欧元税款 还差50亿未付

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息,据路透社报道,苹果迄今已向爱尔兰补缴90亿欧元(合104亿美元)的税款,这占据欧盟委员会所开的追缴罚单的三分之二。

2016年8月,欧盟委员会要求爱尔兰向苹果追收130亿欧元(合151亿美元)的税款,原因是非法税收协议让苹果享受了不公正的竞争优势,这违反了欧盟的国家援助规定。

除了需缴纳130亿欧元的税款,苹果还需支付10亿欧元的利息。

在最新财报中,苹果指出,“截至2018年6月30日,已向托管账户转入45亿欧元的补缴金额。2018年6月30日之后,公司已把另一笔45亿欧元的资金汇入托管账户。”

苹果和爱尔兰将针对欧盟委员会的裁决提出上诉。这笔款项将存放在托管账户中等待上诉结果,这场上诉预计将耗费数年时间。

欧盟委员会表示,一旦苹果付清需补缴的税款,它将撤销去年10月对爱尔兰发起的诉讼。(惜辰)

