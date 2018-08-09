苹果已向爱尔兰补缴90亿欧元税款 还差50亿未付,爱尔兰 苹果 欧元 补缴 欧盟委员会
（原标题：Apple says it has paid two-thirds of $15 billion Irish tax bill）
科技传媒网讯 网易科技新闻 8月3日消息，据路透社报道，苹果迄今已向爱尔兰补缴90亿欧元（合104亿美元）的税款，这占据欧盟委员会所开的追缴罚单的三分之二。
2016年8月，欧盟委员会要求爱尔兰向苹果追收130亿欧元（合151亿美元）的税款，原因是非法税收协议让苹果享受了不公正的竞争优势，这违反了欧盟的国家援助规定。
除了需缴纳130亿欧元的税款，苹果还需支付10亿欧元的利息。
在最新财报中，苹果指出，“截至2018年6月30日，已向托管账户转入45亿欧元的补缴金额。2018年6月30日之后，公司已把另一笔45亿欧元的资金汇入托管账户。”
苹果和爱尔兰将针对欧盟委员会的裁决提出上诉。这笔款项将存放在托管账户中等待上诉结果，这场上诉预计将耗费数年时间。
欧盟委员会表示，一旦苹果付清需补缴的税款，它将撤销去年10月对爱尔兰发起的诉讼。（惜辰）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217054-1.html
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