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美科学家研发新植入物 能够逐渐分解加速骨骼生长

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-09 01:02

美科学家研发新植入物 能够逐渐分解加速骨骼生长,血管 植入物 凝胶

（原标题：3D-printed implants foster real bone growth）

科技传媒网讯 网易科技新闻8月2日消息，美国纽约大学医学和牙科学院的一个多学科综合治疗小组，已经研发出了一种能够促进骨骼生长的3D打印植入物。研究人员在《组织工程学和再生医学》杂志上发表的论文称，这种植入物的功能是充当生物活性支架。首先类凝胶贝塔磷酸三钙被打印成酷似医生需要修复的骨骼形状。这种凝胶中含有与真正骨骼中相似的化合物，通过过热作用凝胶就会形成一种陶瓷植入物。

美科学家研发新植入物 能够逐渐分解加速骨骼生长

纽约大学医学和牙科学院的高级调查员，生物医学工程师Paulo G Coelho称：“我们的三维支架代表着植入物研究中的最优秀产物，因为它能够再生真正的骨骼。我们最新的研究结论让我们更接近于临床试验，也让我们有可能为天生存在骨骼变形的儿童研发骨骼植入物，此外也可能给那些想要修复受损肢体的退伍老兵带来帮助。”

一旦植入到人体中，这种陶瓷支架会充当真正骨骼生长的一种模板。它们的化学构成也意味着它们会随着时间的变化被吸收，逐渐分解而且只留下新的骨骼。患者自身骨骼快速生长的关键之一就是在植入物表面覆盖了一层双嘧达莫。其它实验进行的测试表明，这种做法能够让骨骼生长速度加快50%。双嘧达莫也会吸引骨骼干细胞，从而刺激新生骨骼内供养血管和骨髓的生长。据研究人员称，借助这种凝胶支架生长的骨骼将和自然生长的骨骼一样具有柔韧性。

纽约大学医学院教授，该项研究的共同研究人员Bruce N Cronstein称：“双嘧达莫已经证实是这种植入物成功的关键。由于植入物是被逐渐吸收的，因此药物每次都会少量进入骨骼，而不会进入患者全身，这样也会使骨骼异常生长、流血或者其它副作用的风险最小化。”

目前研究团队已经成功在老鼠和兔子身上进行了这种植入物的测试，而且研究人员计划在更大型的哺乳动物身上进行进一步的测试。然而真正的临床试验很可能还要等待数年时间。（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217055-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:血管凝胶植入物

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